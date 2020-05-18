 Aksoy′dan Hafter′in tehdidine yanıt: Sonuçları ağır olur | TÜRKİYE | DW | 21.05.2020

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TÜRKİYE

Aksoy'dan Hafter'in tehdidine yanıt: Sonuçları ağır olur

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Aksoy, General Halife Hafter birliklerinin Libya'daki Türk çıkarlarını hedef alacağı yönündeki açıklamalara tepki gösterdi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy

Türkiye Dışişleri Bakanlığı’ndan Libya’da General Halife Hafter birliklerinin  Türk çıkarlarını hava unsurlarıyla hedef alacağı yönündeki açıklamalarına tepki geldi. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy açıklamayı, "Hafter’e bağlı unsurların son dönemde sahada yaşadığı kayıpların hezeyanının bir yansıması" olarak nitelendirdi.

Aksoy’un açıklamasında, "Libya’daki Türk çıkarlarının hedef alınması halinde bunun çok ağır sonuçları olacağını ve darbeci Hafter unsurlarını meşru hedef telakki edeceğimizi bir kez daha hatırlatıyoruz" denildi.

Türkiye ve Rusya'dan ateşkes çağrısı

Öte yandan bu sabah Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, iki bakanın Libya’da derhal ateşkes sağlanması konusunda mutabık kaldığı belirtildi. Rusya Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada Lavrov ve Çavuşoğlu’nun, Birleşmiş Milletler’in ülkede siyasi süreci devam ettirme planını da destekledikleri kaydedildi.

Kremlin, hafta başında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasında gerçekleştirlen telefon görüşmesinde de "Libya’da kalıcı barışın sağlanmasının ivediliğinin vurgulandığını" açıklamıştı.

Halife Hafter

Halife Hafter

Hafter Trablus cephesinden çekiliyor

Hafter liderliğindeki Libya Ulusal Ordusu, Trablus’ta sahadaki tüm birliklerini "insani bir jest" olarak 2-3 kilometre geri çekme kararı aldığını açıklamıştı. Ordu sözcüsü Ahmet El Mismari kararın, vatandaşların Ramazan Bayramı boyunca serbestçe hareket etmelerine olanak vermek amacıyla alındığını söylemişti.

Bu geri çekilme kararı, Birleşmiş Milletler’in tanıdığı Ulusal Mutabakat Ordusu’nun, kritik önemdeki Vatiyye Askeri Hava Üssü'nü ele geçirmesinin ardından gelmişti. Üs, 2014'ten bu yana Hafter'in elindeydi.

Reuters, dpa / SÖ, EC

©Deutsche Welle Türkçe

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