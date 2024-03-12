Alman şirketleri yatırımları yurtdışına kaydırıyor

Alman sanayi şirketleri, ülkede artan maliyetler nedeniyle yatırımları yurtdışına kaydırıyor. Bu eğilimden en kazançlı çıkanlar ise Türkiye ve Asya ülkeleri.

Almanya'da hızla artan maliyetler, sanayi şirketlerinin yurtdışına yatırımları artırmasına yol açtı. Alman Sanayi ve Ticaret Odaları Birliğinin (DIHK) yaklaşık bin 900 şirketle yaptığı anketlere dayanan araştırma, Almanya'nın yatırımlar için cazibesini yitirdiğini ortaya koydu.

DIHK'dan yapılan açıklamada araştırmanın sonuçlarıyla ilgili olarak, "Bu alarm verici bir sinyaldir ve Almanya'nın üretim merkezi olarak yeniden cazip hale getirilmesi gerektiğini göstermektedir" değerlendirmesinde bulunuldu.

Ankete göre yurtdışında yatırım planlayan şirketlerin yüzde 35'inin temel gerekçesi, maliyetlerden tasarruf etmek. DIHK yetkilisi Ilja Nothnagel, 2008'den bu yana bu derece yüksek bir orana rastlamadıklarını belirterek 200'den az personele sahip şirketlerde bu oranın daha da yüksek olduğuna işaret etti. "Bu maalesef ülkedeki ekonomi politikalarının sunduğu çerçeve koşulların kötüleşmesine yönelik bir tepkidir" diyen Nothnagel, Alman hükümetinin ülkedeki yapısal sorunları gidermek üzere harekete geçmek zorunda olduğunu kaydetti.

Yurtdışına yatırım planlayanların oranı yüzde 42

Ancak ankete göre Alman şirketlerin yurtdışındaki yatırımlarının hacminde büyük bir artış yok. Yurtdışına yatırım planlayan şirketlerin oranı hafif artışla yüzde 42'ye ulaşsa da bunun uzun vadede ortalamanın altında bir değer olduğu kaydedildi.

Raporda yatırım bütçelerinin mütevazı seviyelerde olduğuna, ayrıca yurtdışındaki mevcut yatırımların genişletilmesinde de temkinli olunduğuna işaret edildi. Ankete katılan şirketlerden dış yatırım bütçelerini artırmayı planlayanların oranı geçen yıla göre bir puan düşerek yüzde 30'a gerilerken bütçede kısıntıya gitmeyi düşünenlerin oranı beş puan artarak yüzde 23'e yükseldi.

Asya ve Türkiye kazançlı çıktı

Alman şirketlerin maliyetten tasarruf için Almanya yerine yurtdışına yatırım yapma eğiliminden en kazançlı çıkanlar ise Çin hariç Asya-Pasifik bölgesi ile Türkiye oldu. Türkiye, Rusya ve AB üyesi olmayan Güneydoğu Avrupa ülkelerini kapsayan gruba yönelik yatırım planlarında otomotiv, tüketim ve yatırım malları üreticileri başı çekti.

Kuzey Amerika ve Çin'e yatırımlarda geçen yıla göre değişiklik kaydedilmedi, Euro Bölgesi başlıca hedef bölge olmayı sürdürse de önemini yitirmeye başladı.

Almanya'nın yatırım merkezi olarak cazibesini yitirmesinde ana faktörler olarak yüksek enerji masrafları ve yaygın bürokrasinin yanı sıra izin ve planlama süreçlerinin yavaş ilerlemesi gösteriliyor.

rtr/ BK,HT

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