 Alman şirketler Türkiye’deki yatırımları azaltmayı planlıyor | EKONOMİ | DW | 16.04.2020

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EKONOMİ

Alman şirketler Türkiye’deki yatırımları azaltmayı planlıyor

Koronavirüsün ekonomik etkileri Alman şirketlerin dış yatırım planlarına da yansıdı. Yapılan bir ankete göre Türkiye'de faaliyet gösteren Alman şirketlerin yüzde 44'ü yatırımları kısmayı planlıyor.

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Koronavirüs pandemisi, Alman şirketlerinin yurt dışı yatırımlarını da etkiledi. Alman Sanayi ve Ticaret Odaları Birliği'ne (DIHK) bağlı Alman Dış Ticaret Odası’nın (AHK) anketine göre şirketlerin yüzde 80’i cirolarında önemli düşüşler bekliyor.

92 ülkede hizmet veren AHK'nın anketine katılan yaklaşık 4 bin Alman firmasının yüzde 15'i gelirlerinin yarı yarıya azalmasından endişe ederken, her üç Alman firmasından biri likidite sıkıntısı yaşamaktan korkuyor.

Türkiye ve Rusya'da tedarik sıkıntısı

Şirketlerin yüzde 45’i lojistik ve tedarik zincirinde karşılaştıkları güçlüklerden yakınırken, firmaların yüzde 29’u kriz nedeniyle gereksinim duydukları mal ve hizmetleri alamadıklarını kaydediyor. Tedarik zincirindeki sıkıntıların en fazla Asya, Rusya ve Türkiye’de kendini gösterdiği ifade ediliyor.

Bu karamsar tablo yatırım planlarına da yansıyor. Ankete göre Türkiye'de faaliyet gösteren Alman şirketlerin yüzde 44'ü Türkiye’deki yatırımlarını azaltma planları yapıyor. Türkiye'deki yatırımlarını artırmayı düşünenlerin oranı ise yüzde 5. Ankete katılan şirketlerin yüzde 78'lik çoğunluğu ise önümüzdeki bir yıl içinde Türkiye'deki konjonktürde olumsuz gelişmeler yaşanacağı öngörüsünde bulunuyor. Rusya’da aynı dönem için olumsuz öngörüde bulunan Alman firmalarının oranı ise yüzde 85’e çıkıyor.

DIHK- Volker Treier

DIHK Dış Ticaret Direktörü Volker Treier

“Avrupa ve ABD’de durum Çin’den daha kötü”

DIHK Dış Ticaret Direktörü Volker Treier, söz konusu rakamları “oldukça ürkütücü’’ olarak nitelendirerek hizmet sektörü ve ticaretin, krizden endüstriden daha fazla etkileneceği öngörüsünde bulundu. Treier, firmaların Çin'in pandemide doruk noktasını geride bıraktığını düşündüklerini, bu nedenle Avrupa ve ABD’deki ekonomik durumun Çin’den daha olumsuz bir şekilde değerlendirildiğini kaydetti.

Treier, halihazırda şirketleri endişelendiren uluslararası ticaretteki ihtilafların, bürokratik engellerin ve işgücü açığının da pandemiyle daha da korkutucu bir tabloya evrildiğini ifade etti. Treier’e göre sağlıkta iyileşme görülse bile şirketlerin sorunları hemen ortadan kalkmayacak.

DW, Reuters /SÖ, BK

© Deutsche Welle Türkçe

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