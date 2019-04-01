AKP İstanbul'un tüm ilçelerinde seçim sonucuna itiraz edecek

AKP'nin İstanbul'daki 39 ilçenin hepsinde seçim sonucuna itiraz etme kararı aldığı bildirildi. Hürriyet'te kaynak gösterilmeyen habere göre AKP'nin bugün saat 15:00'e kadar İstanbul'un 39 ilçesinde seçim sonuçlarına itiraz etme kararı aldığı belirtildi. Cumhur İttifakı'nın AKP'li İstanbul Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, dün açıklanan son rakamlara göre CHP'li rakibi Ekrem İmamoğlu'nun 25 binden fazla oy gerisinde kalmıştı. Yıldırım geçersiz oyların yanlış yazılma ihtimaline işaret ederek hukuki süreci devam ettireceklerini belirtmişti.

Sadi Güven

YSK Başkanı Güven'den açıklama

İstanbul ile ilgili tartışmalar devam ederken Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Sadi Güven'den yeni bir açıklama geldi. Güven, seçimlere itiraz olmayan yerlerde mazbataların verileceğini bildirdi. Güven, "Dünden itibaren itiraz süreci başladı. Bugün saat 15.00'e kadar İlçe Seçim Kurulları'na itiraz süresi var. İlçe Seçim Kurulları'nın 2 günlük bir karar verme süresi var. İtiraz olmayan yerlerde mazbatalar verilecek" dedi.

AKP Sözcüsü Çelik YSK'ya başvurulabileceğini belirtmişti

Sonuçların başa baş gittiği İstanbul'da CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu resmi olmayan sonuçlara göre yarışı önde tamamladı. Ancak AKP Sözcüsü Ömer Çelik sandık sonuç tutanakları ile sayım-döküm çizelgesi arasında "uyumsuzluklar" tespit ettiklerini ve itiraz edeceklerini söylemiş, düzenlediği basın toplantısında, seçimlerde geçersiz oylarla ilgili Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) başvurulabileceğini belirtmişti.

Ömer Çelik

Anadolu Ajansı'nın haberine göre Çelik, "YSK'ya başvurarak hukuki sürecin bu şekilde ilerletilmesi herkesin başvurduğu gayet meşru bir müessese. Ankara ve İstanbul açısından sandık sonuç tutanakları ile sayım-döküm çizelgesi arasındaki uyumsuzluk bizim açımızdan net bir şekilde gözüküyor. Sayım döküm çizelgelerindeki veriler ile sandık sonuç tutanağına aktarılması sürecindeki bu uyumsuzluğu gidermek üzere bu itirazların yapılmasından daha doğal bir şey yoktur " şeklinde konuşmuştu.

Çelik sürecin YSK'nin uhdesinde yürüdüğünü, tüm siyasi partilerin gözlemci olduğunu belirtmişti.

İmamoğlu'nun açıklaması

Seçim sonuçlarında usulsüzlük tartışmaları üzerine basın toplantısı düzenleyen CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu, "Bütün CHP'liler seçim kurullarında nöbete gelsin" dedi. İmamoğlu, "İstanbul'da bütün geçersiz oyların tekrar sayılması gibi bir süreç ortaya koyulursa vicdanlar bunu sorgular, dünya da bunu ayıplar" diyerek "Geçersiz oylar üzerinden manipülasyon oluşturmak tamamen yanlıştır" ifadesini kullandı.

Dün öğle saatlerinde bir açıklama yapan AKP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım Ekrem İmamoğlu’nun kendisinden fazla oy aldığını söylemiş ancak geçersiz kabul edilen oy oranına dikkat çekmişti. Yıldırım 319 bin 500 oyun iptal edildiğini belirterek parti teşkilatlarının "bazı usulsüzlükler, yanlışlar, hatalar" tespit ettiğini aktarmıştı.

Anadolu Ajansı’nın açıkladığı resmi olmayan sonuçlara göre İstanbul’da Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı Ekrem İmamoğlu toplam oyların yüzde 48,79'unu, AKP adayı Binali Yıldırım'ın oyların yüzde 48,51'ini aldı.

Video izle 02:10 Paylaş İstanbul geceyi uykusuz geçirdi: “Halk bir ders verdi” E-postayla gönder Facebook google+ Whatsapp Tumblr Newsvine Digg linkedin Kısa link https://p.dw.com/p/3G1NB İstanbul geceyi uykusuz geçirdi: “Halk bir ders verdi”

DW /SSB, HT,AÜ

© Deutsche Welle Türkçe