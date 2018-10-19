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Aleksander Litvinenko, KGB ve takipçisi FSB'de görev yapmış eski Rus istihbaratçı. Polonyum 210 isimli radyoaktif bir maddeyle zehirlenerek öldü.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e muhalif girişimler arasında yer aldı. Litvinenko'nun ölümüyle ilgili İngiltere'de yayınlanan bir raporda Putin de suçlandı. DW Türkçe'nin Aleksander Litvinenko ile ilgili aktardığı haber, yorum ve multimedya içeriklerini bu sayfada toplu halde bulabilirsiniz.