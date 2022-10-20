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AKP Sözcüsü Ömer Çelik
AKP Sözcüsü Ömer ÇelikFotoğraf: picture alliance/abaca/D. Aydemir
PolitikaTürkiye

AKP'den "kimyasal silah" açıklaması

2 saat önce

AKP Sözcüsü Ömer Çelik, Kuzey Irak'ta PKK'ya karşı kimyasal silah kullanıldığı yönündeki iddiaları yalanladı. Selahattin Demirtaş, uluslararası bir heyetin bölgede inceleme yapması için çağrıda bulunmuştu.

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AKP Sözcüsü ve Genel Başkan Yardımcısı Ömer Çelik, Kuzey Irak'ta Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından PKK'ya karşı kimyasal silah kullanıldığı yönündeki iddiaları yalanladı.

Çelik, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Türk Silahlı Kuvvetleri'ni kimyasal silah kullanmakla suçlayanlar, alçak bir iftira şebekesinin parçasıdır. Bunlar terör örgütünün cinayetlerini masum göstermeye çalışan odaklardır. PKK’nın cinayetlerini övenler, kirli odakların temsilciliğini yaparak TSK'ya saldırıyorlar" dedi.

Çelik, "Kahraman TSK terörle mücadelesini en yüksek hukuki ilkelere ve standartlara bağlı şekilde yürütmektedir. TSK'nın, cinayet şebekesi terör örgütlerine karşı verdiği mücadele dünyanın en haklı, en şeffaf ve en onurlu mücadelesidir" diye ekledi.

PKK, geçtimiz günlerde yaptığı açıklamada, son birkaç ay içinde 17 mensubunun Zap ve Avaşin bölgelerinde kimyasal silah kullanılarak öldürüldüğünü iddia etmişti. PKK'ya yakın ANF haber ajansı ise kimyasal gazdan etkilenerek öldüğü öne sürülen iki PKK'lıya ait olduğu iddia edilen görüntüler yayınlamıştı.

Demirtaş ve Fincancı'dan çağrı

İddialara ilişkin görüntülerin sosyal medyada yayılmasının ardından eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, uluslarası bir heyetin bölgede inceleme yapması için çağrıda bulundu.

"Sosyal medyada PKK'lilere karşı kimyasal silah kullanıldığına dair görüntüler olduğunu avukatlarım aktardılar. Durumun tespiti için bağımsız, uluslararası bir heyetin bölgeye giderek inceleme yapması gerekir. Bunun koşulları sağlanmalıdır" diye tweet atan Demirtaş, "Bu görüntülere TBMM ve muhalefet sessiz kalamaz. Bunu sessizlikle geçiştirmek suçu onaylamaktır. Gerekçesi ne olursa olsun kimyasal silah kullanmak dünyanın her yerinde ağır bir suçtur. Böyle bir suçun açık sorumlusu, savaş politikasında sınır tanımayan AKP-MHP iktidarı olur" ifadelerini kullandı.

Demirtaş, "Hiç kimse bir an bile aklından çıkarmasın ki, kimyasal silah kullanımı insanlığa karşı suçtur ve insanlığa karşı suçlarda zaman aşımı yoktur. Böyle bir suç işleyenler, bağımsız yargı önünde mutlaka hesap vereceklerdir" paylaşımında bulundu.

Bir televizyon kanalına konuşan Türk Tabipleri Birliği (TTB) Başkanı Şebnem Korur Fincancı da sosyal medyadaki görüntüleri izlediğini ve incelediğini belirterek "Belli ki sinir sistemini doğrudan tutan toksik gazlardan, zehirli gazlardan, kimyasal gazlardan biri kullanılmış durumda. Tabii çok çeşitli kimyasal silahlar var. Her ne kadar kullanılması yasak olsa da ne yazık ki bu yasaklanmış silahların çatışmalarda kullanıldığını da görüyoruz" demişti.

Uluslararası sözleşmeler kapsamında bölgede bağımsız heyetlerce inceleme yapılması gerektiğini ifade eden Fincancı, "Burada önemli olan, bu tür silahları kullanan devletlerin sorumlu kılınması adına etkili bir soruşturmanın yürütülmesi, bu etkili soruşturmada da bağımsız heyetlerin görev alması olmalı" ifadelerini kullandı.

DW/CÖ,BK

 

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