 Alman çiftçiler tarımda dönüşüm istiyor: ″Bıktık″ | ALMANYA | DW | 17.01.2021

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ALMANYA

Alman çiftçiler tarımda dönüşüm istiyor: "Bıktık"

Hükümete tarımda dönüşüm çağrısı yapan çiftçi ve aktivistler, başbakanlık önünde pankart ve traktörlerle eylem düzenledi. İklim dostu tarım isteyen "Bıktık" oluşumu adına konuşan eylemci, ucuz gıdayı eleştirdi.

Deutschland Demonstration für Agrarwende in Berlin

"Tarımda dönüşümü başlat"

Almanya'da çiftçiler ve çevre aktivistleri, federal hükümet ve Avrupa Birliği'ne (AB) tarım alanında köklü bir dönüşüm çağrısında bulundu.

Cumartesi günü Berlin’deki başbakanlık binası ve Başbakan Angela Merkel'in partisi Hristiyan Demokrat Birlik'in (CDU) genel merkezi önünde gösteri düzenlendi.

"Bıktık" adını taşıyan oluşumun organize ettiği eylem, her yıl tarım fuarı Grüne Woche (tr. Yeşil Hafta) kapsamında düzenleniyor. Bu yılki eylemde, korona pandemisi nedeniyle, Berlin kent merkezinde geçen yıllara göre çok daha az kişi bir araya geldi.

Başbakanlık binası önünde "Tarım endüstrisinden bıktık" ve "Ekolojik bir tarım için, daha fazla iklim koruma için" ifadelerinin yazılı olduğu pankartlar taşındı. Eylemciler "iklim dostu tarım" ve "türe uygun hayvancılık" talebinde bulundu.

Deutschland Demonstration für Agrarwende in Berlin

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Türkiye’de son yıllarda buğday ekim alanları daralırken ithalat hızla artıyor. 2019’da 9.8 milyon ton, son 18 yılda 59 milyon ton buğday ithalatı yapıldı. Peki, bu politika sürdürülebilir mi? Uzmanlara sorduk.

Bir zamanlar ‘tarım ülkesi’ olarak bilinen Türkiye, Afrika’da arazi kiralıyor. Çiftçi, “Önce kendi üreticine destek ol” diyerek hükümete karşı çıkıyor. Uzmanlara göreyse bu kiralamalar politik nedenlerle yapılıyor.

Başbakanlık binası önünde çiftçiler, traktörleriyle konvoy oluşturdu. Öte yandan eyleme katılanlar, bina önünde yaklaşık 10 bin ayak izi bıraktı. Pandemi nedeniyle organizatörler, "Tarımda dönüşümü başlat" sloganı altında, destekçilerine, ayak izlerinin ve siyasi ifadelerinin yer aldığı fotoğraflarını gönderme çağrısında bulunmuştu.

Eylemi organize eden ittifak adına açıklamada bulunan Saskia Richartz, "Ucuz gıda, ne tarıma ne de tüketicilere yarayan bir çıkmaz sokaktır" diye konuştu. Tarım Bakanı Julia Klöckner'i "başarısızlıkla" suçlayan Richartz, bakanın "tarlalar, hayvanlar ve çevre pahasına bir siyaset" izlediğini savundu. Richartz, hükümetin pestisit kullanımına son verilmesi için de adım atması ve "yeryüzünün satılıp tüketilmesinin" karşısında durması gerektiğini ifade etti.

Deutschland Demonstration für Agrarwende in Berlin

"Bıktık" oluşumu içerisinde tarım, çevre koruma ve sivil toplumdan toplam yaklaşık 60 örgütlenme yer alıyor. Oluşumun hedefleri arasında, tarımda gen tekniğinin kullanılmasının engellenmesi ve kitlesel hayvancılığa son verilmesi de yer alıyor. Eylemciler, Eylül ayında yapılacak federal seçimlerde, "başarısızlıkla sonuçlanan tarım politikasının görevden alınması" çağrısında bulunuyor.

BdT Stechpalme Baum des Jahres 2021 | Julia Klöckner

Julia Klöckner

Federal hükümetin tarım politikasına yönelik tepkilere ilişkin açıklamalarda bulunan Tarım Bakanı Klöckner, "kutuplaşma ve genellemelerin" çözüme katkı sağlamadığını söylemişti. Klöckner, "Çiftçilerimiz ve gıda üreticilerimiz, açlıktan muzdarip olmayan ve ekmekleri hakkında her gün kafa yormak zorunda olmayan milyonlarca insanı doyuruyor" demişti.

AFP,epd / BÜ,EC

© Deutsche Welle Türkçe

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