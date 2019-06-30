 Alman ekonomi uzmanlarından ″iklim vergisi″ önerisi | ALMANYA | DW | 12.07.2019

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ALMANYA

Alman ekonomi uzmanlarından "iklim vergisi" önerisi

Almanya'da ekonomi uzmanları, 2030 yılı iklim koruma hedefine yönelik hazırladıkları raporu Başbakan Merkel'e sundu. Raporda hükümete iklim vergisi öneriliyor.

Deutschland Friday for Future Köln (DW/G. Rueter)

Almanya'da federal hükümete danışmanlık yapan Ekonomik Uzmanlar Konseyi iklim korumaya yönelik bir rapor hazırladı. Başbakan Angela Merkel'e sunulan raporda, hükümete ısınma ve ulaşımdan kaynaklanan karbondioksit (CO2) salınımlarına vergi getirilmesi tavsiyesinde bulunuldu.

Buna göre akaryakıta çevreyi kirlettiği ölçüde ek vergi getirilecek, aynı şekilde konutların ısıtılmasında da salınan karbondioksit oranına göre vergilendirme yapılacak. Tüketiciler, çevreyi karbondioksit salınımlarına bağlı olarak kirlettikleri oranda ek vergi vermiş olacak.

Çare küresel mücadele

Ancak ekonomi uzmanlarına göre vergi uygulaması iklim değişimiyle köklü mücadelede geçici bir çözüm yolu. Ulusal yöntemlerle kalıcı bir iklim korumanın mümkün olmayacağını vurgulayan Uzmanlar Konseyi Başkanı Christoph Schmidt, sorunla başta Avrupa olmak üzere küresel ölçekte mücadele edilmesi çağrısında bulundu. Schmidt karbondioksit vergisinin iklim politikasının merkezinde yer alan bir araç olarak görülmesi çağrısında bulundu.

Uzmanlara göre, en geç 2030 yılında sona ermesi tasarlanan geçici çözüm planının uygulamasında iki çözüm öngörülüyor. Birinci yöntem ulusal bir emisyon azaltma süreci ile bu sürecin daha sonra Avrupa'da da uygulanabilecek şekilde genişletilmesi. Diğer çözüm ise hızla yaşama geçirilecek karbondioksit vergisi olarak görülüyor.

Symbolbild | Autobahn

Uzmanlar, Federal Çevre Bakanı Svenja Schulze'nin talimatıyla hazırlanan başka bir bilirkişi raporunda yer alan vergilerin kademeli olarak artırılması önerisine ise karşı çıkıyorlar. Ancak Schulze ile ekonomi uzmanlarının anlaştığı konu karbondioksit vergisi ek vergi geliri yaratmaktan ziyade emisyonları azaltmaya yarayacak. Böylece iklim dostu yaklaşım gösteren vatandaşlara vergilerinin geri ödenerek ödüllendirilmeleri de gündeme gelebilecek.

Karbondioksit vergisi fikrine daha önce Başbakan Merkel'in muhafazakar Hristiyan Birlik partilerinden bazı milletvekilleri uluslararası piyasalarda rekabetçiliği engelleyebileceği savıyla karşı çıkmıştı.

Havaalanları emisyonları sıfırlayacak

Öte yandan Almanya'da sivil havaalanlarının yönetici ve temsilcilerinden oluşan Sivil Havalimanları Çalışma Grubu, havaalanlarındaki karbon salınımını 2050 yılına kadar sıfırlama kararı aldı.

Düsseldorf'da bir araya gelen havalimanlarının yöneticileri ve genel müdürleri atmosferde sera etkisi yapan karbondioksit emisyonlarındaki artışın tehlikesine dikkat çekerek, havaalanlarında karbon salınımının azaltılmasına yönelik tasarıyı kabul etti.

Çalışma grubunu oluşturan sektör temsilcileri havacılık sektörü olarak küresel ısınmayı 1,5 derece ile sınırlama hedefine katkı sunmayı amaçladıklarını belirttiler.

DW, dpa, afp/TY, SSB

© Deutsche Welle Türkçe

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