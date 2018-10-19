Aleksander Litvinenko

Gizli servislerin "açık" operasyonları: Amatörlük mü strateji mi?

Skripal ve Kaşıkçı olaylarının ortaya koyduğu gibi son zamanlarda yaşananlar istihbarat servislerinin operasyonlarının giderek daha görünür hale geldiğine işaret ediyor. Peki, bu amatörlük mü, yoksa bir strateji mi?