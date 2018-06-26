 AKP′li Elitaş′tan ′OHAL uzatılmayacak′ mesajı | TÜRKİYE | DW | 29.06.2018

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TÜRKİYE

AKP'li Elitaş'tan 'OHAL uzatılmayacak' mesajı

AKP Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 19 Temmuz'da süresi dolacak olan OHAL'in bir kez daha uzatılması yönünde bir adım atmayacağı mesajı verdi.

Türkei Polizei Symbolbild (Ozan Kose/AFP/Getty Images)

AKP Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, iki yıldır yürürlükte olan Olağanüstü Hal (OHAL) uygulamasının  uzatılmayacağını söyledi. Ankara'da gazetecilere konuşan Elitaş, soru üzerine hükümetten talep gelmediği sürece Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) 19 Temmuz'da süresi dolacak olan OHAL'i kendiliğinden uzatma yetkisi olmadığını hatırlattı.

İradenin tamamen hükümette olduğunu belirten Elitaş, "Hükümet eğer 18 Temmuz'dan önce böyle bir istemde bulunursa, Türkiye Büyük Millet Meclisi bunu görüşür değerlendirir, son karar Türkiye Büyük Millet Meclisinindir. Ama gözüken o ki Sayın Cumhurbaşkanı olağanüstü halin uzatılmasıyla ilgili bir iradesinin olmadığıyla ilgili. Olağanüstü hal uzatma kararı tezkeresi Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gelmeyecek" dedi.

15 Temmuz 2016'da gerçekleşen darbe girişiminin ardından 20 Temmuz'da ilan edilen OHAL şimdiye kadar yedi kez uzatılmıştı.

MHP'nin ikna edildiği öne sürüldü

AKP'nin müttefiki MHP ise OHAL'in devamından yana olduğunu açıklamıştı. Geçtiğimiz günlerde açıklama yapan  MHP Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Kalaycı, Gülen tehdidinin ve Kandil'e yönelik operasyonun sürdüğünü belirterek, bu nedenle OHAL uygulamasına devam edilmesi gerektiğini söylemişti. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de daha önce OHAL'in sürmesi gerektiğini savunmuştu.

Erdoğan ve Bahçeli seçimlerin ardından Cumhurbaşkanlığı Sarayında görüşmüştü.

Erdoğan ve Bahçeli seçimlerin ardından Cumhurbaşkanlığı Sarayında görüşmüştü.

Ancak MHP'nin iktidar tarafından bu konuda ikna edildiği öne sürülüyor. Cumhuriyet gazetesinin haberine göre, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP lideri Devlet Bahçeli ile yaptığı görüşmede ortağını OHAL'in sonlandırılmasına ikna etti. Bahçeli'nin Erdoğan'ın fikrini "terörle mücadelenin aksamaması için bazı yasal çalışmaların yapılması şartıyla" kabul ettiği ileri sürüldü.

Erdoğan, seçim kampanyası sırasında verdiği bir röportajda, 24 Haziran seçimlerinden sonra "olağanüstü halin kaldırılması gibi bir durumun söz konusu olabileceğini” söylemiş, hükümet sözcüsü Bekir Bozdağ da “Bunun taahhüdünü genel seçimden önce verdik, süresi dolduğunda kendiliğinden kalkar. 19 Temmuz'da bunun şu andaki tarihi” şeklinde konuşmuştu.

24 Haziran seçimlerinde mecliste tek başına çoğunluğu elde edemeyen AKP, Cumhur İttifakı'nda birlikte yer aldığı MHP'nin oylarına ihtiyaç duyacak.

DW/GY,BK

© Deutsche Welle Türkçe

 

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