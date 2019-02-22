 Alman ekonomi uzmanları 2019 büyüme tahminini düşürdü | EKONOMİ | DW | 19.03.2019

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EKONOMİ

Alman ekonomi uzmanları 2019 büyüme tahminini düşürdü

Alman hükümetine danışmanlık yapan ekonomi bilirkişi kurulu, Alman ekonomisiyle ilgili 2019 büyüme tahminini düşürdü. Bilge adamlar olarak anılan grup buna neden olarak Brexit riski ve yavaşlayan ihracatı gösterdi.

Deutschland Hapag-Lloyd - Hamburg (picture-alliance/dpa/C. Charisius)

Biri kadın beş Alman ekonomistten oluşan "bilge adamlar" Alman ekonomisiyle ilgili 2019 büyüme tahminini Brexit'in oluşturduğu risk ve dış pazarlardan Alman mallarına olan talebin azalması nedeniyle yüzde 1,5'tan yüzde 0,8'e düşürdü.

Ekonomik gelişmeyi izleyen grubun başkanı Christoph Schmidt, zayıflayan ihracat talebine dikkat çekerek, arz tarafında da birçok sektördeki kapasite ve işçi sıkıntısı yaşandığını söyledi.

Schmidt "Alman ekonomisindeki patlama sona erdi" derken, "güçlü yerel ekonomi düşünüldüğünde bir ressesyon yaşanması ise beklenemez" diye de ekledi.

Alman hükümetine danışmanlık yapan "bilgi adamlar," Alman hükümetine kurumlar vergisini düşürmesi ile Batı ve Doğu Almanya'nın birleşmesi sonrası konan dayanışma vergisini kaldırması çağrısında bulundu.

İşsizlik oranı düşük

Alman ekonomistler ekonomide işgücüne katılımda ise artışın devam etmesini bekliyor. Yıllık ortalama işsizlik oranı ise yüzde 4,8 ile tarihin en düşük seviyelerinde bulunuyor. Ekonomistler ücretlerde ve tüketici fiyatlarında yüzde 1,5'lik artış bekliyor.

Daha önce Alman hükümeti de ekonomik büyüme beklentisini yüzde 1'e indirmişti. Uluslararası Para Fonu (IMF)'in beklentisi ise yüzde 1,3 büyüme yönünde.

2020'ye ilişkin beklentiler

Ekonomistler 2020'de daha güçlü bir ekonomi ve yüzde 1,7'lik büyüme bekliyor. Almanya ekonomisi 2018 yılında ciddi bir ivme kaybı yaşayarak yüzde 1,5 büyümüş ve son beş yılın en düşük büyüme oranını kaydetmişti.

Ekonomistler hazırladıkları raporda, "Brexit'in belirsiz sonucu, ABD, AB ve Çin arasında çözülmeyen ticari sorunlar ve Çin ekonomisinin beklenenden daha az büyümesi ihtimalinin" beklentileri daha da bozabileceğini ifade etti. Ekonomistler şu uyarıyı yaptı: "Özellikle korumacı politikaların Alman ekonomisini ressesyona sokma potansiyeli bulunuyor."

AFP/SSB,JD

© Deutsche Welle Türkçe

 

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