AKP'li vekiller: 6284'de geri adım atılmayacak

Cumhur İttifakı'nın genişlemesi çalışmaları kapsamında AKP Genel Başkanvekili Binali Yıldırım başkanlığında bir heyet Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan ile görüştü. O görüşmede Yeniden Refah Partisi'nin ittifaka katılmak için 6284 sayılı "Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun"un kaldırılmasını istediği AKP heyetinin de "problem yok" yanıtının verdiği iddia edildi.

Bakan Yanık: Tartışmaya açılamaz

Yeniden Refah Partisi'nin AKP'ye sunduğu ittifak şartları arasında yer alan kanunun kaldırılmasına ilişkin tartışmalar kadın örgütlerince de tepki çekerken Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık bu kanunun "tartışmaya açılmasının dahi kabul edilemez" olduğunu bildirdi.

Bakan Yanık sosyal medya üzerinden "6284 sayılı Kanun, kadına yönelik şiddetle mücadele için yaptığımız en önemli yasal düzenlemelerden biridir. Kanunun kabulünden bu yana, uygulamayı da geliştirmek için titizlikle düzenlemelerimizi sürdürüyoruz. 6284 sayılı kanunun ruhuyla ve mevcudiyetiyle varlığı son derece önemlidir. Varlığının tartışmaya açılması dahi bizce kabul edilemez" açıklaması yaptı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık Fotoğraf: Ozan Kose/AFP/Getty Images

DW Türkçe'ye konuşan TBMM Kadın-Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu Başkanı, Edirne Milletvekili Fatma Aksal da, ittifak görüşmelerinin detaylarını bilmediğini ancak partisinden bu konuda görüş alacağını ifade ederek, "Her zaman için cumhurbaşkanımızın da ifade ettiği gibi kadına yönelik şiddetle mücadelemiz şiddet gören tek kadın kalmayana kadar devam edecek. Çizgimiz budur, ilkemiz budur" değerlendirmesi yaptı.

Erdoğan "Dönüm noktası" demişti

İstanbul Sözleşmesi'nden çıkılması tartışmaları süresinde sık sık gündeme gelen 6284 sayılı kanuna ilişkin Cumhurbaşkanı Erdoğan, katıldığı "Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele 4. Eylem Planı" toplantısında, "Ailenin korunması ve kadına karşı şiddetin önlenmesine dair 6284 sayılı kanunun yürürlüğe girmesi, bu doğrultudaki en önemli dönüm noktasıdır. Türkiye bu kanunla dünyada kadına yönelik şiddetle mücadelede en kapsamlı ve etkili mevzuata sahip ülkeler arasında ilk sıralara çıkmıştır" ifadelerini kullanmıştı.

AKP'li Usta: Geri adım atılmayacak

AKP Genel Başkan Yardımcısı ve Konya Milletvekili Leyla Şahin Usta da Yeniden Refah Partisi'nin talep ettiği 6284 sayılı kanunun kaldırılması ile ilgili özel bir çalışmanın partisinin gündeminde olmadığını söyledi. DW Türkçe'ye konuşan Leyla Şahin Usta, "Meclis depreme dair düzenlemeleri hayata geçirip kapanacak ve seçim çalışmaları başlayacak. Bunun dışındaki tüm konular önümüzdeki dönemde partilerin bir araya gelerek konuşacağı mevzulardır. 20 yıllık iktidarımız boyunca kadınların sadece şiddete karşı değil her türlü ayrımcılığa karşı korunması ile ilgili yasal düzenlemeleri yaptık. Bunlardan geri adım atmadık, bundan sonra da geri adım atılmayacaktır" açıklaması yaptı.

Önemli olanın sadece kanunlar olmadığını söyleyen Usta, "İnsanların ahlakları ve vicdanları ile birbirine karşı saygı, sevgisini ve merhametini artıracak anlayışa geçilmesi lazım. Ayrıştırmanın değil ötekileştirmenin kavga ve şiddetin çözüm olmadığını, ne kadar kanun çıkarırsanız çıkarın insanların artık belli bir noktadan sonra kendi vicdanları ile ve ahlakları ile baş başa kalarak yeni bir anlayış ile hareket edilmesi gerektiğini düşünüyorum" dedi.

Şiddetin sadece kadına karşı olmadığını toplumda artan bir şiddet olduğunu vurgulayan Leyla Şahin Usta "insanların sokakta trafikte, sağlık çalışanlarına, belediye otobüs şoförlerine bile şiddet uygulandığı görülüyor. Genel bir anlayış, genel bir düzenleme yapılması lazım, şiddetin çözüm olmadığına ilişkin bunun yasalarla düzenlenemeyeceğini, ilkokuldan ana sınıfından başlayarak daha fazla yeni iletişim modeli ve merhamet geliştirilmesi gerekiyor" değerlendirmesi yaptı.

Binali Yıldırım: Şartların detayları konuşulmadı

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Doğan Aydal, Habertürk'te katıldığı programda AKP ile yapılan ittifak görüşmelerinde bazı şartlar sunduklarını bunların da "LGBT derneklerinin kapatılması," "6284 sayılı kanunun kaldırılması," "süresiz nafakanın kaldırılması," "Ahlak öncelikli eğitim sistemine geçilmesi" olarak sıraladı. Aydal, bu taleplerin yazılı olarak da AKP'ye sunulduğunu ve olumlu yanıt alındığını da ileri sürdü.

AKP Genel Başkanvekili Binali Yıldırım ise "olumlu yanıt" alındığı yönündeki açıklamanın gerçeği yansıtmadığına işaret ederek, "Seçim dönemine girince ortalık toz duman olur herkes aklına geleni söyler. Bize bu hafta içerisinde cevap verecekler. Bu şartların detayların hiçbirisini biz o görüşmede konuşmadık" açıklamasını yaptı.

6284'te hangi düzenlemeler var?

20 Mart 2012'de Resmi Gazete'de yayımlanan ve dayanağı İstanbul Sözleşmesi olan 6284 sayılı "Ailenin Korunması ve Kadına Yönelik Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun," şiddete maruz kalan ya da şiddete uğrama ihtimali olan kadınların ve beraberindeki çocuklarının, ısrarlı takip mağduru kadınların korunmasını amaçlıyor.

Kanun, şiddet mağduru kadın ve beraberinde de çocuğu varsa barınma sağlanması, korunma sağlanması, kadın ve çocuğa geçici maddi yardımlar yapılması, psikolojik, sosyal ve hukuki desteğin sağlanması gibi düzenlemeleri içeriyor.

Kanuna göre koruyucu tedbir kararlarının verilmesi için şiddete ilişkin delil ya da belge aranmıyor, kadının beyanı esas olarak kabul ediliyor.

"Şiddet önleme ve izleme merkezlerinin kurulması" da kanunda yer alan düzenlemeler arasında yer alıyor.