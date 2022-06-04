AKP’li vekiller Kobani davasını neden izliyor?

AKP’nin, Selahattin Demirtaş’ın da tutuklu olduğu Kobani davasını yakından takip ettiği ortaya çıktı. Sincan Cezaevi içerisinde görülen duruşmayı, AKP’li milletvekillerinin de düzenli olarak izlediği öğrenildi.

AKP'nin, eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın da tutuklu olduğu Kobani davasını heyetler halinde izlediği ortaya çıktı. Bu isimlerden AKP Kocaeli Milletvekili Sami Çakır, parti grubunun tavsiyesiyle Sincan’a gittiklerini belirterek, “Duruşmalarda neler oluyor, bitiyor; süreç nereye gidiyor diye gözlemliyoruz” dedi. HDP'nin hukukçu kökenli milletvekili Mehmet Rüştü Tiryaki ise "bu durumun davayı AKP’nin açtırdığının göstergesi” olarak yorumladı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 6-8 Ekim Kobani olaylarına ilişkin 2020 yılında dava açmıştı. Davanın ilk duruşması 26 Nisan 2021 tarihinde Sincan Ceza İnfaz Kurumu içerisinde özel yaptırılan duruşma salonunda başlamıştı. Bugüne kadar 13 duruşma yapıldı.

HDP kapatma davasına de delil olarak gösterilen Kobani davasının dünkü duruşmasını 6 AKP’li milletvekili de izledi. “Müştekiler” bölümünde oturan milletvekilleri, duruşmada yaşananları gözlemledi.

AKP'den görevlendirme

DW Türkçe'nin edindiği bilgiye göre, vekillerin Kobani davasını izlemesi doğrudan AKP Grubu tarafından yapılan görevlendirmeyle yapıldı. Milletvekilleri, Kobani duruşmalarını belli günlerde heyetler halinde gelerek izliyor.

Dünkü duruşmayı izleyenlerden birisi de AKP Kocaeli Milletvekili ve İçişleri Komisyonu üyesi Sami Çakır oldu. DW Türkçe'nin ulaştığı Çakır, parti grubunun tavsiyesi üzerine Kobani davasını izlemeye gittiklerini belirterek, “Biz yalnızca bu davayı değil, 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin davaların duruşmasını da izledik” dedi.

Sami Çakır, “Peki, neden Kobani davasını izliyorsunuz?” sorusuna, “Duruşmalarda neler oluyor, bitiyor; süreç nereye gidiyor diye izlemeye gittik. Daha önce bir kez daha izlemeye gitmiştim. Siyasi ayağı olan bir davayı takip etmek normal bir şey. İşleyişi görmek yarın lazım olur. Sonuçta Türkiye'yi ilgilendiren, insanların öldüğü bir olayın davası. Sanıklar destek olmuş veya olmamış. Ona yargı karar verecek. Oraya hâkim konulmuş, onun vicdanına göre vereceği bir karar. Hukuki bir mecradaki süreci gözlemlemek istiyoruz.”

Fotoğraf: Ercan Altuntaş

HDP: Davayı AKP’nin açtırdığını gösteriyor

Bu durumu DW Türkçe'ye değerlendiren HDP Batman Milletvekili Mehmet Rüştü Tiryaki, her milletvekilinin, toplumsal duyarlılığın oluştuğu bu tür davaları izleyebileceğini, izlemesi gerektiğini de vurguladı. “Ama sorun şu ki milletvekillerinin durduğu taraf aynı zamanda olaylara nasıl baktığını da gösterir” diyen Tiryaki, şu açıklamayı yaptı:

“AKP’li vekiller Kobani davasını müştekiler ile birlikte izlemişlerdir. Dolayısıyla bu davanın tarafı olduğunu göstermişlerdir. Bu da bir kumpas ve komplo davası olduğundan kuşku olmayan Kobani davasını kimin açtığını göstermektedir. Bu davayı çok açık şekilde AKP hükümeti açtırmıştır. AKP’li vekillerin davayı müştekilerle birlikte izlemesi de bu anlama gelmektir.”

38 müebbet hapisle yargılanıyorlar

Ankara 22. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davasın sanıkları arasında Selahattin Demirtaş, Figen Yüksekdağ, Ayhan Bilgen, Sırrı Süreyya Önder, Ayla Akat Ata, Gültan Kışanak, Sebahat Tuncel, Emine Ayna ile Ertuğrul Kürkçü ve Mehmet Hatip Dicle de yer alıyor.

Kobani iddianamesinde, dönemin HDP MYK üyeleri, "azmettirici” olmakla suçlanıyor. Kobani olayları öncesinde HDP Genel Merkezi'nin twitter hesabından yapılan paylaşımla halkın sokağa döküldüğü, bunun talimatının ise PKK’dan geldiği iddia ediliyor. Ancak HDP’liler, bu davaya “kumpas” diyor.

Davanın sanığı olan HDP’liler, birer kez “devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak”, 37'şer kez “nitelikli adam öldürme”, 29'ar kez "öldürmeye teşebbüs”, 3 bin 777'şer kez “mala zarar verme”, 25'er kez “alıkoyma”, 395'er kez “hırsızlık”, 15'er kez “yağma”, 308'er kez “iş yeri ve konut dokunulmazlığı ihlali”, 13'er kez “Türk bayrağını yakma”, 7'şer kez “Atatürk'ü Koruma Kanunu'na muhalefet" ile suçlanıyor.

Şüpheliler hakkında yöneltilen bu suçlamalardan 38'er kez ağırlaştırılmış müebbet ve 19 bin 680 yıl hapis cezası isteniyor.