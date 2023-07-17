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EkonomiAlmanya

Alman şirketler bürokrasiden ve iş gücü açığından bıktı

1 saat önce

Almanya Orta Ölçekli Ekonomi Birliği'nin sektörde yaptırdığı bir araştırmaya göre, şirketlerin yüzde 26'sı işletmesini kapatmayı, yüzde 22'si yurt dışına taşımayı gözden geçiriyor.

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Fotoğraf: Shotshop/IMAGO

Almanya Orta Ölçekli Ekonomi Birliği'nin sektörde yaptırdığı bir araştırmaya göre, şirketlerin yüzde 26'sı işletmesini kapatıp kapatmamayı değerlendiriyor. Araştırmaya göre, orta ölçekli şirketlerin yüzde 22'si ise işletmeyi yurt dışına taşıyıp taşımamayı gözden geçiriyor. 

Şirketlerin bu tür radikal kararları değerlendirmelerinde Almanya'daki yaygın bürokrasinin önemli bir rol oynadığı belirtiliyor. Araştırmaya katılan şirket sahiplerinin üçte biri abartılı yönetmeliklerin kendilerini engellediğinden şikayet ediyor.

Orta ölçekli işletme sahiplerinin dörtte birinden fazlası da yüksek vergileri ve işletme giderlerini firmalarını kapatma veya yurt dışına taşıma planına gerekçe gösteriyor.

Orta ölçekli şirketleri kötümser kılan bir diğer gelişme de ihtiyaç duydukları kalifiye iş gücündeki açığın Almanya'da bir türlü kapatılamaması. Şirketlerin dörtte biri, nitelikli iş gücü açığının kendilerini işlerinde frenlediği görüşünü dile getiriyor. 

Şirketlerin dörtte biri, nitelikli iş gücü açığının kendilerini işlerinde frenlediği görüşünü dile getiriyor.
Şirketlerin dörtte biri, nitelikli iş gücü açığının kendilerini işlerinde frenlediği görüşünü dile getiriyor.Fotoğraf: Rupert Oberhäuser/picture alliance

Jerger: Sonuçlar uyarıdan öte

Almanya Orta Ölçekli Ekonomi Birliği Başkanı Markus Jerger, yapılan araştırmanın sonuçlarını "uyarıdan da öte" diye niteledi ve "Memleketine bağlı, ülkesinde kök salmış işletmecilerin şirketini kapatmayı veya yurt dışına taşımayı düşünmesi karşısında kimse umursamaz olamaz" diye konuştu.

Araştırmada orta ölçekli şirketlerin en çok dile getirdikleri talebin güven ve istikrarlı planlama yapabilmelerini sağlayacak koşulların sağlanması olduğu görüldü.   

Diğer yandan araştırmaya katılan şirketlerin yüzde 40'ı Almanya'daki alt yapıyı överken, yüzde 36'sı da siyasi istikrardan memnun olduğunu dile getirdi.

Öte yandan Almanya'da Sosyal Demokrat Parti (SPD), Yeşiller ve Hür Demokrat Parti'den (FDP) oluşan üçlü koalisyon hükümetinin son aylarda kendi içinde yaşadığı tartışmalar ve kamuoyunda da güven kaybına neden olan projeleri dikkat çekiyor ve bu durum pek çok sektör kuruluşu tarafından eleştiriliyor. Özellikle iklim dostu sanayiye dönüşüm, binalardaki ısıtma sistemlerinde yenilik öngören reform ve alternatif enerjiye geçişe dair projelerde hükümet üyesi partiler arasındaki görüş ayrılıkları "şirketlerin planlama yapmasını zorlaştırıyor" eleştirisi son dönemde sıkça dile getiriliyor.  

Almanya Orta Ölçekli Ekonomi Birliği, üyeleri arasındaki söz konusu araştırmayı 6 - 13 Temmuz tarihleri arasında bin 200 üyesinin katılımıyla yaptırdığını duyurdu.

dpa / ETO, BK

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