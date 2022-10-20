AKP, cemevlerine ilişkin düzenlemeler içeren teklif sundu

AKP'nin sunduğu "torba" kanun teklifi, cemevlerinin aydınlatma giderlerinin Kültür Bakanlığı, su ihtiyaçlarının ise belediyeler tarafından indirimli veya ücretsiz karşılanmasını öngörüyor.

AKP, Alevilerin ibadethaneleri olan cemevlerine ilişkin düzenlemelerin yer aldığı "Vergi Usul Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi"ni Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanlığı'na sundu.

23 maddelik "torba" kanun teklifi, cemevlerinin aydınlatma giderlerinin Kültür ve Turizm Bakanlığı; içme ve kullanma suyu ihtiyaçlarının ise yerel yönetimler tarafından indirimli veya ücretsiz karşılanmasını da kapsıyor. Teklifte ayrıca; belediyelerin cemevi inşa etmesi, bakım, onarım hizmetleri vermesi ve malzeme desteğini sağlanmasını da öngörüyor.

Cemevlerine yer ayrılacak

Teklifin 8'inci maddesinde İmar Kanunu'na ek madde yapılarak, cemevlerine imar planlarının düzenlenmesinde bölgenin şartları ve ihtiyaçları göz önüne alınarak yer ayırılması; cemevi yapılabilmesi için de kaymakam veya validen izin alınması planlanıyor.

Teklifinin 15'inci maddesi ile büyükşehir belediyelerinin cemevlerinin inşa edilmesi, bakımı, onarımı ve malzeme desteği verilmesini amaçlanıyor. Aynı şekilde büyükşehirlere bağlı ilçe belediyeler de cemevi inşa edebilecek, bakım onarım hizmeti verebilecek ve malzeme desteği sağlayabilecek.

Belediyeler suyu indirimli veya ücretsiz sağlayacak

5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 15'inci maddesinde yer alan; "Belediye ve bağlı idareler, meclis kararıyla mabetlere, eğitim kurumlarına, yurtlara, okul pansiyonlarına ve hastanelere indirimli bedelle ya da ücretsiz olarak içme ve kullanma suyu verebilirler" ifadelerine; teklifin 18'inci maddesi ile "ve cemevlerine" ibaresi eklenmesi amaçlanıyor. Böylece cemevlerinin içme ve kullanma suyunun belediyelerce indirimli veya ücretsiz sağlanması öngörülüyor.

Elektrik giderlerini Bakanlık karşılayacak

Torba teklifte yer alan 20'nci madde cemevlerinin elektrik giderlerinin Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından karşılanmasını içeriyor.

Erdoğan aydınlatma ve su "sorunlarını" çözeceğini açıklamıştı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 7 Ekim'de Şahkulu Sultan Dergahı ve Cemevi'nde düzenlenen Cemevleri Temel Atma ve Toplu Açılış Töreni'nde yaptığı konuşmada; Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı olarak Alevi Bektaşi Kültür ve Cemevi Daire Başkanlığı kurulacağını açıklamıştı. Erdoğan, "Kuracağımız Alevi Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığı, muhtarlıklara, derneklere, belediyelere, federasyonlara bağlı cemevlerinin tamamının yönetimini yürütecektir. Cemevi hizmetlerinden eğitim faaliyetlerine kadar tüm çalışmalar, bu kurumsal yapı altında kamu güvencesi desteği ve denetimiyle yürütülecektir. Böylece cemevlerinin aydınlatma, içme ve kullanma suyu, yapım, onarım, bakım giderlerinin karşılanması ve imar planlarındaki yeriyle ilgili tüm sorunlar çözülmüş olacaktır" ifadelerini kullanmıştı.

ANKA/JD,TY