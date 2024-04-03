AKP'li Hüseyin Çelik'ten Van kararına tepki

Aralarında eski bakan Hüseyin Çelik'in de bulunduğu bazı AKP'li isimler, YSK'nın Van'da mazbatayı en yüksek oyu alan Abdullah Zeydan'a vermemesine tepki gösterdi.

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM) adayı Abdullah Zeydan’ın seçildiği Van’da mazbatanın AKP adayı Abdulahat Arvas’a verilme kararı muhalefet partilerinin yanı sıra iktidar partisine yakın bazı isimlerden de tepki topladı.

Uzun yıllar AKP’de siyaset yapan eski Milli Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik, mazbatanın yüzde 55 oy alan Abdullah Zeydan yerine Abdulahat Arvas'a verilmesini eleştirdi.

22 ve 23'üncü Dönem AKP'den Van milletvekili olarak seçilen Çelik kayyum politikalarına karşı olduğunu söyledi. Sosyal medya hesabı X üzerinden yaptığı açıklamada "Van'da olup bitenler vahimdir. DEM Parti'den Van Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen şahsın seçilme ehliyeti yoksa aday olmasına niçin müsaade ettiniz?" ifadelerini kullanan Çelik siyasetin asker ve yargı eliyle dizayn edilmesinin artık geri dönmemek üzere tarihe gömülmesi gerektiğini belirtti.

Hüseyin Çelik: Olanlar en çok AKP'ye zarar veriyor

Bu olup bitenin en çok hükümete ve AKP'ye zarar verdiğini ifade eden Çelik, "Kayyum atamalarından sonra siyasi olarak hiç bir şey elde edilmediği, aksine daha önce alınan belediyelerin de kaybedildiği ortada iken hangi akılla bu iş sürdürülür?" dedi.

Van'da DEM'in 14 belediyenin hepsini almasının ibret alınması gereken bir sonuç olduğunu söyleyen Çelik, "Ekonomik zorluklarla boğuşan Van’ı kaosa sürüklemenin bir anlamı var mı?" diye sordu.

Demokratik gösteri yapmanın bir hak olduğunu vurgulayan Çelik kamu malına, esnafa ve vatandaşlara zarar verecek şiddet ve vandalizmin kabul edilemez olduğunu belirtti ve sağduyu çağrısında bulundu.

Hakkari milletvekili Özbek'ten Arvas'a çağrı

YSK'nın kararına bir tepki de 23'üncü Dönem AKP'den Hakkari milletvekili seçilen Abdulmuttalip Özbek'ten geldi. X üzerinden AKP'nin Van Büyükşehir Belediyesi Başkan Adayı Abdulahat Arvas’a seslenen Özbek, "Kardeşim Abdulahat Arvas, milletin desteği olmadan yönetime gelmek vicdanı yaralar" ifadelerini kullandı. Arvas’a Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın seçim gecesi yaptığı konuşmayı hatırlatan Özbek sözlerini şöyle sürdürdü:

"AK Parti olarak tüm çabalarımıza rağmen Vanlı vatandaşlarımız tercihini Abdullah Zeydan‘dan yana kullanmıştır. Bize düşen milletimizin seçimine saygı göstermek ve önümüzdeki seçimler için çalışmaktır. Adını aileni tüm Vanlıları düşünerek bu karardan bir an önce vazgeçmeni dilerim"

Ne olmuştu?

7 Haziran ve 1 Kasım 2015’te yapılan genel seçimlerde Halkların Demokratik Partisi’nden (HDP) Hakkari milletvekili seçilen Abdullah Zeydan 4 Kasım 2016’da tutuklanarak örgüte yardım gerekçesiyle 5 yıl örgüt propagandası yapmak gerekçesiyle 3 yıl 1 ay hapis cezası almıştı.

Yargıtay Zeydan hakkında verdiği hapis cezasını bozdu, 6 Ocak 2023’te tahliye edilen Zeydan’ın hakları mahkeme tarafından iade edilmişti. İadenin üzerinde YSK Zeydan'ın 2024 yerel seçimleri için yaptığı belediye başkan adaylığı başvurusunu kabul etmişti. Adalet Bakanlığı 29 Mart Cuma günü Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı’na başvurarak Zeydan’ın memnu haklarının geri alınmasını talep etmişti. Diyarbakır 5. Ağır Ceza Mahkemesi Zeydan’a daha önce verilen memnu hakkının geri alınmasına karar vermişti.

DW / EÇ,EC

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