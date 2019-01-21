 Albayrak: Resesyon öngörmüyoruz | TÜRKİYE | DW | 23.01.2019

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Tamam
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

TÜRKİYE

Albayrak: Resesyon öngörmüyoruz

Maliye Bakanı Albayrak Davos'ta yaptığı açıklamada resesyon beklemediklerini söyledi. Maliye Bakanı 2019 yılında enflasyonu yüzde 15’e çekmeyi planladıklarını açıkladı.

default

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak İsviçre'nin Davos kasabasında başlayan 49. Dünya Ekonomik Forumu toplantıları sırasında Reuters ajansına yaptığı açıklamada ekonomideki daralmaya rağmen resesyona düşme tehlikesinin bulunmadığını ve bu yıl için hedeflenen yüzde 2,3'lük büyüme hızına ulaşılmasının mümkün olduğunu söyledi. Türkiye'nin ekonomik büyüme hızı 2018'in üçüncü çeyreğinde yüzde 1,6 olmuştu.

Reuters'in araştırmasına göre Türk ekonomisi küçülmeye başlamış bulunuyor. Ekonominin ancak yılın ikinci yarısında toparlanmaya başlayabileceği belirtilen Reuters'in araştırmasında hükümetin konjonktürü desteklemek amacıyla küçük ölçekli işletmelere ucuz kredi sağlayıp, vergi indirimi uyguladığına da yer verildi. Yüksek enflasyon, Türk Lirası'nın değer kaybı ve yabancı yatırımcının güvensizliğe kapılması Türk ekonomisinin başlıca sorunlarını oluşturuyor.

Video izle 51:21
Şimdi canlı
51:21 dk

Tünelin ucunda ışık var mı, 2019'da ekonomiyi ne bekliyor?

Mali disiplinden vazgeçilmeyecek

Maliye Bakanı Albayrak Reuters'e verdiği mülakatta mali disiplinden vazgeçilmeyeceğini ve ekonomik faaliyetleri arttırmak için atılan adımların mali disiplinden vazgeçmek anlamına gelmediğini vurguladı. 2019'un ilk üç aylık döneminde büyüme hızının düşebileceğini, ancak daha sonraki aylarda güçlü toparlanma beklediklerini ifade eden Berat Albayrak dış talepte artış kaydedildiğini, turizm gelirlerinin de yüzde 20 oranında artacağını tahmin ettiklerini söyledi.

Enflasyonun kontrol altına alındığını, cari açığın gayrisafi yurtiçi hasılanın (GSYH) yüzde 3'üne düştüğünü ve kamu harcamalarındaki artışın durdurulduğunu kaydeden Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak ekonominin kırılgan kesimlerini desteklemek ve yüksek katma değerli üretimi teşvik etmek amacıyla uygulanan programların geniş anlamdaki tasarruf politikasından vazgeçtikleri anlamına gelmediğini söyledi. Albayrak Merkez Bankası'nın para politikasını titizlikle yürüttüğünü ve faiz indirimini gündeme getirip getirmeyeceğini bilemeyeceğini sözlerine ekledi.

DW, Reuters/AG, EC

© Deutsche Welle Türkçe

 

Önerdiğimiz linkler

Merkez Bankası politika faizini sabit tuttu

Türkiye Merkez Bankası (TCMB) politika faizini yüzde 24 seviyesinde sabit tuttu. Banka enflasyon görünümünde belirgin bir iyileşme sağlanana kadar sıkı parasal duruşu koruyacağını söyledi. (16.01.2019)  

Türkiye'de işsizlik oranı 19 ayın zirvesinde

İşsizlik oranı Ekim'de yüzde 11.6'ya yükselerek Mart 2017'den bu yana en yüksek seviyeye çıkarken, genç işsizlik oranı yüzde 22,3'e yükseldi. (15.01.2019)  

Trump'tan Erdoğan'a ekonomik vaatler

ABD Başkanı Trump Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Pazartesi günü yaptığı telefon görüşmesinde, Erdoğan’a ABD ve Türkiye arasında ekonomik gelişmenin artırılması için "büyük potansiyel" gördüğünü belirtti. (15.01.2019)  

Konuyla ilgili ses ve video dosyalarımız

Tünelin ucunda ışık var mı, 2019'da ekonomiyi ne bekliyor?  

Benzer içerik

Schneechaos in den Alpen - Davos

Davos Trump'sız başlıyor 21.01.2019

Davos Forumu'na bu yıl az sayıda lider katılıyor. Sandalyesi boş kalacak isimler arasında ABD Başkanı Donald Trump, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve İngiltere Başbakanı Theresa May var.

Weltwirtschaftsforum 2019 in Davos | Christine Lagarde, Internationaler Währungsfonds

IMF'den Davos öncesi "küresel belirsizlik" uyarısı 21.01.2019

Bu yıl birçok liderin katılmayacağı Davos Forumu öncesi IMF, ABD ile Çin arasındaki husumet ve Brexit gibi konuların küresel belirsizlikler yarattığı uyarısında bulundu.

Türkei, Ankara: Minister Albayrak trifft sich mit Finanzminister Altmaier

Altmaier: Gümrük Birliği zor bir süreç 25.10.2018

Maliye Bakanı Albayrak'la görüşen Almanya Ekonomi Bakanı Altmaier, Gümrük Birliği konusunda Türkiye'nin beklediği destek mesajını vermedi. Altmaier AB'nin bazı koşulların yerine getirilmesini beklediğini söyledi.

Reklam

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

Krim Russland Tansania Schiffe Brand (picture-alliance/dpa/Kerch FM)

Kerç Boğazı'ndaki kazayla ilgili Dışişleri'nden açıklama

Türkiye Dışişleri Bakanlığı, Kerç Boğazı yakınlarında iki tankerde meydana gelen yangında dört Türk vatandaşının hayatını kaybettiğini, dört vatandaşın da kayıp olduğunu açıkladı. 

FOTO-GALERİ

Bildergalerie Totale Mondfinsternis 2019 weltweit (Reuters/Y. Herman)

'Kanlı Ay' tutulmasından masalsı dokunuş

'Kanlı Ay' tutulması yine benzersiz kareler yakalama fırsatı sundu. Heykel ve binalara bir de kanlı ay fonuyla bakın.  