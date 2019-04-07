AKP'den İstanbul'daki oyların yeniden sayılması adımı

31 Mart yerel seçimlerinin ardından en fazla tartışmanın yaşandığı İstanbul'da geçersiz oyların sayımı sürerken, AKP yargıya başvurma kararı aldı. AKP'nin Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz İstanbul İl Başkanlığı'nda yaptığı basın toplantısında, "Dün Beyoğlu ilçemiz için tüm oyların sayımını istediğimiz bir müracaatımız oldu. Bugün ise (7 Nisan) akşam 17.00'a kadar kalan bütün ilçelere ilişkin, 38 ilçeye ilişkin oyların tamamı sayılsın diye İl Seçim Kurulu üzerinden Yüksek Seçim Kurulu'na müracaat etmiş olacağız" dedi.

İlçe belediye seçimlerine ilişkin geçersiz oyların sayısı 274 bin 859 olduğunu söyleyen Yavuz, "Büyükşehir belediyesine ilişkin geçersiz oyların sayısı 315 bin 593 bugün (7 Nisan) itibariyle. İlçe ve büyükşehir arasındaki oy farkı 40 bin 734. Bana normal gelmiyor. Salt buraya baksak bile bir gariplik olduğunu hissediyor insan" dedi.

Geçersiz oy sayımının yüzde 70'lik kısmının bittiğini söyleyen Yavuz, "Bu geçersiz oyların sayımından ilçe seçim kurulları nezdinde belirlenerek AK Parti lehine kaydedilen oy sayısı 4 bin 334'tür" dedi.



Cumhuriyet Halk Partisi'ne düzeltilerek yazılan 3 bin 485 oy olduğunu kaydeden Yavuz, "AK Parti lehine düzeltilmiş sayı 14 bin 456. Fark ne kadar? 10 bin 971" dedi. Farkın 29 binden düştüğünü söyleyen Yavuz, "Baştan beri telaffuz ettiğimiz 29 binden geldiğimiz sayı, 16 bin 442. Demek ki arada 10 bin oy olsaydı biz şu anda çoktan öne geçmiştik, 14 bin olsaydı şu an çoktan öne geçmiştik" diye konuştu.

Yavuz: Organize usulsüzlük var

Ortada "organize bir usulsüzlük" olduğunu söyleyen Yavuz, "Organize bir suiistimal var. Hata ötesi şeyler bunlar, nereye elimizi atsak orası elimizde kalıyor. Gerçekten birileri bu işi çok özel planlamış diye düşünüyoruz. Birileri de şimdi bu işi kapatmaya çalışıyor, çamura yatıyor. Bu işin özeti budur" dedi.

Ömer Çelik: Hepimiz sonuçta çıkacak karara saygı duyacağız

AKP sözcüsü Ömer Çelik ise dün partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, İstanbul'daki oy sayımına ilişkin açıklamalar yaptı. "İkide bir 'Biz kazandık' diyorlar. Peki bu kadar rahatsanız, oyların sayılması konusunda bu telaşınız niye?" diyen Çelik, bazı yerlerde seçimlere yaptıkları itiraz sürecini hatırlattı.

Anadolu Ajansı'nın haberine göre Çelik, "CHP bir kere daha millet idaresiyle ve hukukla kavga ediyor. Bu işi buraya getirmenize gerek yok. Ortada hukuk süreciyle yürüyen, milletin önünde şeffaf bir şekilde gerçekleşen bir sayım var. Kendinize güveniyorsanız, her gün ifade ettiğiniz sözlerin arkasında duracaksanız, kendinizden eminseniz, süreci saygılı bir şekilde beklemekten başka bir şey yok. Yasal süreci itibarsızlaştırmak, esasında millet iradesiyle kavga etmektir. Biz, YSK'ye karşı kullanılan bu dili kesinlikle kabul etmiyoruz ve kınıyoruz" dedi.

İstanbul'daki geçersiz oyların sayımına ilişkin de bilgi veren Çelik, "Hepimiz sonuçta çıkacak karara saygı duyacağız. Şu ana kadar binlerce oyun heba edildiği ortaya çıktı. Bazı yerlere bizim oyumuz fazla çıktı, bazı yerlerde sizinki çıktı. Bu kadar net. Bu sürece saygı gösterme meselesi demokrasiye kimin ne kadar saygılı olduğunu ifade etme sürecidir. Dolayısıyla sempatik cümlelerin arkasına saklanmış zihniyetin gerçekte ne kadar hukuka saygılı olduğunu, gerçekte ne kadar demokrasiye saygılı olduğunu göstermesi bakımından bir turnusol kağıdıdır" diye konuştu.

Ömer Çelik

Ömer Çelik, Avrupa Konseyi Başkan Yardımcısı Frans Timmermans'ın seçimlerin ardından yaptığı, hükümete sonuçları tanıması yönünde yaptığı çağrıya da değindi. Çelik, "Tabii Timmermans arkadaşımızdır, dostumuzdur, kendisini gayet iyi tanırız. Avrupa'daki demokrat siyasetçilerden biridir. FETÖ’nün Türkiye'de gerçekleştirdiği darbenin pek çok kimse adını koyamazken kendisi çıkmış bunu FETÖ’nün yaptığını ifade etmiştir. Bu bakımdan demokrat hakkaniyetli bir kişiliği olduğunu değerlendiriyorum. Bu konuda yanlış bilgi aldığını düşünüyorum. İtiraz sürecinin Avrupa'daki birçok ülkede olduğu gibi Türkiye'de de demokratik bir hak olduğunu, hukuki bir hak olduğunu, seçim sürecinin parçası olduğunu değerlendirmelidir" dedi.

Ekrem İmamoğlu

CHP'li İmamoğlu: Aramızdaki fark 16 bin 380

Resmi olmayan sonuçlara göre İstanbul Belediye Başkanı seçilen Ekrem İmamoğlu, İstanbul'daki seçim sonuçlarıyla ilgili dün açıklama yapmıştı. AKP'nin başvurusu üzerine geçersiz oyların yeniden sayımının yüzde 78'inin tamamlandığını söyleyen Ekrem İmamoğlu, "Aramızdaki fark 16 bin 380. Günde sayılan oy sayısı 37 bin 714. Bütün oyların sayılması halinde, 238 gün sürecekmiş. Çok da değilmiş. 7-8 kat sayım memurları artırılırsa 160 gün civarında bu sürecin tamamlanma ihtimali var" diye konuşmuştu.

Video izle 08:22 İmamoğlu: Seçimin sonucunu değiştirecek bir husus yok

DW, DHA / HT, SSB

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