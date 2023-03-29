AKP ve MHP ortak liste çıkarabilir mi?

Bahçeli'nin AKP ile ortak liste yapılmayacağını açıklamasının ardından gözler Cumhur İttifakı'ndaki liste çalışmalarına çevrildi. AKP, Meclis'te çoğunluk için bazı illerde ortak listenin şart olduğunu savunuyor.

14 Mayıs seçimleri yaklaşırken ittifaklar, cumhurbaşkanlığının yanı sıra Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) de çoğunluğu sağlayabilmeyi hedefliyor. Hem Millet İttifakı hem de Cumhur İttifakı, Meclis'te çoğunluğa yani en az 301 milletvekiline ulaşma hedefiyle seçimlere hazırlanırken bu noktada yapılan ince hesaplar arasında seçimlere ortak liste ile gitmek de yer alıyor.

Bahçeli "teşne olmayız" dedi

Cumhur İttifakı'nın iki ana partisi AKP ve MHP arasında da ortak liste konusu çeşitli toplantılarda ele alınırken ve AKP'li yöneticilerden çeşitli dönemlerde "ortak liste konusunda çalışmaların sürdüğü" yönünde açıklamalar gelirken,

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin "ortak liste olmayacak" çıkışı yaptı.

Bahçeli Salı akşamı Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Yeniden Refah ve BBP'ye işaret ederek "Cumhur İttifakı'nı teşkil eden 2 partinin kendi adıyla, amblemiyle ve adaylarıyla seçime katılmaları söz konusu iken, Milliyetçi Hareket Partisi'nin ortak liste hazırlığına teşne olması ve buna tevessül etmesi doğru, mantıklı ve makul bir seçenek olamayacaktır" ifadelerini kullandı.

AKP'li Yavuz: Bazı zorluklar yaşanıyor

AKP'nin Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, Meclis'te gazetecilerin soruları üzerine, "Diğer 3 parti de kendi listesinden seçime girme hazırlığı yapıyor. Devlet Bahçeli'nin ortaya koyduğu tavır da bizim aktardığımız durumun aynısı. Yeni seçim yasasına göre; zorlayan birtakım şeyler var; hem Millet İttifakı'nı hem bizi. Çünkü 'en demokratik bir tablo gerçekleşsin' dediğimizde, en kolayı olmuş olmuyor. Bazı zorluklar da yaşanıyor. Kim, hangi partiyi kastetmiş, oyunu vermişse; o partiden milletvekili çıkacak. Çıkartamıyorsa da o oylar yok sayılacak. Bunu hem Cumhur İttifakı'nın bileşenleri olarak hepimiz biliyoruz hem de Millet İttifakı'nın bileşenleri bence biliyordur" değerlendirmesi yaptı.

AKP "umutlu"

Seçimlerde partilerin kendi logosu ile yer alması için en az 41 ilde aday çıkarması şart. AKP'de MHP ile en az 10-15 ilde "ortak liste" yapılması gerektiği savunuluyor. Ancak iktidar partisi olması nedeniyle 81 ilde milletvekili çıkarmak isteyen AKP'de, MHP'nin 10-15 ilde çıkarmayarak AKP listelerine destek vermesi gerektiği görüşü hakim.

Edinilen bilgiye göre, MHP ise bu çerçevede bir "ortak liste" yapılmasına mesafeli. Bu arada hiçbir formülde MHP'li isimlerin AKP listelerinden yazılması gibi bir seçenek olmadığı da vurgulanıyor.

Eğer ortak liste yapılırsa, hangi illerde ortak liste olması gerektiğine ilişkin olarak da iki parti arasında görüş ayrılığı bulunuyor.

MHP kurmayları, "Cumhur İttifakı'nın 4 partisinin de birlikte karar almasına dikkat çekerken bir partinin ortak listeye 'hayır' bir partinin 'evet' demesinin doğru olmayacağını" savunuyor. Kurmaylar, MHP'nin 50 yılı aşkın bir tarihi olduğuna ve "küçük bir parti" gibi değerlendirilemeyeceğini de ifade ediyor.

Milletvekili aday listelerinin Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) teslimi için son gün 9 Nisan Pazar. AKP yetkilileri 9 Nisan'a kadar yapılacak görüşmelere göre MHP, BBP ve Yeniden Refah ile ortak liste konusunda uzlaşmaya varılabileceği değerlendiriliyor. Bir kurmay, "9 Nisan'a kadar çok uzun süre var. O günü beklemek lazım" değerlendirmesi yaptı.

Liste tartışmaları yaşanırken, Cumhurbaşkanı ve Cumhur İttifakı'nın Cumhurbaşkanı Adayı Recep Tayyip Erdoğan partilere ziyaretlerini sürdürüyor. Salı günü Yeniden Refah'ı ziyaret eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Çarşamba günü de BBP'ye bir ziyaret gerçekleştirerek BBP lideri Mustafa Destici ile görüştü. BBP de, seçimlere kendi parti logosu ile 81 ilde girileceğini açıklamıştı. Ancak BBP'de bazı kritik yerlerde ortak liste ile seçime girilebileceği görüşü de hakim.

Sencar: Ortak girmeleri mantıklı

Peki, AKP ve MHP'nin ortak liste ile seçime girmemesinin sonuçlara nasıl bir etkisi olur?

DW Türkçe'ye konuşan Metropoll Araştırma'nın Kurucusu Özer Sencar "AKP ve MHP ortak liste ile girerlerse açık ve net daha fazla milletvekili çıkarırlar. MHP'nin şu anda yüzde 7-8 civarında oyu var ve İttifak olarak girdiği için baraj tehlikesi yok. Bazı illerde ortak girmeleri mantıklı olacaktır" tahmini dile getirdi. Sencar, MHP'nin seçime kendi logosuyla girmek istemesini de "MHP, 50 yıllık bir parti. 'Küçük bir parti' gibi başka listeden girmek itibar kaybettirici. Bahçeli'nin endişe ettiği de budur diye düşünüyorum" sözleriyle değerlendirdi.

"AK Parti tavizi göze almalı"

Sencar, AKP'nin 81 ilde girip MHP'nin bazı illerde aday çıkarmama fikrine ilişkin de, "Eski AK Parti yok, yüzde 50 alan bir AK Parti bugün yok, oyları yüzde 35'lerde. AK Parti bence bu tavizi göze almalı. Örneğin Osmaniye'den ve bazı illerden aday çıkarmamalı. Taviz vermek AK Parti için çok incitici olmaz. Ben AK Parti olsam bunu yaparım" görüşünü kaydetti.

MHP'nin bazı illerde vekil adayı çıkarmayarak AKP'ye destek verebileceğini kaydeden Sencar, "Burada sadece şöyle bir riskleri var. A ilinde MHP girmedi AK Parti girdi diyelim. MHP seçmeni kendini serbest hisseder. Başka partiye oy verebilir. MHP'li seçmen milliyetçi bir partiye oy verebilir. Parti tüm seçmenini bu şekilde kontrol edemez, bu nedenle kendi listesinden aday çıkarmak isteyebilir. İYİ Parti veya Memleket Partisi'ne kaymaları durdurmuş olurlar" değerlendirmesini yaptı.