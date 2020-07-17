 Alman bakandan ″çocuk işçiliği″ uyarısı | ALMANYA | DW | 21.01.2021

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Tamam
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Reklam

ALMANYA

Alman bakandan "çocuk işçiliği" uyarısı

Almanya Kalkınma Bakanı Müller, salgın döneminde daha da artan çocuk işçiliği için "modern kölelik" benzetmesi yaptı. Bakan, şirketlere yükümlülükler getirecek tedarik zinciri yasasının aciliyetine dikkat çekti.

default

Almanya Kalkınma Bakanı Gerd Müller, koronavirüs pandemisinin çocuk işçiliği sorununu daha da derinleştireceği uyarısında bulunarak "korona krizinin pek çok çocuk için bir felaket olduğunu" söyledi.

Birleşmiş Milletler'in (BM) ilan ettiği Çocuk İşçiliği ile Mücadele Yılı'nın başlangıcı vesilesiyle Alman haber ajansı dpa'ya konuşan Müller, dünyada şu an 320 milyon çocuğun okula gidemediğine dikkat çekti.

Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü'nün (UNESCO) tahminlerine göre, ailelerinin geçimine destek olma zorunluluğu nedeniyle 24 milyon çocuk koronavirüs salgını sonrasında da okuluna dönemeyecek.

Kalkınma Bakanı Gerd Müller

Kalkınma Bakanı Gerd Müller

"Modern kölelik"

Salgın öncesinde de 70 milyonu aşkın çocuğun sömürü ve tehlikeli koşullar altında çalışmak zorunda olduğuna işaret eden Bakan Müller, bu durumu "modern kölelik" diye nitelendirerek, çocuk işçiliğinin önüne geçilebilmesi ve Alman ürünlerinde insan hakları standartlarının güvenceye alınabilmesi için tedarik zinciri yasasının acilen hayata geçirilmesi gerektiğini vurguladı. Müller, "Çocuk işçiliği konusunda artık konuşmaktan eyleme geçmemizin zamanı geldi" diye konuştu.

Almanya'daki koalisyon hükümetinde görüş ayrılıklarına sahne olan söz konusu yasa ile yabancı tedarikçilerin çocuk çalıştırması ve açlık sınırı altında ücretlendirmenin önüne geçilmesi hedefleniyor. Yasanın yürürlüğe girmesi durumunda Alman şirketlere, yabancı tedarikçilerin sosyal ve ekolojik asgari standartları karşıladığını garanti etme yükümlülüğü getirilecek.

Hükümet içinde tartışma

Kalkınma Bakanı Müller ile Çalışma Bakanı Hubertus Heil aylardır beklemede tutulan yasayı savunurken, Başbakan Angela Merkel ve Ekonomi Bakanı Peter Altmeier bu adımın Alman ekonomisine büyük yük getireceği endişesini taşıyor.

Müller daha önce yaptığı bir açıklamada yasayla ilgili tartışmalarda ilgili bakanlıklar arasında uzlaşmaya çok yaklaşıldığını bildirmişti.

dpa,KNA / BK,ET

© Deutsche Welle Türkçe

Önerdiğimiz linkler

Türkiye’yi de etkileyecek olan Tedarik Zinciri Yasası nedir?

Almanya’da Tedarik Zinciri Yasası adlı yeni bir düzenleme gündemde. Yasa, uluslararası şirketleri insan hakları, çocuk işçiliği, iklim ve doğal kaynaklar konusunda sorumluluk altına alıyor.  

Dünyada 152 milyon çocuk işçi var

Dünyada 152 milyon çocuk ailelerine katkı sunabilmek için çalışmak zorunda. Çocuk işçilerin yaklaşık yarısı tehlikeli koşullarda ve emekleri istismar edilerek çalıştırılıyor.  

Türkiye'de her dört çocuktan biri yoksul

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü verilerine göre Türkiye’de her 4 çocuktan biri yoksul. Türkiye'de çocuk işçi sayısının ise 2 milyonu aştığı tahmin ediliyor.  

Türkiye'de 10 Suriyeli çocuktan 4'ü okula gidemiyor

Türkiye’de eğitim gören Suriyeli çocukların okullaşmasının önündeki engellerin başında çocuk işçiliği ve çocuk yaşta evlilikler geliyor. Okullaşma oranı yüzde 60 düzeyinde seyrediyor.  

Türkiye'deki mülteci çocuklar: Okul yerine mesai

Türkiye'de pek çok Suriyeli sığınmacı çocuk ailesine yardım için çalışmak zorunda. Günde 12 saate varan mesailer ders çalışmanın, oyun oynamanın yerini alıyor. Aileler ise çaresiz.  

Çocuk işçiliğine dayanan endüstriler

Uluslararası Çalışma Örgütü'nün (ILO) raporuna göre 5-17 yaş arasında 218 milyon çocuk, işçi olarak çalıştırılıyor. DW çocukların emeğini kullanan endüstrileri mercek altına aldı.  

Benzer içerik

Kleidung aus Bangladesch

Türkiye’yi de etkileyecek olan Tedarik Zinciri Yasası nedir? 17.07.2020

Almanya’da Tedarik Zinciri Yasası adlı yeni bir düzenleme gündemde. Yasa, uluslararası şirketleri insan hakları, çocuk işçiliği, iklim ve doğal kaynaklar konusunda sorumluluk altına alıyor.

Deutschland Hamburg Februar 2020 | Gerd Müller, Bundesentwicklungsminister

Alman bakandan milyarderlere yardım çağrısı 25.12.2020

Koronavirüs salgınına karşı sürdürülen uluslararası mücadelede yer yer finansman zorlukları yaşanıyor. Almanya Kalkınma Bakanı Müller, dolar milyarderlerinin bu konuda devreye girmesi gerektiği görüşünde.

Symbolbild | Finnland

Fin Saunası ve Tai Chi kültürel miras kapsamına alındı 18.12.2020

UNESCO Fin Saunası ve Çin savaş sanatı Tai Chi'yi insanlığın somut olmayan kültürel mirası kapsamına aldı.

Reklam

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

Joe Biden ve Angela Merkel

Merkel'den Biden açıklaması: Yeni dönemi sabırsızlıkla bekliyorum

Yemin ederek başkanlık görevine başlayan Joe Biden'ı tebrik eden Almanya Başbakanı Merkel, ABD ile ilişkilerde yeni dönemi" sabırsızlıkla beklediğini belirtti.  

FOTO-GALERİ

default

Dahi ve haylaz – Fotoğraflarla Maradona

Tüm zamanların en büyük futbolcularından efsanevi Arjantinli yıldız Diego Armando Maradona 60 yaşında hayatını kaybetti. Futbol dünyası sihirbazlıkları ve skandallarıyla ünlü futbolcunun yasını tutuyor.  