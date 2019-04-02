AKP Fatih'te itiraz sonucuna da itiraz etti

31 Mart yerel seçimlerinin ardından resmi olmayan sonuçlara yapılan itirazlar üzerine yeniden sayım işlemleri sürüyor. CHP milletvekili Barış Yarkadaş'ın açıkladığı verilere göre İstanbul'da sekiz ilçede sayım sonuçlandı. Fatih'te ise AKP, yaptığı itiraz üzerine yapılan sayımın sonucuna da itiraz etti.

CHP milletvekili Barış Yarkadaş İstanbul'un Eyüpsultan, Şile, Beykoz, Adalar, Bağcılar, Esenler ve Çatalca ilçelerindeki sayımların sonuçlandığını bildirdi. Yarkadaş'ın Twitter hesabından aktardığı verilere göre AKP'ye Eyüpsultan'da 28, Beykoz'da 152 ve Adalar'da 5 ek oy çıkarken CHP'nin oylarına Şile'de 8 ve Beykoz'da 74 oy eklendi. Buna göre Eyüpsultan, Beykoz, Bağcılar, Esenler, Çatalca ve Şile'de AKP birinci sıradaki yerini korurken Adalar'da da CHP üstünlüğünü devam ettirdi.

Yarkadaş'ın verilerine göre;

Bağcılar'da tekrar sayılan 123 sandıktan AKP'ye 29, CHP'ye 8 oy ilave edildi.

Esenler'de 150 sandıktan AKP'ye 58, CHP'ye 17 oy yazıldı.

Çatalca'da tekrar sayılan 17 sandıktan CHP'ye bir oy eklendi.

Gaziosmanpaşa ve Sultanbeyli'de ise yeniden sayım sonuçları bekleniyor. Resmi olmayan seçim sonuçlarına göre AKP Gaziosmanpaşa'da yüzde 52,21, Sultanbeyli'de ise 59,04'lük oy oranıyla birinci gelmişti.

AKP Fatih'te itiraz ediyor

İstanbul'un Fatih ilçesinde AKP'nin itirazıyla yapılan yeniden sayım da sonuçlandı. Barış Yarkadaş'ın verilerine göre ilçedeki 838 sandıkta yapılan sayımdan AKP'ye 250, CHP'ye 28 oy ilave edildi. Resmi olmayan seçim sonuçlarına göre Fatih'te AKP yüzde 53,03, CHP ise yüzde 36,08 oranında oy almıştı.

Ancak AKP yeniden sayımın sonucuna da itiraz edeceğini açıkladı. AKP İstanbul Milletvekili Ahmet Hamdi Çamlı, Fatih ilçe Seçim Kurulundan ayrılırken yaptığı açıklamada "Fatih'in sayımı bitti, itirazlarımız yine oldu. Bazı sandık kurulu başkanlarının kabul etmediği, onlara tekrar herhalde bakılacak. Şimdilik bitti, bakalım hayırlısı Allah devlete, millete hayır etsin inşallah" diye konuştu.

AKP Yüksek Seçim Kurulu Temsilcisi Recep Özel ise devam eden oy sayımıyla ilgili yaptığı açıklamada İstanbul'da arada 19 bin oy farkı olduğunu belirtti. Özel, İstanbul'da oyların tamamının sayılması durumunda AKP adayı Binali Yıldırım'ın kazanacağını öne sürdü.

DW,DHA/BK,HT

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