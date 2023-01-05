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Anna LührmannFotoğraf: Britta Pedersen/dpa-Zentralbild/dpa/picture alliance
PolitikaTürkiye

Alman Bakan'dan İmamoğlu'na ziyaret

3 saat önce

Türkiye'de temaslarda bulunan Alman Devlet Bakanı Lührmann, İBB Başkanı İmamoğlu'nu ziyaret etti. Bakan, "Adayların seçimden önce oyundan alınması sorunlu olacaktır" dedi.

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Resmi bir ziyaret kapsamında 3-4 Ocak tarihlerinde Türkiye'de bulunan Almanya Dışişleri Bakanlığı'nda Avrupa ve İklimden Sorumlu Devlet Bakanı Anna Lührmann Ankara'daki temaslarının ardından geçtiği İstanbul'da İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile biraraya geldi.

Lührmann ziyaretle ilgili sosyal medya hesabı Twitter'dan şu açıklamayı yaptı:

"Türkiye ziyaretimin ikinci gününde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile bir araya geldim. Hakkında, siyasi yasak getirilmesiyle sonuçlanabilecek şaibeli bir dava sürüyor. Türkiye'de yaklaşan seçimler göz önüne alındığında, demokratik rekabetin adil oyun kurallarına ihtiyacı olduğu açıktır. Partilerin veya adayların seçimden önce keyfi olarak oyundan alınması son derece sorunlu olacaktır. Bu durum potansiyel adaylar için de geçerlidir."

Türkiye'deki temasları sırasında siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle de bir araya gelen Lührmann, Türkiye'nin yeşil dönüşüm ve yenilenebilir enerji konusundaki potonsiyellerine de dikkat çekti.

Lührmann mesajında, "Yeşil Dönüşümde Türkiye ve onunla işbirliği için muazzam bir potansiyel bulunuyor. Yenilenebilir enerji ve yeşil hidrojen için koşullar mükemmel. Bu durum, AHK'da (Almanya Dış Ticaret Odası) girişimcilerle yapılan bir görüşmede açıkça ortaya çıkmıştır" ifadelerini kullandı.

İstanbul'da Tarabya Kültür Akademisi ve ARTER sanat merkezini de ziyaret eden Alman Bakan, Twitter mesajında İstanbul'la ilgili gözlemlerini, "İstanbul bir kültür başkentidir. Bunu ARTER Merkezi'nde ve Tarabya Kültür Akademisi bursiyerlerimizle yaptığım görüşmede bizzat görme fırsatım oldu" sözleriyle dile getirdi.

Ankara'da Bakanları ve İYİ Parti'yi ziyaret

Lührmann Ankara ziyareti kapsamında Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Faruk Kaymakcı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Mehmet Emin Birpınar ve TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Akif Çağatay Kılıç'ın yanı sıra siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya geldi ve Anıtkabir'i ziyaret etti.

Lührmann Ankara'da İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i de parti genel merkezinde ziyaret etti. Ziyarette Almanya'nın Ankara Büyükelçisi Jürgen Schulz da yer aldı.

DW/TY,BÖ

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