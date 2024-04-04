AKP içindeki Abdullah Zeydan tartışması büyüyor

Zeydan olayı AKP içinde görüş ayrılıklarına neden oluyor. Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum'a tepki gösteren Orhan Miroğlu, "Devletin istediği gibi konuşmayanlar bölücü mü sayılacak?" dedi.

AKP Merkez Yürütme Kurulu (MYK) üyesi Orhan Miroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Başdanışmanı Mehmet Uçum'un Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) Abdullah Zeydan kararını eleştiren AKP'lileri hedef alan açıklamasına tepki gösterdi.

Miroğlu, yazılı açıklamasında Uçum'un tepkisine yönelik olarak "Partinin kurucusu arkadaşlarımız ve vekillerimiz susturulacaksa parti içindeki Kürt aktörlerin fikirlerini ifade etmelerini nasıl bekleriz?" dedi.

Van'da YSK'nın mazbatayı yüzde 55'ten fazla oy alan DEM Parti adayı Abdullah Zeydan yerine AKP'nin ikinci adayı Abdulahat Arvas'a verme kararına hem muhalefet hem de iktidar partisinden eleştiri gelmişti.

YSK'nın memnu haklarını Zeydan'a geri verme kararınınarından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Başdanışmanı Uçum ise Zeydan olayı ile ilgili olarak "Tamamen hukuki bir süreç yaşandı. Bu hukuki süreci daha tamamlanmadan 'ayaklanma' çağrılarıyla istismar eden terör örgütünü ve legal görünümlü uzantılarını meşrulaştırmaya çalışanların devlet de toplum da farkında" demişti. Uçum, sözlerini "Muhalefetin tüm aktörlerinin ve daha çarpıcısı iktidar içinde yer aldığı kabul edilen ve neoliberal zehirle zihin dünyalarını batıcılığa teslim etmişlerin Van olayında aldıkları tutumların kaydedildiğini de herkes fark eder" diye sürdürmüştü.

Miroğlu: Hiçbir şey olmamış gibi davranamayız

Eski Mardin milletvekili ve AKP MYK üyesi Miroğlu, açıklamasında "siyasi paradigmaların şekillendirdiği, değişmesinin vakti gelmiş politikaları tartışmadan ve gündeme getirmeden seçim yenilgisini 2028'de zafere dönüştürmenin mümkün olmadığını" ifade etti. "Gerçek bir yüzleşme için insanlara tartışma özgürlüğü sunulması gerektiğini" belirten Miroğlu, "Kimse, acaba yazar ve konuşursam siyasi istikbalim işim gücüm ne olur gibi bir endişeyle hareket etmeye zorlanmamalıdır" dedi.

Abdullah Zeydan'a mazbata verilmemesi Van'da protestolara neden olmuştu Fotoğraf: Murat Kocabas/Sipa USA/SOPA Images/picture alliance

Miroğlu, "Van'da mazbatanın hak eden sahibine, YSK onayından geçmiş ve seçilmesinde bir engel görülmemiş DEM Adayı Abdullah Zeydan'a verilmemesini doğru bulmayan partinin kurucusu arkadaşlarımız ve milletvekillerimiz şu bu sayılacak ve susturulacaksa, seçim yenilgisinin en büyük kısmı Kürt mahallesinde yaşanmışken, parti içindeki Kürt aktörlerin fikirlerini özgürce ifade etmelerini nasıl bekleyebiliriz? Onlar da 'devletin istediği doğrultuda konuşmazlarsa' kayıt altına mı alınacaklar, film başa sarılıp 'aslında bölücü' mü sayılacaklar?" ifadelerini kullandı. Miroğlu, "Hiçbir şey olmamış gibi davranamayız" dedi.

Orhan Atalay ve Hayati Yazıcı'nın açıklamaları

Eski AK Parti Milletvekili Orhan Atalay da Uçum'un açıklamalarına "Milletin Evi'nden millete sallanan parmak kesilip atılmalı" diyerek sert tepki göstermişti.

YSK'nın Zeydan'a haklarını geri vermesinin ardından AKP Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı sosyal medya hesabı X üzerinden "Van ilimizdeki belediye başkanı seçimi ile ilgili 1 Nisan günü zuhur eden cinnet hali durumunu, YSK verdiği isabetli kararla sonlandırdı" yazmış, ancak daha sonra paylaşımı silmişti.

DW, EÇ, HS

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