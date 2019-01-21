Albayrak: Resesyon öngörmüyoruz

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak İsviçre'nin Davos kasabasında başlayan 49. Dünya Ekonomik Forumu toplantıları sırasında Reuters ajansına yaptığı açıklamada ekonomideki daralmaya rağmen resesyona düşme tehlikesinin bulunmadığını ve bu yıl için hedeflenen yüzde 2,3'lük büyüme hızına ulaşılmasının mümkün olduğunu söyledi. Türkiye'nin ekonomik büyüme hızı 2018'in üçüncü çeyreğinde yüzde 1,6 olmuştu.

Reuters'in araştırmasına göre Türk ekonomisi küçülmeye başlamış bulunuyor. Ekonominin ancak yılın ikinci yarısında toparlanmaya başlayabileceği belirtilen Reuters'in araştırmasında hükümetin konjonktürü desteklemek amacıyla küçük ölçekli işletmelere ucuz kredi sağlayıp, vergi indirimi uyguladığına da yer verildi. Yüksek enflasyon, Türk Lirası'nın değer kaybı ve yabancı yatırımcının güvensizliğe kapılması Türk ekonomisinin başlıca sorunlarını oluşturuyor.

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Mali disiplinden vazgeçilmeyecek

Maliye Bakanı Albayrak Reuters'e verdiği mülakatta mali disiplinden vazgeçilmeyeceğini ve ekonomik faaliyetleri arttırmak için atılan adımların mali disiplinden vazgeçmek anlamına gelmediğini vurguladı. 2019'un ilk üç aylık döneminde büyüme hızının düşebileceğini, ancak daha sonraki aylarda güçlü toparlanma beklediklerini ifade eden Berat Albayrak dış talepte artış kaydedildiğini, turizm gelirlerinin de yüzde 20 oranında artacağını tahmin ettiklerini söyledi.

Enflasyonun kontrol altına alındığını, cari açığın gayrisafi yurtiçi hasılanın (GSYH) yüzde 3'üne düştüğünü ve kamu harcamalarındaki artışın durdurulduğunu kaydeden Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak ekonominin kırılgan kesimlerini desteklemek ve yüksek katma değerli üretimi teşvik etmek amacıyla uygulanan programların geniş anlamdaki tasarruf politikasından vazgeçtikleri anlamına gelmediğini söyledi. Albayrak Merkez Bankası'nın para politikasını titizlikle yürüttüğünü ve faiz indirimini gündeme getirip getirmeyeceğini bilemeyeceğini sözlerine ekledi.

DW, Reuters/AG, EC

© Deutsche Welle Türkçe