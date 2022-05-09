Ali Nesin: Valilik Nesin Vakfı'nın hesaplarını bloke etti

Ali Nesin, Nesin Vakfı'nın banka hesaplarının izinsiz bağış kampanyası yapıldığı gerekçesiyle İstanbul Valiliği tarafından bloke edildiğini sosyal medya üzerinden duyurdu.

"2017'de sizlerin de katkısıyla komşu araziyi satın almış, böylece Nesin Vakfı'nı büyütmüştük. Babamın hayaliydi, gerçekleştirdik" diyen Ali Nesin "Bir ay önce Valilik, izinsiz bağış kampanyası yaptığımız gerekçesiyle banka hesaplarımızı bloke etti. Şu anda paramıza ulaşamıyoruz. Hem araziyi hem de o süreçte toplanan parayı istiyorlar" dedi.

Nesin, "İzinsiz bağış kampanyası dedikleri de bir Facebook duyurusundan ibaret. Kaldı ki o zamanlar sosyal medya duyurularını kampanyadan sayan bir kanun maddesi de yoktu, üç dört yıl sonra çıktı" ifadelerini kullandı.

İsmailağa cemaatinden vakıf komşu oldu

Ali Nesin ayrıca yanlarına yerleşen bir dini cemaat olduğu bilgisini de paylaştı. "Geçen yıl, İsmailağa cemaatinden olduğu anlaşılan Rabıta Vakfı yeni adlığımız bu arazinin hemen yanına yerleşti. Böylece onlarla komşu olduk. Eksantrik ve hatta sevimli bulduğum bu cemaatin yanı başımıza gelmesinden hiç rahatsız olmadım, hatta aksie gülümsemeyle karşıladım. Türkiye farklı inançların, farklı görüşerin, farklı yaşam tarzlarının bir arada barış içinde yaşayacakları bir ülke olmalı çünkü, aksi hâlde hiçbirimize huzur yok" diyen Nesin olayların umduğu gibi gelişmediğini anlattı.

"Yanı başımızda kalabalık ve yüksek sesli ayinler düzenlediler. Bakışlarından ve hareketlerinden rahatsız olmamızı istedikleri anlaşılıyordu. Fotoğraflarımızı çekip özel hayatımızı ihlal ettiler. Tehdit ettiler. Çatalca'da aleyhimize dedikodular çıkardılar. Hiç nedensiz düşmanca bir tavır içine girdiler" diyen Nesin grup içinden birinin fiziken saldırdığını belirterek "Hiçbir zaman tahriklerine kapılmadık ama gerekeni yaptık; ne yazık ki şikayetlerimizin hepsi resmi mercilerden geri döndü" dedi.

Nesin Vakfı, yazar Aziz Nesin tarafından okuma olanaklarından yoksun ve okumak isteyen çocuklar için 1973'te kuruldu. Vakfın yönetimini 1995'te Ali Nesin üstlendi. Ali Nesin, 2010 yılında vakfın yönetimini vakıf çocuklarından Süleyman Cihangiroğlu'na devretti. Vakfın binası İstanbul Çatalca'da bulunuyor.

DW / EC, BÖ