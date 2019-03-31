AKP: 17 bin oy başka partilere yazıldı

Dün gerçekleşen yerel seçimlerde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı kimin kazandığı henüz kesinleşmezken, AKP Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz konuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Yavuz, İstanbul'u AKP'nin adayı Binali Yıldırım'ın aldığını iddia etti.

Yavuz, İstanbul'da geçersiz oy sayısının yüksek olduğunu belirtti. 309 sandıkta karşılaştırma yaptıklarını ifade eden AKP Genel Başkan Yardımcısı, AKP adına yazılması gerekirken 17 bin 410 oyun başka partilere yazılmış olduğunu tespit ettilerini söyledi.

AKP Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz

Yavuz açıklamasında, "Bilgilerimize çok güveniyoruz ve bu bilgilerimize baktığımızda İstanbul'u AK Parti kazanıyor ama ne hikmetse YSK'dan gelen sonuçların bizim aleyhimize döndüğünü gördük" ifadesini kullandı. Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Sadi Güven, öğle saatlerinde yaptığı açıklamada Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun yarışı 28 bin oy farkla önde götürdüğünü söylemişti.

AKP Genel Başkan Yardımcısı Yavuz, "Bugüne kadar hiç şahit olmadığımız türden usulsüzlüklere rastlandı. AK Parti'nin yüksek oy aldığı yerlerde geçersiz oy oranın yüksek olması dikkat çekici" dedi.

AA'ya göre İstanbul'da Ekrem İmamoğlu kazandı

Anadolu Ajansı’nın internet sitesi akşamüstü saatlerinde güncellendi. Sitede Türkiye genelinde sandıkların tamamının açıldığı bilgisi paylaşıldı. Anadolu Ajansı’nın açıkladığı resmi olmayan sonuçlara göre İstanbul’da Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı Ekrem İmamoğlu toplam oyların yüzde 48,79'unu, AKP adayı Binali Yıldırım'ın oyların yüzde 48,51'ini aldı.

Öğle saatlarında konuşan AKP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım İstanbul'daki son durum hakkında açıklama yaptı. Yıldırım televizyonlardan canlı yayınlanan konuşmasında, "İstanbulumuza hayırlı olsun. Birçok yerde resmi olmayan sonuçlar açıklandı. İstanbul için henüz sayım devam ediyor şu an itibariyle 14 sandık daha sayılacak. Geldiğimiz noktada 25 bin civarında rakip aday Ekrem İmamoğlu bizden daha fazla oy almış gözüküyor" dedi.

Yıldırım "önemli bir ayrıntıyı paylaşmam gerekiyor" diyerek geçersiz kabul edilen oy oranına dikkat çekti. Yıldırım 319 bin 500 oyun iptal edildiğini belirterek, "Aradaki fark 25 bin yani 10 katından fazla" dedi. Yıldırım "Bunun dışında yapılan bazı usulsüzlükler yanlışlar hatalar var. Bunları da parti teşkilatımız tespitlerini yaptılar" dedi.

Yıldırım "Şüphesiz YSK mazbatayı kime verirse başkan olacak. Tebrik etmesini biliriz ancak sürecin devam ettiğini söylemekte fayda var" dedi. Yıldırım "İstanbul halkına teşekkür ediyorum.Kazanan kim olursa olsun çok güzel bir seçim kampanyası geçirdik" ifadelerini kulandı.

İmamoğlu'nun açıklaması

CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı Ekrem İmamoğlu, Yıldırım'ın açıklamasının öncesinde, Anadolu Ajansı'nın resmi olmayan seçim sonuçlarını güncellemesinin ardından açıklama yaptı. Ekrem İmamoğlu televizyonlardan canlı yayınlanan konuşmasında "İnanıyorum ki İstanbul’un sonucu olgunlaşmıştır. Zira şu an itibariyle Anadolu Ajansı’nın da verisinde nihayet İstanbul kırmızıya boyanmıştır"dedi. İmamoğlu, "25 bin 158 farkla öndeyiz" ifadesini kullandı.

İmamoğlu konuşmasında İstanbullulara teşekkür ederek, "Sandıkta AK Partili seçmen de, HDP'li seçmen de, Saadet Partili seçmen de, MHP'li seçmen de oy vermiştir. Ben bütün partilerin seçmenlerinin oy verdiği bir insan olarak hiç kimseyi birbirinden ayırt etmeyeceğim. Herkese, bütün İstanbullulara teşekkürü borç biliyorum" dedi.

İmamoğlu geçersiz oy tartışmalarının süreci baltalayacağını söyledi. İmamoğlu, "Aslında her seçimde var olan geçersiz oy oranıdır bu oran. Bu süreci irdelemek dipsiz kuyuda süreç arayışına girer. Süreci baltalar. Talebimiz biran önce sürecin tamamlanması ve ülkemizin gündeminin gerçek gündemine oturmasıdır" şeklinde konuştu.

Mehmet Özhaseki

Özhaseki: Ankara'da sandıklarda bariz hatalar var

AKP'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Özhaseki seçim sonrasında açıklamalarda bulundu. "Ankara'da da binlerce sandıkta çok net bariz hatalar var" diyen Özhaseki, sonuçlara itiraz edeceklerine işaret etti. Seçim sonuçlarına yapılacak itirazın sebebinin "ille de biz alalım" kaygısı olmadığını kaydeden Özhaseki, amaçlarının "Milletin iradesinin tecellisi" olduğunu söyledi.

Özhaseki açıklamasında, “Her şeyin önünde milletin iradesini tuttuk ve milletin iradesinin üstünde bir güç olmadığına inandık. Böyle mücadele ettik. Senelerimiz böyle geçti çok şükür. Dün de Türkiye sathında bir-iki olumsuz olay hariç büyük bir huzur içerisinde herkes gitti sandıklarda oyunu kullandı. Tabii ki o sandıklardan çıkan sonuca da hepimizin saygı duyması icap ediyor” ifadesini kullandı.

Özhaseki ayrıca, “Ufak tekef değişiklikler olabilir. Ancak Türkiye’nin açık ara birinci partisiyiz. Halk o kadar badire atlatmamıza rağmen bizi desteklemiştir.” dedi.

AKP İstanbul İl Başkanı Yıldırım'ı galip ilan etti

Yıldırım ile İmamoğlu'nun açıklamalarından sonra konuşan AKP İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak, oyların sayım tartışmalarıyla ilgili bir açıklamada bulundu.

Şenocak, "İstanbul’da sonucu etkileyecek şekilde bu usulsüzlüklerden emin olun fazlasıyla mevcut. Biz bunu ispat etmeye hazırız" ifadesini kullanarak oyların yeniden sayımı için talepte bulunacaklarının işaretini verdi.

AKP İstanbul İl Başkanı, "Daha önce de söylediğimiz gibi İstanbul’da sonuç AK Parti ve Sayın Binali Yıldırım'dır" ifadesini kullandı.

AKP Ankara'da itiraz edecek

AKP Genel Sekreteri Fatih Şahin televizyonlarda canlı yayınlanan açıklamasında Ankara'da sandıklarda usülsüzlük tespit ettiklerini söyledi. Ankara’da 25 ilçenin 25’inde de seçim kuruluna itiraz edeceklerini söyledi.

Şahin “Sandıklarda usülsüzlük tespit edilmiş bulunmakta. Çarpıcı olan sandık birleştirme tutanaklarında olduğunu tespit etmiş bulunmaktayız. Maddi gerçeklikle bağdaşmayan sonuçlar birleştirme tutanaklarında karşımıza çıkmış durumda” diyerek hukuki sürecin takipçisi olacaklarını söyledi.

Şahin birleştirme tutanaklarındaki durumun İstanbul’da da söz konusu olduğu yönünde tespitleri bulunduğunu kaydetti.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Sadi Güven de daha önce yaptığı açıklamada, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı Ekrem İmamoğlu'nun 4 milyon 159 bin 650 oyunun, AKP adayı Binali Yıldırım'ın 4 milyon 131 bin 761 oyunun sisteme tanımlanmış vaziyette olduğunu belirtti. YSK Başkanı 31 bin 186 sandıktan 31 bin 102 sandığın sisteme girildiğini söyledi.

YSK Başkanı Sadi Güven

Güven sonuçların yüzde 80'inin üzerinde siyasi partilerle paylaşıldığını belirtti. YSK Başkanı ayrıca "Anadolu Ajansı'na herhangi bir bilgi servisi yapmıyorum" dedi.

YSK'nın açıklamasından sonra Twitter hesabından bir açıklama yapan Ekrem İmamoğlu İstanbullulara teşekkür etti.

CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı İmamoğlu televizyonlardan canlı yayınlanan açıklamasında kendisinin 27 bin 417 oy farkla önde olduğunu açıklamış, DHA İmamoğlu'nun önde olduğunu teyit etmişti.

İmamoğlu açıklamasında, "YSK bizim oylarımızı teyit etmek üzeredir...Sıkı takipteyiz. 253 sandığın da girişini bekleyeceğiz" demişti. İmamoğlu ayrıca "Büyükşehir belediyesinin İstanbul'un muhtelif yerlerine astığı afişte Binali Yıldırımın fotoğrafı ve ismi yazılmaktadır. Ben kendilerinin yerinde olsam kendi ismimi böyle bir süreçte alet etmem" şeklinde konuşmuştu.

Geçersiz oylar

Anadolu Ajansı'nın haberine göre yerel seçimlerin resmi olmayan sonuçlarına göre, İstanbul, Ankara ve Iğdır'da geçersiz olarak kayıtlara giren oyların, il ve ilçe seçim kurullarına yapılacak itiraz üzerine yeniden incelenmesi bekleniyor.

Habere göre açılan sandıklardan alınan sonuçlar doğrultusunda derlenen bilgilere göre, toplam kayıtlı 57 milyon 93 bin 410 seçmenin 43 milyon 651 bin 815'i oy kullandı. Toplam oyların 1 milyon 395 bin 233'ü geçersiz sayıldı. Geçersiz oyların oranı yüzde 3,2 oldu.

DW/SSB,ÇÖ,MY,HT,DÇÜ

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