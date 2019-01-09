Alman ekonomisi 2018'de yüzde 1,5 büyüdü

Almanya'nın ekonomik büyümesi 2018 yılında ciddi bir ivme kaybı yaşadı. Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYH) bir önceki yıla göre sadece yüzde 1,5 büyüdü. Federal İstatistik Dairesi'nin verilerine göre ekonomi 2017 ve 2016 yıllarında yüzde 2,2 oranında, 2015 yılında yüzde 1,7 ve 2014 yılında ise yüzde 2,2 büyümüştü.

Verilere göre geçen yıl 2013 yılından bu yana en düşük büyüme oranı kaydedildi. Federal İstatistik Dairesi'nin web sitesinde yayımlanan açıklamada büyümenin artan iç tüketim ve devlet harcamalarından kaynaklandığı belirtildi. Verilere göre yatırımlar yüzde 4,8 artarken, inşaat yatırımları ise yüzde 3 oranında yükseldi.

Alman firmalarının ihracatı 2018 yılında artış gösterdi, ancak bu performans Federal İstatistik Dairesi'ne göre geçtiğimiz yıllara oranla sönük kaldı. İhracat 2017'ye göre yüzde 2,4 artarken ithalat yüzde 3,4 yükseldi.

2018'de çalışan sayısı da zirveye ulaştı ve 44,8 milyona yükseldi. Vergi gelirlerindeki artıştan dolayı geçen yıl 59,2 milyar euroluk rekor bütçe fazlası verildi.

Afp,DW/SSB,GA

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