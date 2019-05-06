Alman Bakan Roth: Seçimin iptali demokrasi açısından gerileme

Türkiye'de Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin yenilenmesi kararının Almanya'da yankıları sürüyor.

Avrupa İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Michael Roth, Almanya'nın çeşitli günlük gazetelerinin bağlı olduğu Yazı İşleri Ağı'na (RND) verdiği mülakatta, İstanbul'da seçimin iptal edilerek, yenilenecek olmasını eleştirdi.

Sosyal Demokrat Partili (SPD) Roth, "Seçimin iptal edilmesi Türkiye'de demokrasi ve hukuk devleti ilkeleri açısından ciddi bir gerilemedir. Ancak yapılan son yerel seçimler, ülkenin nasıl yönetileceğine dair görüşlerde farklılıklar olduğunu olduğunu orta koydu. Muhalif demokratik partiler sadece İstanbul ve Ankara'da kazanmadılar, bu da ümit verici bir işaret" diye konuştu.

Sivil topluma destek

Bakan Roth, şu dönemde taraflararası diyaloğun oldukça önemli olduğunu vurguladı ve bu diyaloğun Türkiye'deki muhalif kesimlerle de yürütülmesinin önemine dikkat çekti.

Roth, "Yıllardır Türkiye'nin özellilkle sivil toplumun, gazeteciler, kültür ve sanat dünyasından isimler, bilim insanları ve insan hakları savunucuları gibi sivil toplumun muhalif kesimlerine destek veriyoruz" sözleri ile Almanya'nın Türkiye'de demokratik güçlerin gelişmesi için çaba harcadığını vurguladı. Roth, "kimseyi yarı yolda bırakmayacağız" dedi.

Türkiye ile ilişkilerin hem Alman hem de Avrupa dış politikası açısından oldukça önemli olduğunu vurgulayan Avrupa İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı, Almanya olarak Türkiye'ye verilen mesajın çok açık olduğunu söyledi. Roth, "Sıkı ekonomik ilişkiler ve yatırımlar için işler bir demokrasi ve canlı bir demokratik kültür yapısı şart" şeklinde konuştu.

AB ile ilişkiler

Roth, Türkiye'nin AB üyeliği ile ilgili de açıklamalarda bulundu. "Türkiye'ye AB kapılarını kapatıp, Erdoğan'a bu iyiliği yapmamalıyız" diyen Bakan, "Türkiye bölünmüşlüğün olduğu bir ülke, bunu son yerel seçimlerde de gördük. Toplumun eskiden olduğu gibi büyük bir bölümü yüzünü Avrupa dönmüş durumda. Özellikle genç nesli hayal kırıklığına uğratmamalıyız. Öncelikli olarak onlara karşı bir sorumluluğumuz var." diye konuştu.

CDU milletvekili Norbert Röttgen

CDU'lu siyasetçiden uyarı

Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) milletvekili ve Alman Meclisi Dış İlişkiler Komisyonu Başkanı Norbert Röttgen de Alman Yazı İşleri Ağı'na (RND) yaptığı açıklamada, İstanbul Büyük Şehir Belediyesi seçimlerinin iptal edilmesiyle Türkiye'deki siyasi gerilimin tırmanabileceği uyarısında bulundu.

Alman siyasetçi, "İnsanlar kendilerini kandırılmış hissettikleri için, YSK'nın kararının toplumdaki bölünmeyi daha da derinleştireceği ve mevcut gerginliklerin daha da artabileceğini" belirtti. Röttgen, iptal kararının “seçim hilesi planlarına” işaret edip etmediği sorusunun ortaya çıktığını söyledi. Röttgen kararı "keyfi ve ağır bir siyasi hata" olarak nitelendirdi.

YSK'nın seçimi iptal etme kararının Türkiye'yi AB'den uzaklaştıran bir adım olduğunu vurgulayan CDU Dış İlişkiler Komisyonu Başkanı Röttgen, "AB ile tam üyelik görüşmelerinin donma noktasından daha da soğuk bir derece bulunduğunu" belirtti.

Cumhurbaşkanı ve Dışişleri Bakanının açıklamaları

YSK'nın İstanbul seçiminin iptal edilmesi kararını farklı partilerden Alman siyasetçilerin yanı sıra Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier de eleştirmişti. Steinmeier, dün yazılı bir açıklama yayınlayarak "Türkiye'nin geleceğine ve demokratik değerlere" büyük değer veren biri olarak YSK'nın İstanbul seçimlerini tekrar etme kararından ciddi endişe duyduğunu belirtmişti.

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas da YSK'nın kararını "yeterince şeffaf ve makul olamamakla" eleştirmişti. Maas Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Büyükşehir Belediye Başkanlığı makamına kimin geleceği kararı ancak seçmenin iradesiyle verilebilir ve verilmelidir de" ifadelerini kullanmıştı.

DW,rtr/MK,JD

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