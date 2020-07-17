Alman bakandan "çocuk işçiliği" uyarısı

Almanya Kalkınma Bakanı Gerd Müller, koronavirüs pandemisinin çocuk işçiliği sorununu daha da derinleştireceği uyarısında bulunarak "korona krizinin pek çok çocuk için bir felaket olduğunu" söyledi.

Birleşmiş Milletler'in (BM) ilan ettiği Çocuk İşçiliği ile Mücadele Yılı'nın başlangıcı vesilesiyle Alman haber ajansı dpa'ya konuşan Müller, dünyada şu an 320 milyon çocuğun okula gidemediğine dikkat çekti.

Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü'nün (UNESCO) tahminlerine göre, ailelerinin geçimine destek olma zorunluluğu nedeniyle 24 milyon çocuk koronavirüs salgını sonrasında da okuluna dönemeyecek.

Kalkınma Bakanı Gerd Müller

"Modern kölelik"

Salgın öncesinde de 70 milyonu aşkın çocuğun sömürü ve tehlikeli koşullar altında çalışmak zorunda olduğuna işaret eden Bakan Müller, bu durumu "modern kölelik" diye nitelendirerek, çocuk işçiliğinin önüne geçilebilmesi ve Alman ürünlerinde insan hakları standartlarının güvenceye alınabilmesi için tedarik zinciri yasasının acilen hayata geçirilmesi gerektiğini vurguladı. Müller, "Çocuk işçiliği konusunda artık konuşmaktan eyleme geçmemizin zamanı geldi" diye konuştu.

Almanya'daki koalisyon hükümetinde görüş ayrılıklarına sahne olan söz konusu yasa ile yabancı tedarikçilerin çocuk çalıştırması ve açlık sınırı altında ücretlendirmenin önüne geçilmesi hedefleniyor. Yasanın yürürlüğe girmesi durumunda Alman şirketlere, yabancı tedarikçilerin sosyal ve ekolojik asgari standartları karşıladığını garanti etme yükümlülüğü getirilecek.

Hükümet içinde tartışma

Kalkınma Bakanı Müller ile Çalışma Bakanı Hubertus Heil aylardır beklemede tutulan yasayı savunurken, Başbakan Angela Merkel ve Ekonomi Bakanı Peter Altmeier bu adımın Alman ekonomisine büyük yük getireceği endişesini taşıyor.

Müller daha önce yaptığı bir açıklamada yasayla ilgili tartışmalarda ilgili bakanlıklar arasında uzlaşmaya çok yaklaşıldığını bildirmişti.

dpa,KNA / BK,ET

© Deutsche Welle Türkçe