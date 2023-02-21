Alman bakanlardan Türkiye'ye destek taahhüdü

Almanya dışişleri ve içişleri bakanları, deprem bölgelerine yapacakları ziyaret öncesinde Türkiye'ye acil yardımlar ve yeniden imar sürecinde destek taahhüdünü bir kez daha vurguladı.

Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock ve İçişleri Bakanı Nancy Faeser, acil yardımlar ve yeniden imar desteğinin koordinasyonunun en iyi şekilde sağlanabilmesi amacıyla deprem bölgelerini ziyaret ediyor. Bakanlar, Türkiye'ye uçuşları öncesi havaalanında yaptıkları açıklamada, depremzedelere uzun soluklu destek taahhüdünü yineledi.

Dışişleri Bakanı Baerbock, tüm Almanya'nın deprem bölgelerinde yaşanan acıya ortak olduğunu belirterek "duygudaşlıklarının kelimelerle tükenmeyeceğini ve deprem felaketi manşetlerden düştükten sonra da azalmayacağını" vurguladı.

Yeniden imar sürecinin bölgede yaşayanlar için büyük güç ve enerji gerektireceğini bildiklerini kaydeden Baerbock, "Alman hükümetinin depremden hemen sonra kurtarma ekipleri, yardım malzemeleri sevkiyatı, vize kolaylıkları ve mobil vize başvuru merkezleri yoluyla çok hızlı ve pratik şekilde sağladığı desteğin ardından şimdi bölgeye giderek durumu birlikte görmek, depremden etkilenenleri dinleyerek bundan sonra en iyi şekilde yardıma nasıl devam edebileceğimize, insanlara yeniden bir perspektif sunmak için nasıl katkı sağlayabileceğimize bakmak istiyoruz" dedi.

Alman Hava Kuvvetleri şimdiye kadar 340 tonu aşkın yardım malzemesini Türkiye'ye ulaştırdı. Fotoğraf: Moritz Frankenberg/dpa/picture alliance

Faeser: Hepimizin yüreği sızlıyor

İçişleri Bakanı Faeser de, bölgeye giderek depremlerdeki büyük can kaybı karşısında Alman hükümetinin "derin dayanışma duygularını göstermek istediklerini" belirterek Almanya'nın bundan sonraki yardımlarını ve verilecek desteği en iyi şekilde koordine etmek istediklerini söyledi.

"Türkiye ve Suriye'yi etkileyen depremin yarattığı büyük yıkım ve sonsuz acı hepimizin yüreğini sızlatıyor" diyen Faeser, depremde hayatta kalan ve her şeyini yitiren insanların acilen kış koşullarına dayanıklı barınaklara ihtiyaç duyduğunu, şu an deprem bölgesinde yapılabilecek en acil yardımın bu olduğunu söyledi. Alman Hava Kuvvetlerine bağlı bir nakliye uçağının bugün de Türkiye'ye 13 tonluk yardım malzemesi taşıdığını belirten İçişleri Bakanı, uçaktaki malzemeler arasında 100 çadır, 400 portatif yatak ve bini aşkın uyku tulumunun da bulunduğunu kaydetti. Alman Hava Kuvvetleri ve Teknik Yardım Kurumu (THW) iş birliğinde deprem bölgeleri için şimdiye kadar 340 tonu aşkın yardım malzemesi Türkiye'ye nakledildi.

Dışişleri Bakanı Baerbock ve İçişleri Bakanı Faeser, Türkiye ziyaretleri çerçevesinde Gaziantep'te Türkiye ve Suriye'den yardım kuruluşları ve sivil toplum kuruluşları temsilcileriyle görüşecek, Kahramanmaraş'ta da bir çadır kenti ziyaret ederek depremzedeler ve yardım çalışanlarıyla bir araya gelecek.

DW,dpa/BK,BÖ