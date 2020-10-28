 Alman ekonomisi üçüncü çeyrekte yüzde 8,2 büyüdü | EKONOMİ | DW | 30.10.2020

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EKONOMİ

Alman ekonomisi üçüncü çeyrekte yüzde 8,2 büyüdü

Salgın nedeniyle ikinci çeyrekte tarihi daralma yaşayan Alman ekonomisi Temmuz ile Eylül arasını kapsayan dönemde yüzde 8,2 büyüdü.

Symbolbild | Corona-Rezession in Frankreich und Italien (picture-alliance/dpa/M. Gambarini)

Alman ekonomisi küresel koronavirüs salgını nedeniyle yaşadığı tarihi daralmanın ardından yaz döneminde yine büyüme kaydetti. Federal İstatistik Dairesi, Temmuz ile Eylül arasını kapsayan üçüncü çeyrekte gayrisafi yurt içi hasılanın (GSYH) bir önceki çeyreğe kıyasla yüzde 8,2 arttığını açıkladı. Ekonomi uzmanları GSYH'da yüzde 7,3 oranında artış olacağını tahmin ediyordu.

Salgın nedeniyle Alman ekonomisi ikinci çeyrekte yüzde 9,8 oranında küçülmüştü. Yaz dönemindeki toparlanmanın ardından, salgını kontrol altına alabilmek için Kasım ayında uygulanacak kısmi kapanmanın ekonomideki toparlanmayı frenleyebileceği belirtiliyor. Bazı uzmanlar, 2020 yılın sonunda ekonomide yine daralma yaşanmasından kaygı duyuyor.

Gelecek yıl büyüme tahmini yüzde 4,4

Alman hükümeti ise korona krizinin ardından gelecek yıl ekonomide belirgin bir toparlanma görülmesini bekliyor. Ekonomi Bakanı Peter Altmaier Cuma günü Berlin'de yaptığı açıklamada, gelecek yıl yüzde 4,4 büyüme beklediklerini belirtti. Hükümet, Kasım ayındaki kısmi kapanmaya rağmen tahminlerde değişikliğe gitmedi. Bu yıl içinde ekonominin yüzde 5,5 daralma kaydedileceği tahmin ediliyor.

Ekonomi Bakanı Peter Altmaier

Ekonomi Bakanı Peter Altmaier

Bunun İkinci Dünya Savaşı sonrası döneminde Almanya'nın yaşadığı en ağır resesyon olmakla birlikte, durumun 2009 yılındaki küresel finans krizindeki kadar kötü olmadığı kaydediliyor. Alman hükümeti ise 2020 için yüzde 5,8 daralma kaydedileceği tahmininde bulunmuştu.

Getirilen kısıtlamalara ilişkin olarak "ulusal bir güçlükle karşı karşıya" olunduğunu belirten Altmaier, üçüncü çeyrekteki beklenmedik artışın, Alman ekonomisinin salgın döneminde de büyüyebileceğini gösterdiğini kaydetti. "Bu iyi bir haber" diyen Altmaier, bunun ümit verdiğini de sözlerine ekledi.

Maliye Bakanı Olaf Scholz da sonbahar tahminlerinin "bir çok kötü habere rağmen geleceğe umutla" bakmak için neden olduğunu gösterdiğini söyledi. Scholz, ilkbaharda duyulan kaygıların aksine çok daha iyi durumda olunduğunu belirtti.

İç talep ve dış ticaret

Üçüncü çeyrekteki toparlanmaya neden olarak iç talep ile dış ticaret gösteriliyor. Federal İstatistik Dairesi'nin açıklamasında, özel tüketim harcamalarının yanı sıra ekipmana yapılan yatırımın ve ihracatın artmasının büyümede etkili olduğu belirtildi. Ancak ekonomideki toparlanmaya rağmen, büyümenin bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 4,2 az olduğuna dikkat çekildi.

Reuters/JD,HS

© Deutsche Welle Türkçe

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