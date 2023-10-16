Almanya'dan Türkiye'ye arabuluculuk çağrısı

İsrail kaynaklarının verdiği bilgilere göre Hamas'ın elinde aralarında Alman vatandaşlarının da olduğu 199 rehinebulunuyor. Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, dün akşam ARD televizyon kanalına yaptığı açıklamada, rehinelerle hâlâ bir temas kuramadıklarını belirterek rehinelerin serbest bırakılması için Mısır ve Türkiye'nin muhtemel arabuluculuk girişimlerine işaret etti.

Özellikle Katar ve Türkiye'nin "Hamas'la konuşacak kanalları olduğunu" ifade eden Baerbock, Alman hükümetinin bu ülkelere acil bir şekilde bu kanallarını harekete geçirmesi çağrısında bulunduğunu dile getirdi.

Bakan, kimlik tespiti için rehinelerin fotoğraflarını da sunduklarını, Dışişleri Bakanlığının bu sorunla ilgili 24 saat durmaksızın çalıştığını ve tüm kanalları değerlendirdiklerini kaydetti. Daha önce kaçırılan İsrail askerlerinin durumunu da dikkate aldıklarını ifade eden Baerbock, Hamas'ın bir terör örgütü olarak IŞİD'in yöntemlerini kopyaladığını söyledi.

Hamas'ın elindeki rehinelerden Alman vatandaşı Shani Louk'un ailesi yardım çağrısında bulunuyor Fotoğraf: David Pichler/TNN/dpa/picture alliance

İsrail'in kendi vatandaşlarını korumasının sadece bir hak değil, aynı zamanda bir yükümlülük olduğunu vurgulayan Baerbock, Hamas'ın saldırılarının devam ettiğini, tüm bu felaketin özünün Hamas terörü olduğunu ve bu terörle mücadele edilmesi gerektiğini ifade etti.

Bunun "Gazze'deki sivillerin arkasına saklanan teröristlerin hain bir oyunu" olduğunu belirten Alman Bakan, söz konudu durumun Filistin halkının acılarını artırdığını söyleyerek "Bu ikilemle yüzleşmek zorundayız. Gazze Şeridi'ndeki insanlar için insani yardımın şu anda hayati olmasının nedeni de budur" dedi.

Guterres: Ortadoğu uçurumun kenarında

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres de Avrupa Birliği ve ABD'nin terör örgütleri listesindeki Hamas'a elindeki rehineleri serbest bırakması çağrısında bulunurken Gazze Şeridi'ne de hızlı bir şekilde insani yardım erişimi sağlanmasını istedi.

Her iki hedefin de pazarlık konusu yapılmaması gerektiğini, çünkü bunların hayata geçirilmesi gereken doğrular olduğunu belirten Guterres, Ortadoğu'nun "uçurumun kenarında" olduğu uyarısını yaptı.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres Fotoğraf: Xie E/Xinhua/picture alliance

Gazze'de su, gıda, elektrik ve diğer temel ihtiyaç malzemelerinin tükendiğine dikkat çeken Guterres, BM'nin Mısır, Ürdün, İsrail ve Batı Şeria'da stokları olduğunu, güvenli bir koridor oluşturulması durumunda saatler içinde bu malzemeleri ihtiyaç sahiplerine ulaştırabileceklerini söyledi.

İsrail'in kapsamlı bir kara harekatı başlatacağı beklentisi nedeniyle Gazze Şeridi'nde şimdiye kadar 1 milyondan fazla kişinin evini terk ettiği belirtiliyor.

dpa, Reuters/HS,CÖ

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