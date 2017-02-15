 Alman aşırı sağcılar yurt dışındaki korona gösterilerinde | Almanya | DW | 03.02.2022

Yeni DW ile tanışın

Yeni DW'nin beta sürümüne herkesten önce göz atın. Görüşünüzü bize bildirerek yeni DW'yi daha da geliştirmemize yardımcı olabilirsiniz.

Yeni DW'yi ziyaret edin

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Tamam
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Reklam

Almanya

Alman aşırı sağcılar yurt dışındaki korona gösterilerinde

Almanya İçişleri Bakanlığı bir soru önergesine verdiği yanıtta, pek çok Avrupa ülkesinde düzenlenen korona salgını önlemlerine karşı eylemlere Alman aşırı sağcıların da katıldığını açıkladı.

Almanya İçişleri Bakanlığı, dış ülkelerde koronavirüs tedbirlerine karşı düzenlenen protestolarda Alman aşırı sağcılarında görüldüğünü bildirdi. Federal Meclis'teki muhalefet partilerinden Sol Parti'nin iç politika sözcüsü Martina Renner‘in konuyla ilgili soru önergesini yanıtlayan Bakanlık, "Federal hükümet, Avrupa ülkelerinde yapılan korona siyaseti karşıtı gösterilere Alman aşırı sağcıların da katıldığına dair münferit bilgilere sahiptir" açıklamasında bulundu.

Almanya İçişleri Bakanlığı Müsteşarı Rita Schwarzelühr-Sutter, iç istihbarattan sorumlu Alman Anayasayı Koruma Teşkilatı tarafından aşırı sağcı hedefler güden bir yayın organı olarak nitelendirilen "Compact-Magazin" adlı aylık derginin, pek çok ülkede gösterileri yerinde izleyerek haber yaptığını bildirdi. Bakanlık ayrıca, söz konusu gösterilere katılan kişilerden bazılarının aşırı sağcı Kimlikçiler Hareketi (Identitäre Bewegung) ile bağlantılı olduğunu aktardı.

"Irkçılığı, antisemitizmi ve demokrasi düşmanlığını yayıyorlar"

"2015 yılında federal hükümetin sığınmacı politikasına karşı yapılan gösterilerde dikkat çekenlerin, korona önlemleri aleyhine yapılan protestolarda da kendini ön plana çıkarmaya çalışan kişiler olduğunu görüyorum" diyen Sol Parti milletvekili Martina Renner, atılan sloganların ve ortaya çıkan görüntülerin Kimlikçiler Hareketi ile Pegida gösterilerini çağrıştırdığını ve bu kişilerin korona eylemlerinde, "Irkçılığı, antisemitizmi ve demokrasi düşmanlığını yaydıklarını" dile getirdi. 

İçişleri Bakanı Nancy Faeser

İçişleri Bakanı Nancy Faeser

Almanya İçişleri Bakanı Nancy Faeser geçen hafta yaptığı açıklamada, insanların, devletin pandeminin şiddetini azaltmaya yönelik önlemlerinden duyduğu rahatsızlığı, aşırı sağcıların kendi çıkarları için giderek daha güçlü bir şekilde kötüye kullandığını ifade etmişti.

dpa / ET,HT

© Deutsche Welle Türkçe

 

Önerdiğimiz linkler

Almanya’da korona protestolarında radikalleşme endişesi

Berlin'de geçtiğimiz cumartesi koronavirüs salgını ile ilgili tedbirlere karşı gösterilere çok sayıda aşırı sağcının da katılması ve büyük bir grubun parlamentoya girme teşebbüsü Almanya'da tartışılmaya devam ediliyor.  

Almanya’da aşırıcılık yanlıları daha da radikalleşiyor

Almanya'nın Grimma kentinde, eyalet sağlık bakanının evinin önünde, Hitler dönemini çağrıştıran meşaleli eylem düzenlendi. Bu arada korona tedbirlerinin sertleşmesiyle radikalleşmenin artabileceği endişesi yaşanıyor.  

Reklam

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

Almanya'da vatandaşlara yakıt yardımı yapılacak

Küresel çapta artan enerji fiyatları ve yükselen enflasyon Almanya'da da hissediliyor. Hükümet ihtiyaç sahiplerine yakıt yardımı yapacak. Yardımdan meslek eğitimi alanlarla üniversite öğrencileri de faydalanacak.  

FOTO-GALERİ

Hindistan ikinci dalga sebebiyle yasta

Hindistan ülkede baş gösteren ikinci salgın dalgası sebebiyle zor günler geçiriyor. Günlük vaka sayısının 400 bine dayandığı ülkede her gün binlerce insan ölüyor.  