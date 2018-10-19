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Aleksander Litvinenko

Aleksander Litvinenko, KGB ve takipçisi FSB'de görev yapmış eski Rus istihbaratçı. Polonyum 210 isimli radyoaktif bir maddeyle zehirlenerek öldü.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e muhalif girişimler arasında yer aldı. Litvinenko'nun ölümüyle ilgili İngiltere'de yayınlanan bir raporda Putin de suçlandı. DW Türkçe'nin Aleksander Litvinenko ile ilgili aktardığı haber, yorum ve multimedya içeriklerini bu sayfada toplu halde bulabilirsiniz.

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Gizli servislerin "açık" operasyonları: Amatörlük mü strateji mi? 19.10.2018

Skripal ve Kaşıkçı olaylarının ortaya koyduğu gibi son zamanlarda yaşananlar istihbarat servislerinin operasyonlarının giderek daha görünür hale geldiğine işaret ediyor. Peki, bu amatörlük mü, yoksa bir strateji mi?
11.01.2016 **** AYDIN, TURKEY - JANUARY 9: A group of refugee is seen at a coast in the Didim district of Aydin, Turkey on January 9, 2016. Turkish Coast Guards rescued 33 people while they were illegally trying to go to Greek Islands. Suat Deniz / Anadolu Agency @ picture-alliance/AA/S. Deniz

'Türkiye olmadan çözülemez' 21.01.2016

Alman basınında Avusturya’nın sığınmacı kabülüne üst sınır getirme kararı, mülteci krizinde Türkiye’nin konumu ve Litvinenko cinayetine ilişkin yorumlar öne çıkıyor.
03.12.2015+++ Russian President Vladimir Putin arrives to deliver his annual state of the nation address at the Kremlin in Moscow on December 3, 2015. AFP PHOTO / KIRILL KUDRYAVTSEV / AFP / KIRILL KUDRYAVTSEV (Photo credit should read KIRILL KUDRYAVTSEV/AFP/Getty Images) +++ (C)Reuters/S. Karpukhin

Yorum: Putin hakkında fiilen karar 21.01.2016

İngilizlerin Litvinenko olayı ile ilgili soruşturma raporu büyük yankı uyandırdı. DW'den Ingo Mannteufel, raporun yargı süreci açısından önem taşımasa da somut siyasi sonuçları olacağı kanısında.

DW ile Haber 21.01.2016 - 14:00 21.01.2016

Litvinenko suikastinin talimatı Putin'den mi? - Endonezya'da hızlı tren hattının yapımı başladı - Charlie Hebdo saldırısının kurbanları grafitilerde yaşayacak… Ayrıntılar DW ile Haber'in 100 saniyelik dünya turunda.
ARCHIV - Das Grab des Kreml-Kritikers Alexander Litwinenko auf dem Friedhof von Highgate in London. Der Mord hielt 2006 die Welt in Atem. Ein Ex-KGB-Agent wird mit radioaktivem Polonium 210 vergiftet, vielleicht in einer Tasse Tee. Während zwischen Russland und dem Westen Eiszeit herrscht, ermitteln die Briten erneut in dem politisch heiklen Fall. Foto: Christoph Driessen/dpa (zu dpa Wer vergiftete Litwinenko? London rollt den Fall neu auf vom 31.07.2014) +++(c) dpa - Bildfunk+++

Moskova'ya ağır suçlamalar 21.01.2016

Putin'in Litvenenko cinayetinde parmağı var mı? İngiltere'de Kremlin karşıtı Litvinenko'nun öldürülmesiyle ilgili soruşturma raporu dokuz yıl sonra açıklandı.
A woman holds a photograph of recently killed reporter Anna Politkovskaya during a rally on Pushkin square in downtown Moscow, Sunday, Oct. 8, 2006. The rally had been called to voice criticism of the deportation of more than 100 Georgians and closure of Georgian-owned restaurants and businesses in Moscow in the wake of Russia's bitter spy row with its small southern neighbor. But Saturday's apparent contract killing of Politkovskaya, a fierce critic of the war in Chechnya who had tirelessly uncovered abuses against civilians, became a major focus of the protest meeting. (AP Photo / Dmitry Lovetsky)

Politovskaya'nın failleri değil yardımcıları yargılanacak 16.11.2008

Rus gazeteci Anna Politovskaya'nın öldürülmesi davasının görülmesine yarın Moskova'da başlanıyor. Ancak Politovskaya davasıyla ilgili olarak katil zanlısı ya da azmettiriciler değil, onların yardımcıları yargılanacak.
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Londra-Moskova hattında gerilim tırmanıyor 18.01.2008

Rusya ile İngiltere arasındaki diplomatik kriz tırmanıyor. İngiltere kültür entstitüsü British Council, Rusya'nın St. Petersburg ve Yekaterinburg kentlerindeki şubelerini kapattı.
Alexander Litvinenko, former KGB spy and author of the book Blowing Up Russia: Terror From Within, photographed at his home in London in this Friday, May 10, 2002 file photo. Poisoned Russian spy Alexander Litvinenko died on Thursday, Nov. 23, 2006 in an intensive care ward, London's University College Hospital said. (AP Photo/Alistair Fuller)

Litvinenko’nun katili aranıyor 01.11.2007

Eski Rus ajanı Alexsander Litvinenko’nun İngiltere’de zehirlenerek öldürülmesinin üzerinden tam bir yıl geçti, ancak bu esrarengiz cinayet üzerindeki sır perdesi hala aralanamadı.
Russian President Vladimir Putin speaks at a meeting with a group of top level U.S. and Russian diplomats, former government ministers and Cabinet secretaries in the Novo-Ogaryovo residence outside Moscow, Friday, July 13, 2007. President Vladimir Putin said Friday that relations between the United States and Russia should be free of shifting political trends, as a group of influential top diplomats, ministers and Cabinet secretaries met for a conference on the two countries' uneasy relationship. (AP Photo / Sergei Chirikov, Pool)

Putin tansiyonu düşürmeye çalışıyor 20.07.2007

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, İngiltere arasında yaşanan gerginlikte tansiyonu düşürmeye çalışıyor. İngiltere ile Rusya arasında ortaya çıkan sorunu "mini kriz" olarak nitelendirdi ve bunu aşacaklarını söyledi.
FILE - A Friday, May 10, 2002 photo from files showing Alexander Litvinenko, former KGB spy and author of the book Blowing Up Russia: Terror From Within photographed at his home in London. Polonium first hit the headlines when it was used to kill KGB agent-turned-Kremlin critic Alexander Litvinenko in London in 2006. This week, Yasser Arafat's widow has called for the late Palestinian leader's body to be exhumed after scientists in Switzerland found elevated traces of radioactive polonium-210 on clothing he allegedly wore before his death in 2004. (Foto:Alistair Fuller, File/AP/dapd)

20.07.2007 - Alman basınından özetler... 20.07.2007

Rusya ile İngiltere arasında yaşanan diplomasi krizi ve büyüyen Çin ekonomisi, 20.07.2007 tarihli Alman gazetelerinin ağırlık verdiği konulardan.
Russian Foreign Ministry spokesman Mikhail Kamynin speaks during a briefing in Moscow, Monday, July 16, 2007. Russia's Foreign Ministry says Moscow will respond to Britain's expulsion of diplomats and that the British moves will hurt relations. (AP Photo/Sergey Ponomarev)

Moskova’dan Londra’ya sert misilleme 19.07.2007

İngiltere’nin dört Rus diplomatını sınır dışı etmesine Moskova dört İngiliz diplomatını sınır dışı ederek misillemede bulundu. Kremlin bununla da yetinmedi ve Londra ile terörle mücadelede işbirliğine son verdi.
Group of Russian human rights defenders and political opposition representatives light candles, holding portraits of former Federal Security Service officer and political immigrant Alexandre Litvinenko murdered in London two years ago, as they commemorate his memory in the centre of Moscow, 22 November 2008. The protesters suspect Russian secret service in killing Litvinenko and regret that Russia refuse to cooperate with Britain in investigation of this murder. EPA/SERGEI CHIRIKOV +++(c) dpa - Report+++

Rusya'dan misilleme 19.07.2007

Rusya, Londra’da görevli 4 diplomatının İngiltere tarafından sınır dışı edilmesine karşılık verdi.
** FILE ** Alexander Litvinenko, former KGB spy and author of the book Blowing Up Russia: Terror From Within, photographed at his home in London in this Friday, May 10, 2002 file photo. Poisoned Russian spy Alexander Litvinenko died on Thursday, Nov. 23, 2006 in an intensive care ward, London's University College Hospital said. (AP Photo/Alistair Fuller)

“Batı’nın tutumu Kremlin’in işine geliyor“ 19.07.2007

Litvinenko cinayeti ile başlayan ve son olarak Rus diplomatların İngiltere’den sınır dışı edilmesiye devam eden Londra-Moskova hattındaki gerginliği DW Rusça Yayınlar Sorumlusu Cornelia Rabitz yorumluyor…
Businessman Andrei Lugovoi seen during the joint press conference with Dmitry Kovtun (unseen) at the Interfax news agency 31 May 2007. Andrei Lugovoi has claimed that British special services tried to recruit him to collect information compromising Russian President Vladimir Putin. British Crown Prosecution Service forwarded to Russia a request for the extradiction of Andrei Lugovoi, who has been charged with the murder of Alexander Litvinenko by poisoning. British prosecutors could charge Dmitry Kovtun of involvement in the murder. Photo: Mikhail Fomichev/ITAR-TASS +++(c) dpa - Report+++

Rusya nasıl misilleme yapacak? 18.07.2007

Moskova-Londra hattında gözler Rusya’nın sonraki adımına çevrildi. Zira siyasi gözlemciler, Moskova’nın diplomatlarının sınır dışı edilmesine verdiği ilk tepkinin beklenenden ılımlı olduğunu söylüyor.
Bundeskanzlerin Angela Merkel, rechts, und der britischen Premierminister Gordon Brown informieren am Montag, 16. Juli 2007, die Medien vor einem Gespraech im Bundeskanzleramt in Berlin. (AP Photo/Markus Schreiber) ---German Chancellor Angela Merkel, right, and British Prnme Minister Gordon Brown brief the media prior to talks at the chancellery in Berlin on Monday, July 16, 2007. (AP Photo/Markus Schreiber)

Londra-Moskova hattında ipler gerildi 17.07.2007

Eski KGB ajanı Litvinenko cinayetiyle bağlantılı olarak İngiltere’nin dört Rus diplomatı sınır dışı etmesi Moskova ile Londra’nın arasını açtı. İngiltere Başbakanı Brown uygulamayı savundu.

Rusya Litvinenko olayını soruşturuyor 15.06.2007
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