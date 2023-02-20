Alman bakanlar deprem bölgesine gidiyor

Almanya Dışişleri Bakanı Baerbock ve İçişleri Bakanı Feaser, Salı günü Türkiye'de deprem bölgesini ziyaret edecek. Bu arada Almanya'nın depremzedelere vadettiği "vize kolaylaştırma süreci" eleştiriliyor.

Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock ve İçişleri Bakanı Nancy Feaser, Salı günü Türkiye'ye giderek deprem bölgesini ziyaret edecek. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, iki bakanın bu ziyaretle depremzedelerle dayanışma ve desteklerini göstermenin yanı sıra, bölgedeki durumu ve yardım faaliyetlerini yakından gözlemlemeyi hedeflediğini açıkladı.

Baerbock ve Faeser'in Federal Teknik Yardım Kurumu'nun (THW) yardım malzemelerini Türk tarafına iletmek üzere Gaziantep Havalimanı'na gidecekleri ve burada teslimat sürecinde yaşanan zorluklar hakkında yerinde bilgi alacakları belirtildi. Depremzedelerle de bir araya gelecek olan iki bakan, bölgede faaliyet gösteren Alman yardım kuruluşlarının temsilcileriyle de görüşecek.

Vize "kolaylaştırma" sürecine eleştiri

Bakanların, bölgede yeniden faaliyete geçen vize başvuru merkezini ve yeni açılan bir mobil vize kabul merkezini de ziyaret etmeleri planlanıyor. Dışişleri Bakanlığı, Türkiye ve Suriye'de ağır kayıplara yol açan depremlerin ardından Almanya'da yakınları bulunan depremzedeler için aynı vize başvuru sürecinin geçerli olacağını duyurmuş, gelen tepkilerin ardından afetzedeler için sürecin hızlandırılacağı ve bürokrasinin "mümkün olduğunca azaltılacağı" açıklanmıştı.

Ancak hükümetin depremzedelerden ve yakınlarından talep ettiği belgeler hala eleştiri konusu. Alman yardım örgütü Seebrücke'den Maria Sonnek, hükümetin bu adımla sonradan "biz yardım teklif ettik, ancak yeterince ilgi gösteren olmadı" diyebilmek için süreci bilerek karmaşık hale getirdiğini öne sürdü. Sonnek, "Her şey enkazın altında kalmışken istenen belgeler ya da kanıtlar nasıl temin edilecek?" diye konuştu.

Almanya Türk Toplumu: Vize süreci yavaş ilerliyor

Almanya Türk Toplumu da (TGD) depremzedeler için öngörülen vize sürecini yeterli bulmadığını açıkladı. ARD ve ZDF ortak yayınında konuşan Almanya Türk Toplumu Eş Başkanı Aslıhan Yeşilkaya Yurtbay, "kolaylaştırılmış vize sürecinin oldukça yavaş ilerlediği" bilgisini aldıklarını belirterek, "Süreç genel itibarıyla ne yazık ki umulduğu gibi bürokrasiden arınıdırılmış değil" ifadelerini kullandı.

Yeşilkaya Yurtbay, sürecin yalnızca birinci ve ikinci dereceden yakınları bulunanlar için kolaylaştırılmasını da eleştirerek, bu yelpazenin daha geniş tutulması gerektiğini savundu. TGD Eş Başkanı, Almanya'da akrabaları bulunmayan afetzedelere de yardım etmek istediklerini belirtti.

Almanya vize için ne talep ediyor?

Alman Dışişleri Bakanlığı geçen hafta yaptığı açıklamada, Almanya'da yakınları bulunan ve gerekli belgeleri hazırlayan depremzedelerin Türkiye genelinde vize başvurusu yapabilmesi ve beş gün içerisinde vize almasının mümkün olacağını duyurmuştu.

Almanya'ya vize başvurusunda bulunmak isteyen depremzedelerin ibraz etmesi gereken belgeler şöyle sıralanmıştı: Vize başvuru formu, Geçerli (veya geçici) Türk pasaportu, seyahat sağlık sigortası, Biyometrik fotoğraf, birinci veya ikinci derece akrabadan alınmış taahhüt yazısının aslı, davet eden kişinin nüfus cüzdanı veya pasaport fotokopisi ve varsa oturum izninin fotokopisi, "Tarihceli Yerleşim Yeri Bilgileri Raporu" (tarihçe, afet anında deprem bölgesinde ikamet edildiğini göstermeli), "Tam Tekmil Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği" (akrabalık ilişkisini göstermeli), durumun aciliyetini izah eden kısa yazılı açıklama, reşit olmayanlar için: Her iki ebeveynin imzası/noter tasdikli muvafakatnamesi ya da velayet hakkının tek ebeveynde olduğunu gösteren belge veya geçici velayet belgesi.

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Türk hükümetinin pasaportu bulunmayan depremzedelere hızlı bir şekilde pasaport verileceğini taahhüt ettiği, Türkiye'nin pasaport zorunluluğu konusunda bir istisna uygulamadığı ifade edilmişti.

Açıklamada vizenin ücretsiz olacağı, ancak başvuru esnasında kabul merkezince bir hizmet bedeli tahsil edileceği kaydedilmişti. Türkiye'deki Alman başkonsolosluklarının ortak internet sayfasında, "Başvuru için ön koşul, Türk pasaportuna sahip olunması ve belgelerin eksiksiz sunulmasıdır. Başvurular, önceden randevu alınmaksızın, mesai saatleri içinde yetkili hizmet sağlayıcı iDATA'nın başvuru kabul merkezlerine (diplomatik temsilciliklere değil) şahsen ve eksiksiz belgelerle gelinerek gerçekleştirilebilir" ifadeleri yer aldı.

DW,AFP / SÖ,ET