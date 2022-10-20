AKP'den istifa eden Fakıbaba İYİ Parti'ye geçiyor

Parti üyeliği ve milletvekilliğinden istifa ettiğini duyuran AKP Şanlıurfa Milletvekili Ahmet Eşref Fakıbaba, İYİ Parti’ye katılacağını açıkladı. Sözcü’den Aytunç Erkin'e konuşan Fakıbaba, Çarşamba günü İYİ Parti’ye katılacağına ilişkin iddialara yönelik soruya, “Doğrudur. Söylemiyordum ama konuşulmaya başlanınca söyleyeyim. İYİ Parti’ye katılıyorum” şeklinde yanıt verdi.

Vekillikten de istifasını gönderdiğini ve bağımsız bir insan olduğunu vurgulayan Fakıbaba, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’le iki kez görüştükten sonra ikna olduğunu söyledi. Fakıbaba, “Ben ne AK Partiliyim ne de vekilim. Özgür vatandaş olarak parti seçme hakkım vardır. Sıfırdan başlıyorum, İYİ Parti’ye geçiyorum” diye konuştu.

İstifa duyurusunda “siyasi ve ahlaki anlayış” vurgusu

İstifasını Twitter hesabı üzerinden duyuran Fakıbaba, şu ifadeleri kullanmıştı:

"2003'te üyesi olduğum AK Parti'de değişik makamlarda görev yapma fırsatı buldum. Bu fırsatı bana veren bütün büyüklerime ve Şanlıurfa halkına yürekten teşekkür ediyorum. Bu 20 yıl içerisinde çok değerli arkadaşlarım oldu. Onlardan ayrıldığım için üzgünüm. Ancak siyasi ve ahlaki anlayışıma uygun olmayan bazı kişilerle bundan böyle beraber olmayacağım için de mutluyum. AK Parti üyeliğinden ve AK Parti için bana oy veren hemşerilerime saygısızlık olmasın diye milletvekilliğinden de istifa ediyorum. İnşallah aldığım bu karar ülkem için hayırlara vesile olur.”



2004-2014 yılları arasında Şanlıurfa Belediye Başkanlığı yapan Fakıbaba, 2017-2018 yılları arasında da Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı olarak görev yapmıştı.

DW/SÖ,BK