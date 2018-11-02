 Aktivist sanatçılar aşırı sağcıları bulmak için girişim başlattı | ALMANYA | DW | 03.12.2018

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ALMANYA

Aktivist sanatçılar aşırı sağcıları bulmak için girişim başlattı

Provokatif siyasi eylemlerle tanınan sanatçı grubu Siyasi Güzellik Merkezi, Chemnitz’deki yabancı düşmanı gösterilere katılan kişileri teşhis etmeyi hedefleyen bir girişim başlattı.

Symbolbild Rechtsextreme in Chemnitz (Reuters/M. Rietschel)

Sanatçı ve aktivistlerden oluşan Siyasi Güzellik Merkezi (ZPS), Ağustos ayı sonunda Almanya’nın Chemnitz kentindeki aşırı sağcı ve ırkçı olaylara karışan kişileri bulmak iddiası ile bir eylem başlattı.

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Almanya'nın doğusundaki Chemnitz'te bulunan bir Türk restoranı ateşe verildi. Saldırganların kimliği henüz belirlenmezken, polis ırkçı bir saldırının ihtimaller dahilinde olduğunu söyledi. (18.10.2018)

Almanya’nın iç istihbarat servisi Anayasayı Koruma Teşkilatı’nın başkanı Hans-Georg Maaßen görevden alındı. Kararı koalisyon hükümetini oluşturan siyasi partilerin liderleri birlikte aldı. (18.09.2018)

Provokatif eylemlerle adını duyuran oluşum, Chemnitz’deki olaylara karıştığı iddia edilen, aşırı sağcı gruplara yakın olduğu öne sürülen yaklaşık 2 bin kişinin fotoğrafının yer aldığı bir internet sayfası hazırladı.

ZPS’den yapılan açıklamada, Chemnitz’deki olaylar sırasında orada olduğunu açıklayan 7 bin şüpheliye ait Facebook gibi kamuya açık platformlarda paylaşılan yaklaşık 3 milyon fotoğrafın incelendiği belirtildi. ZPS, halka ve söz konusu kişilerin işverenlerine de çağrıda bulunarak, bu kişilerin teşhis edilmesine katkı sağlamalarını talep etti.

ZPS'in açıklamasında, "İş arkadaşınızı, komşunuzu veya tanıdığınızı bugün ihbar edin, hemen nakit parayı alın" ifadesi yer aldı.

 "Chemnitz’de yabancıları avlamaya çalışan, basın mensuplarına saldıran ve Hitler'e selam gönderenler kimdi?" sorusu yönelten ZPS, bu eylemle "2018’de aşırı sağcılığın sistematik olarak kayıt altına alınmasını, teşhis edilmesi ve zararsız hale getirilmesini" hedefliyor.

ZPS'in başlattığı eylem Saksonya eyalet hükümetinin tepkisine yol açtı. Freie Presse gazetesinin haberine göre, ZPS'in açtığı "soko-chemnitz.de" adresli internet sayfasında, Saksonya eyaletinin tanıtım kampanyasında kullanılan sloganın kullanılması nedeniyle ZPS'e yönelik hukuki yollara başvurulduğu ifade edildi.

Chemnitz'de ne olmuştu?

26 Ağustos gecesi 35 yaşında Küba kökenli bir Alman bıçaklanmış ve yaşamını yitirmişti. Cinayetin zanlısı olarak üç mülteci adayı gözaltına alınmıştı. Sağ popülist ve aşırı sağcıların bu olayı kullanarak düzenlediği gösterilerde, yabancı gibi görünen kişilere saldırılarda bulunulmuş, ırkçı sloganlar atılmıştı. Bir Yahudi restoranına da aşırı sağcılar tarafından saldırda bulunulmuştu. Günler boyunca süren gösteriler, Almanya'da tartışma yaratmıştı.

Siyasi Güzellik Merkezi'nin eylemleri

Siyasi Güzellik Merkezi, daha önce de provokasyon içeren eylemler düzenlemişti. Berlin'de başbakanlık binasının önüne bir otomobil yerleştiren ZPS aktivistleri, üzerinde Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da fotoğrafının bulunduğu ve "Bu arabayı istiyor musun? O zaman diktatörlüğü öldür" yazılı bir pankart asmıştı. Eylem, Türkiye'nin tepkisine yol açmıştı.

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Chemnitz'te yabancılar korkuyla yaşıyor

DW,epd/JD,GA

© Deutsche Welle Türkçe

 

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Chemnitz'te yabancılar korkuyla yaşıyor  

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