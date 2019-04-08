AKP'den İstanbul için olağanüstü itiraz

AKP'nin seçim işlerinden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, İstanbul'daki seçim sonuçlarına olağanüstü itirazda bulunmak üzere hazırladıkları dilekçeyi Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) sundu. Yavuz, olağanüstü itiraz dilekçesini sunduktan sonra yaptığı açıklamada, seçimlerde usülsüzlük yapıldığını ve bu nedenle seçimlerin iptali ve yenilenmesi için YSK'ya başvuruda bulunduklarını ifade etti.

Yavuz "İşin içinde organize bir usülsüzlük var, tam bir seçim yolsuzluğu var. Bu işte gerçekten bir iş var, çok net bir usülsüzlük var, hem de organize usülsüzlük var. Bütün bu şüphe, usülsüzlük ve şaibeyi, seçim yolsuzluğunu ortadan kaldıracak tek merci Yüksek Seçim Kurulu'dur” şeklinde konuştu.

Yavuz oyların tamamının değil sadece yüzde 10'unun sayıldığını, YSK'nın 4 ilçe ve 2 ilçedeki birer kurul hariç kalan hiçbir ilçede oyların sayılmasına müsade etmediğini belirterek "Eğer tamamı sayılsaydı ya da bu şüpheleri ortadan kaldıracak adımlar atılsaydı bizim lehimize sonuçlanacaktı” dedi.

Yavuz, olağanüstü itiraz dilekçesinin yanı sıra üç valiz dolusu ekte, iddialarına ilişkin delil ve belgeleri de sunduklarını belirtti.

Yavuz: Seçmen iradesi iç edildi

Yavuz oyların yüzde 10'unun yeniden sayılması sonrası farkın 13 bin 900'e indiğini belirterek "Olanlar seçmen iradesinin bir anlamda iç edildiğini bize gösteriyor" şeklinde konuştu.

AKP'li Yavuz sayım döküm cetvellerindeki usülsüzlükler, kısıtlı, ölü ve cezaevi seçmenlerine yönelik usülsüzlükler, kayıp oylar, sandık başkanları ve memur üyelerin durumuna dayalı olarak olağanüstü itirazlarını hazırlayarak YSK'ya sunduklarını aktardı.

Yavuz "Bir kısım oyları düzelttiğimizde 16 bin 884 oy AK Parti lehine yazılması gerekirken başka yerlere yazılmış" dedi.

Maltepe'de sayım sürüyor

Öte yandan İstanbul'un Maltepe ilçesinde sayım devam ediyor. YSK, CHP'nin Maltepe'deki yeniden sayımla ilgili yaptığı itirazı kabul ederek, Maltepe ilçe seçim kurullarının tüm oy sayımlarının iptali yönündeki kararını kaldırmıştı. Maltepe’de oy sayım işleminin Salı günü tamamlanması bekleniyor.

Keskin'de mazbata iptali

Diğer taraftan YSK seçimlerin yenilenmesi kararı alınan Kırıkkale’nin Keskin ilçesinde az oy farkıyla seçimi kazanan ve mazbatasını alan İYİ Parti'li belediye başkanının mazbatasının iptaline karar verdi.

Anadolu Ajansı'nın haberine göre İYİ Parti adayı Necati Alsancak bin 806 oy, AKP adayı Dede Yıldırım ise bin 799 oy almıştı. AKP, seçimin iptali için YSK'ye başvurmuştu. İtirazı görüşen YSK, ilçede kısıtlı seçmenin oy kullandığını belirleyerek, bunun sonucu etkilemesi nedeniyle seçimlerin iptaline hükmetti. YSK Keskin ilçesinde seçimlerin 2 Haziran'da yenilenmesine karar verdiği için seçilen adaya verilen mazbatayı da iptal etti.

DW/SSB,JD

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