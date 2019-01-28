Aktay: BM'ye göre baş şüpheli Veliaht Prens

Kaşıkçı cinayetini araştırmak için Türkiye'ye gelen BM Özel Raportörü Agnes Callamard ile görüşen AKP Genel Başkan Danışmanı Yasin Aktay, heyetin cinayetin baş şüphelisi olarak Veliaht Prens'i gördüğünü söyledi.
Kaşıkçı cinayetini araştırmak için Türkiye'ye gelen BM Özel Raportörü Agnes Callamard ile görüşmesi sonrasında basına açıklamalarda bulunan AKP Genel Başkan Danışmanı Yasin Aktay, BM heyetinin cinayetin baş şüphelisi olarak Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed El Salman'ı gördüğünü ifade etti. Aktay, "Birçok uluslararası çevre de buna karar verdi. Amerikan Kongresi oy birliğiyle, hem Demokratların hem Cumhuriyetçilerin oy birliğiyle bu cinayetin sadece Türkiye'ye gelmiş olan o on beş kişinin kendi başlarına verdikleri bir karara dayanamayacağını söyledi. Bunda ittifak ettiler. Şu anda beklenti bu, öyle bir şüphe var" diye konuştu.
"Ses kayıtları verilmeyecek"
Aktay, BM Yargısız ve Keyfi İnfazlar Özel Raportörü Agnes Callamard ile görüşmesinin ardından yaptığı açıklamada, heyetin çalışmalarına ilişkin açıklamalarda da bulundu. Aktay, "Ses kayıtlarını dinleyeceklerini duydum, biliyorum. Onlar dinletilecek kendilerine ama verilmeyecek çünkü bu bir soruşturma komisyonu değil. Türkiye bir soruşturma komisyonu olduğu takdirde her tür yardımı yapacağı vaadini tekrarladı. Ama bu henüz bir soruşturma komisyonu değil bir araştırma komisyonu olduğu için verilerin paylaşılması için bir sınır olması doğal bir şey. Bu heyetin bir soruşturma yetkisi yok şu anda. Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Komisyonu'nun kendi inisiyatifliyle almış oldukları, vicdandan hareket ederek kendi başına almış oldukları bir kararla gelmişler" dedi.
Suudi Arabistan'daki yargı sürecini de değerlendiren Aktay, baş şüpheli konumundaki Veliaht Prens'in "yargı sürecini kontrol edebilecek" durumda olduğunu ve "adaletin tecelli etmesinin beklenmemesi gerektiğini" söyledi. Suudi Arabistan'da Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesiyle ilgili 5'i idam istemiyle 11 şüphelinin yargılandığı dava Ocak ayında başlamıştı.
Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı, evlilik işlemleri için 2 Ekim 2018'de girdiği Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'nda öldürülmüştü. Washington Post yazarı Cemal Kaşıkçı'nın cesedi halen bulunamadı.
DW/BÖ,HT
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Kaşıkçı cinayeti ile ilgili soruşturma kapsamında Türkiye'de bulunan BM Yargısız ve Keyfi İnfazlar Özel Raportörü Agnes Callamard, Kaşıkçı'nın nişanlısı Hatice Cengiz ile görüştü. (31.01.2019)
Kaşıkçı soruşturması için Türkiye'ye giden BM raportörü, Sınır Tanımayan Gazeteciler Türkiye Temsilcisi Erol Önderoğlu ile görüştü. Önderoğlu, ziyaretin cezasızlıkla mücadele bakımından önemli olduğunu söyledi. (31.01.2019)