 AKP′li Ünal’dan Netflix açıklaması | TÜRKİYE | DW | 20.07.2020

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TÜRKİYE

AKP'li Ünal’dan Netflix açıklaması

AKP Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, "Netflix'in daha derin işbirliği ile Türk kültürüne, sanatına dönük daha yüksek hassasiyet göstereceğine inanıyorum" dedi.

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Netflix'in  Radyo Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) müdahalesi sonucu ısmarladığı bir dizinin iptal edildiği, dünyada ilk kez Türkiye'de yasaklanabileceği ve eşcinsellik sansürü nedeniyle ülkeden çekilmeyi düşündüğü iddialarının gündeme gelmesi sonrasında AKP'den konuyla ilgili açıklama yapıldı.

AKP Genel Başkan Yardımcı Mahir Ünal Netflix'in Türkiye’den çekileceği ile ilgili haberlere dair Twitter hesabından paylaşımda bulundu. Ünal, Netflix ile görüşmediklerini, ancak Netflix'in Türkiye’den gitmek yerine daha yüksek hassasiyet göstereceğini düşündüğünü kaydetti.

Hafta sonunda Netflix'in yasaklanabileceği, Türkiye'den çekilebileceği haberleri üzerine sosyal medyada #Netfliximedokunma etiketiyle yapılan paylaşımlarda sosyal medya kullanıcıları Netflix'in ücretli bir platform olduğunu belirterek kimsenin izlemek zorunda olmadığı yönünde tepkilerini göstermişti.

Sosyal medyada oyuncu Beren Saat'in konu ile ilgili olarak daha önce yaptığı bir açıklamada da gündeme geldi.

Erdoğan'dan tepki

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sekizinci torunu Hamza Salih'in doğumu sonrasında yaptıkları paylaşımın ardından Albayrak ailesine yönelik sosyal medyada yapılan yorumlara tepki göstermişti. Bu konuda kapsamlı bir hukuki düzenleme üzerinde çalıştıklarını duyuran Erdoğan, sosyal medya mecralarının "kontrol edilmesi" çağrısında bulunmuştu.

Erdoğan, "Bu tür ahlaksızlıkların artmasında bu mecraların kontrolsüzlüğünün rolü vardır. Niçin Youtube, niçin Twitter, niçin Netflix gibi sosyal medyalara karşı olduğumuzun ne demek olduğunu anlıyor musunuz? Bu ahlaksızlıkları ortadan kaldırmak için. Bunlar ahlak sahibi değil" şeklinde konuşmuştu.

DW / SSB, HT

© Deutsche Welle Türkçe

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