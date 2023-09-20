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Aliyev: Dağlık Karabağ operasyonu başarıyla tamamlandı

20 Eylül 2023

Dağlık Karabağ operasyonunun tamamlandığını duyuran Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, silahlı Ermeni ayrılıkçıların bu bölgeden çekilmeye başladığını söyledi.

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Fotoğraf: Marut Vanyan/UGC/AFP

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Azeri ordusunun Dağlık Karabağ'da düzenlediği askeri operasyonla ilgili açıklamalarda bulundu.

Açıklamaları televizyondan canlı yayınlanan Aliyev, Dağlık Karabağ'da "sadece bir günde tüm görevlerin yerine getirildiğini, teröristlerin cezalandırıldığını ve Azerbaycan'ın bölgede kendi egemenliğini yeniden sağladığını" söyledi.

Aliyev, "Artık yasa dışı Ermeni silahlı grupların mevzilerinden çıkıp, silahlarını teslim etme süreci başlamıştır" diye konuştu.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham AliyevFotoğraf: Oliver Bunic/AFP

Azerbaycan'ın Karabağ'daki Ermenilerle hiçbir sorunu olmadığını belirterek "Onlar bizim vatandaşımız" diyen Aliyev, artık Karabağ nüfusunu entegre etmek ve bölgeyi "cennete" çevirmek istediklerini söyledi.

Ermenistan'ın Azerbaycan'ın askeri operasyonuna müdahale etmeye çalışmamasını da değerli bulduklarını ifade eden Aliyev, bunun barış görüşmeleri için umutları artırdığını belirtti.

Azerbaycan ordusu, Salı günü Dağlık Karabağ'da"terörle mücadele operasyonu" başlattığını duyurmuştu.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı bugün ise Dağlık Karabağ'daki Ermeni güçlerle ateşkes konusunda uzlaşma sağlandığını açıklamıştı.Açıklamada, bölgedeki 2 bin Rus barış gücünün gözetiminde "tüm silahların ve ağır silah sistemlerinin teslim edileceği" belirtilmişti.

Ermeni ayrılıkçılar da tamamen silah bırakmayı kabul ettiğini duyururken Ermenistan'ın da bölgedeki tüm güçlerini çekme konusunda mutabık kaldığını açıklamıştı.

Rus barış gücü, ateşkese Çarşamba akşamı itibarıyla uyulduğunu ve herhangi bir ihlalin kaydedilmediğini belirtti.

Taraflar, Dağlık Karabağ'ın yeniden Azerbaycan'a entegre edilmesine yönelik görüşmelerin Perşembe günü Yevlah kentinde gerçekleştirileceğini duyurdu.

DW,AFP,rtr/CÖ,EC

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