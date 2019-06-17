 AKP′den Saadet Partisi′ne ziyaret | TÜRKİYE | DW | 21.06.2019

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TÜRKİYE

AKP'den Saadet Partisi'ne ziyaret

Pazar günü yapılacak İstanbul seçimlerine iki gün kala AKP'den, Saadet Partisi'ne üst düzey ziyaret gerçekleştirildi. Saadet Partisi İstanbul seçimlerinde kendi adayı Necdet Gökçınar ile yarışıyor.

Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu

Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu

İstanbul seçimleri öncesi AKP Genel Sekreteri Fatih Şahin ile Grup Başkanvekili Bülent Turan, Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Lütfi Yalman ve Genel Sekreter Tacettin Çetinkaya'yı ziyaret etti.

Görüşmeye ilişkin Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda Turan gündemi değerlendirdiklerini duyurdu. 

Anadolu Ajansı yaklaşık 45 dakika süren görüşmenin sohbet toplantısı havasında geçtiğini bildirdi.

Görüşmeye ilişkin haberinde AA, Turan'ın görüşme sonrası yaptığı "Aynı yolun yolcularıyız. Bu partilerin farklı düşüncelerini bir 'trol dili'ne bırakmamak durumundayız" açıklamasına yer verdi.

Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Yalman'ın da "Ülkenin değişik meseleleriyle ilgili görüş alışverişinde bulunduk. Bundan sonra da bulunmaya devam edilmesi konusunda mutabık kaldık" değerlendirmesini yaptığı aktarıldı. Yaman'ın ayrıca İstanbul seçimleri için "Bu seçimlerde netice ne olursa olsun herkesin saygı duyması lazım" dediği belirtildi.

23 Haziran seçimlerinde herhangi bir ittifaka destek vermeyen Saadet Partisi, adayı Necdet Gökçınar ile yarışıyor. 31 Mart seçimlerinde de Saadet'in adayı olan Gökçınar'ın oy oranı yüzde 1,21 olmuştu.

DW/ÖA,JD

© Deutsche Welle Türkçe

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