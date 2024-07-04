Alman basınında Demiral tepkisi: Maçlardan men edilmeli

Türk milli futbolcu Merih Demiral'ın, Avusturya karşılaşması sırasında gol sevinci yaşarken yaptığı bozkurt selamı Alman siyasetinde olduğu gibi basında da yoğun tepkilere neden oldu.

A Milli Futbol Takımı'nın Avrupa Futbol Şampiyonasında (EURO 2024) Avusturya karşısında Salı günü elde ettiği 2-1'lik galibiyet, iki gole de imza atan milli futbolcu Merih Demiral'ın bozkurt işaretinin gölgesinde kaldı. Alman basınında yer alan yorumlarda konu ırkçılık ve aşırı sağa karşı mücadele bağlamında ele alınırken Demiral'ın EURO 2024'teki diğer maçlardan men edilmesi talep ediliyor.

Konstanz kentinde yayımlanan Südkurier gazetesinin yorumu şöyle:

"Demiral vakasının futbol kurallarına göre tek bir sonucu olabilir; o da EURO 2024'teki diğer maçlardan men edilmesi. Şimdiye kadar yeterince benzer olay yaşandı. 2013'te Hırvat futbolcu Josip Simunic, faşist Ustaşa örgütünün selamını kullandığı için on maçtan men edilmişti. Fransız Nicolas Anelka 2014'te tersten Nazi selamı Quenelle'yi yapması nedeniyle beş maç ceza aldı. Daha EURO 2024'ün ön elemelerinde bir Arnavut futbolcu Sırp düşmanı şarkı söylediği için ceza aldı. Demiral'ın bozkurt eyleminin bunların hiçbirinden geri kalır yanı yok. Demiral bu yaptığıyla, ülkelerinin başarılarını kendinden geçmişçesine de olsa barışçıl bir şekilde kutlayan Almanyalı Türklere de kötülük etmiş oldu. Bu olay, Almanyalı Türklerin genel bir milliyetçilik zannı altında kalmasına neden olmamalı. Ancak tam da Almanya'da, ister Alman ister yabancı olsun aşırı sağcı hiçbir taşkınlığın cezasız kalmaması gerektiği de son derece açık. Umulur ki, siyasetçilerin bozkurt selamının yasaklanması yönündeki açıklamaları boş laftan ibaret kalmaz."

Milli futbolcu Demiral'ın Avusturya karşılaşmasında yaptığı bozkurt işareti Alman basınında ırkçılık ve aşırı sağ bağlamında yoğun tepkiye neden oldu Fotoğraf: Ebrahim Noroozi/AP Photo/picture alliance

Leipziger Volkszeitung'un yorumunda ise şu satırları okuyoruz:

"Spordaki başarıya duyulan sevinci gölgede bırakan ne kadar çirkin bir an! Türkiye'ye iki gol kazandıran Merih Demiral gol sevinci sırasında bozkurt selamı yaptı. Bu, Türk aşırı sağcıların sembolü bir el işareti. Tehcir, şiddet ve ırkçılığı sembolize ediyor. UEFA'nın Demiral'ı cezalandırması ve kupanın devamında maçlardan men etmesi gerekiyor. Ancak futbol sahasındaki bozkurt selamından daha endişe verici olan, bu işaretin Almanyalı Türk taraftarların kutlamalarında ve sonu gelmeyen otomobil konvoylarında da bolca kullanılıyor olması. Alman kentlerinde aşırı sağa yer yoksa, bu Türk faşistlerinin işaretleri için de geçerli olmalıdır."

Frankfurter Rundschau'nun yorumunda da Almanyalı Türk taraflar aşırı sağa karşı güçlü bir mesaj vermeye çağrılıyor:

"Demiral'a karşı soruşturma başlatmak, UEFA'nın yapabileceğinin en azı. Ama Demiral tek vaka değil. Daha Türk millilerin ön eleme maçlarında Dortmund ve Hamburg'da da çok sayıda Türk taraftar bozkurt işareti yapmıştı. Bu işaret Avusturya'da 2019'dan beri yasak. Fransa'da Bakanlar Kurulu 2020'de Bozkurtların ülkedeki faaliyetlerini yasakladı. Önümüzdeki Cumartesi günü Türk milli takımı çeyrek finalde Hollanda'ya karşı oynayacak. Maçın oynanacağı yer, Almanya'daki en büyük Türk topluluğun yaşadığı Berlin'de Olimpiyat Stadyumu. Bu maç, bozkurtlara karşı bir mesaj vermek için vesile olmalı."

Mainz kentinde yayımlanan Allgemeine Zeitung'un yorumu ise şöyle:

"Demiral'ın bozkurt selamı Avrupa Şampiyonası'nı gölgeledi. Bu, EURO 2024'teki tek aşırı sağcı propaganda vakası değil ve muhtemelen sonuncu da olmayacak. Irkçılık ve aşırı sağcılık, Avrupa futbolunda kökleşmiş durumda. Son yıllarda başka hiçbir turnuvada olmadığı kadar çeşitlilik ve hoşgörüye vurgu yapılan EURO 2024'ün, kenardaki gruplar ve bireyler tarafından kendi ideolojileri için kullanılması trajik bir durum. Ama maalesef acı gerçeğin bir parçası. Avrupa Futbol Şampiyonası, aşırı sağı istemeden de olsa dünya kamuoyunun önünde sahneye çıkarıp parlatıyor."

DW/BK,JD

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