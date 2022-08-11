AKP'nin seçim stratejisi: Önce 20 yıl, sonra vaatler

Son bir yıldır erken seçim çağrısını sürdüren muhalefet seçim hazırlıklarını yürütürken AKP de seçim stratejisini şekillendirmeye başladı. AKP Merkez Karar Yürütme Kurulu'nun (MKYK) Pazartesi günü seçim çalışmalarının konuşulduğu toplantısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, milletvekili adaylarının belirlenmesi konusunda hazırlık yürütülmesini istedi. Bir yandan da aralarında Numan Kurtulmuş, Hamza Dağ, Ömer Çelik gibi isimlerin bulunduğu dar bir kadro ile oluşturulan Strateji Heyeti'nin çalışmalarını hızlandırdığı öğrenildi.

Parti içinde milletvekillerinin sahadan edindikleri izlenimlerle hazırladıkları raporların yanı sıra kamuoyu anketleri de masaya yatırılıyor. DW Türkçe'nin edindiği bilgiye göre AKP, seçim stratejisini "20 yılda yapılanların anlatıldığı ve geçmişteki icraatların yeni vaatlere dayanak oluşturacağı" bir anlayış üzerine kuracak. Bu doğrultuda Ekim ayında TBMM'nin açılmasıyla birlikte milletvekilleri ile periyodik toplantılar yapılacak ve vekillerden sahadaki çalışmalarını bu strateji üzerine devam ettirmeleri istenecek.

AKP'li yetkili: Kararsızlar yeniden döner

Strateji çalışmalarına ilişkin DW Türkçe'nin sorularını yanıtlayan AKP'li üst düzey bir yetkili, şu anda vatandaşta belirli siyasi kanaatlerin oluştuğunu ancak bu kanaatlerin oy verme davranışına dönüşmesi için seçim sürecine girilmesi gerektiğini söyledi. Ekonomik dalgalanmalarla birlikte bazı dönemlerde kararsız seçmen gruplarının anketlere yansıdığına dikkat çeken yetkili, "Aslında bu kitlenin belirli bir aidiyetleri vardır. Ancak kararsızlığının yansıması seçim döneminde görülür. Ekonomideki ivmelenmeyle birlikte kararsızlar yeniden AK Parti'ye döner" görüşünü dile getirdi.

Sahaya çıkan milletvekillerinin durumu iyi gördüğünü kaydeden yetkili, vatandaşın taleplerine ilişkin de hayat pahalılığının en büyük problem olduğunu söyledi. "Enflasyon yüksekliği de hayat pahalılığın bir parçası ancak, vatandaş bu sıkıntıları çözecek adres olarak yine AK Parti'yi görüyor" diyen AKP'li yetkili, muhalefetin daha çok sıkıntıları gündeme getirerek siyaset yapmaya çalıştığını ve bu stratejinin sonuç vermeyeceğini savundu.

Türkiye'nin enflasyonda aşağı doğru bir ivmelenmeyle seçim atmosferine gireceğini kaydeden yetkili, AKP'nin sahada öncelikli olarak 20 yılda yapılan icraatları anlatacağını dile getirdi. Yetkili, "Tabii ki sadece geçmişi anlatarak siyaset yürütülmeyecek. Geçmişi anlatmak ve bunun üzerine de geleceği inşa etmek üzerine bir yaklaşım sergilenecek" dedi. AKP'nin hayat standardı, bölgesel güç ilişkileri, savunma sanayi gibi alanlarda temel iddialara sahip bir yaklaşımla seçmenin karşısına çıkacağını vurgulayan yetkili, "Geçmişin anlatılması, geleceğe ilişkin de geçmişin gerçekçi zemini üzerine inşa edilen bir gelecek tahayyülü ortaya koyacağız" diye konuştu.

AKP'nin logosu Fotoğraf: picture-alliance/dpa

AKP'li vekil: Vatandaş vaadi de bizden istiyor

Saha çalışmalarını yürüten AKP'li vekiller de "AK Parti oyları eriyor iddiası, tamamen manipülasyon" görüşünü savunuyor. DW Türkçe'ye konuşan AKP'li bir milletvekili "Şu an itibariyle sokak sokak, kapı kapı dolaşıyoruz. 20 yıldır bu ülkeye ne kattık, ne getirdik, nereden nereye geldik bunları anlatıyoruz. Gittiğimiz her yerde ciddi bir teveccühle karşılaşıyoruz" dedi.

"Vatandaşın tek umudu AK Parti" diyen vekil, muhalefetin vaatlerinin vatandaşta karşılık bulup bulmadığı sorusunu "Vatandaş, muhalefet istediği kadar söz versin, bu sözleri siz verin, ancak siz yaparsınız diyor" sözleriyle yanıtladı.

Kamuoyu araştırmacısı Kulat: Önemli ancak tek başına yetmez

Peki, AKP'nin kurguladığı seçim stratejisi sandığa nasıl yansıyacak?

Kamuoyu araştırmacıları, AKP'nin 20 yıllık icraatlarının önemli olduğunu ancak sadece bunları anlatmanın seçmen davranışında önemli bir etki yaratmayacağı görüşünü savunuyor.

MAK Danışmanlık Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Kulat, AKP'nin 20 yıllık iktidarının ilk 10 yılında önemli işler yapıldığını belirterek "Altyapı konusunda ciddi mesafeler alındı. Temel hak ve özgürlükler alanında AB müktebesatından kaynaklı da olsa önemli işlere imza atıldı" dedi. Ancak sonrasında bir duraksama yaşandığını kaydeden Kulat, ekonomiye ilişkin yaşanan sıkıntılara dikkat çekti. Vekillerin geçmişe yönelik yapılanları rahat bir şekilde anlatabilmesi için yeni vaatlerde bulunması gerektiğini kaydeden Kulat, AKP'li milletvekillerinin sahada olduklarını düşünmediğini dile getirdi. Kulat, "Biz şu anda sürekli sahadayız. Ancak, AKP'li vekillerin vatandaşla temasını göremiyoruz" dedi. Şehir ziyaretleri yapıldığını, fakat bu programların protokol ziyareti şeklinde ilerlediğini belirten Kulat, AKP'nin şu andaki kaymayı toparlayabilmesi için mutlaka yeni vaatlerle vatandaşın karşısına çıkması gerektiğini ifade etti.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun eski Başbakan Binali Yıldırım'a karşı seçim kazandığını hatırlatan Kulat, "Eğer AK Parti, sadece yaptıklarını anlatmak üzerine seçim kazanmış olsaydı, İstanbul'u kaybetmezdi" dedi. Anketlere yansıyan kararsızlarla ilgili de farklı bir duruma dikkat çeken Kulat, "Önceden Türkiye'de sağ-sol dengesi vardı ve AK Parti'den kopan seçmen sol partiye gitmemek için kararsız olarak beklerdi. Ama şimdi özel bir durum var" diye konuştu. İYİ Parti, DEVA Partisi ve Gelecek Partisi'nin geçirgenliği sağlayan partiler olarak ön plana çıktığını kaydeden Kulat, "Bu partilere AK Parti'den bir seçmen transferi söz konusu. Bu seçmen, gittiği yerde kendi kimlik bulmuş durumda şu anda" değerlendirmesini yaptı.