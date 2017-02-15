Alman aşırı sağcılar yurt dışındaki korona gösterilerinde

Almanya İçişleri Bakanlığı, dış ülkelerde koronavirüs tedbirlerine karşı düzenlenen protestolarda Alman aşırı sağcılarında görüldüğünü bildirdi. Federal Meclis'teki muhalefet partilerinden Sol Parti'nin iç politika sözcüsü Martina Renner‘in konuyla ilgili soru önergesini yanıtlayan Bakanlık, "Federal hükümet, Avrupa ülkelerinde yapılan korona siyaseti karşıtı gösterilere Alman aşırı sağcıların da katıldığına dair münferit bilgilere sahiptir" açıklamasında bulundu.

Almanya İçişleri Bakanlığı Müsteşarı Rita Schwarzelühr-Sutter, iç istihbarattan sorumlu Alman Anayasayı Koruma Teşkilatı tarafından aşırı sağcı hedefler güden bir yayın organı olarak nitelendirilen "Compact-Magazin" adlı aylık derginin, pek çok ülkede gösterileri yerinde izleyerek haber yaptığını bildirdi. Bakanlık ayrıca, söz konusu gösterilere katılan kişilerden bazılarının aşırı sağcı Kimlikçiler Hareketi (Identitäre Bewegung) ile bağlantılı olduğunu aktardı.

"Irkçılığı, antisemitizmi ve demokrasi düşmanlığını yayıyorlar"

"2015 yılında federal hükümetin sığınmacı politikasına karşı yapılan gösterilerde dikkat çekenlerin, korona önlemleri aleyhine yapılan protestolarda da kendini ön plana çıkarmaya çalışan kişiler olduğunu görüyorum" diyen Sol Parti milletvekili Martina Renner, atılan sloganların ve ortaya çıkan görüntülerin Kimlikçiler Hareketi ile Pegida gösterilerini çağrıştırdığını ve bu kişilerin korona eylemlerinde, "Irkçılığı, antisemitizmi ve demokrasi düşmanlığını yaydıklarını" dile getirdi.

İçişleri Bakanı Nancy Faeser

Almanya İçişleri Bakanı Nancy Faeser geçen hafta yaptığı açıklamada, insanların, devletin pandeminin şiddetini azaltmaya yönelik önlemlerinden duyduğu rahatsızlığı, aşırı sağcıların kendi çıkarları için giderek daha güçlü bir şekilde kötüye kullandığını ifade etmişti.

dpa / ET,HT

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