Akdeniz’de rekor sıcaklıklar bekleniyor

Aşırı sıcakların etkisini sürdürdüğü Yunanistan'da hava durumunda gelecek haftaya kadar değişiklik beklenmiyor. Yunanistan Meteoroloji Kurumu'ndan yapılan açıklamada, sıcaklığın gelecek haftaya kadar 44 derece dolayında seyretmesinin beklendiği açıklandı. Aşırı sıcakların insanlar kadar enerji sistemlerini de olumsuz etkilemesi beklendiğinden farklı alanlarda görevli teknik ekiplerin alarma geçirildiği bildirildi. Yunanistan Çevre ve Enerji Bakanı Kostas Skrekas, mevcut bütün santrallerin ülkenin ulusal enerji sistemine bağlandığını duyurdu.

Devam eden aşırı sıcaklar ve kuraklık nedeniyle sivil savunma da yeni yangınlar çıkması tehlikesine dikkat çekti. Dün Peleponnes Yarımadası’nda çıkan büyük yangının, yangın söndürme uçakları ve helikopterlerin yoğun müdahaleleri üzerine güçlükle kontrol altına alındığı bildirildi.

1987'deki sıcaklarda 4 bin kişi ölmüştü

Meteorologlar, yaşanan aşırı sıcakların 1987’de görülene benzediğini, o zaman da günlerce 40 derecenin üzerinde seyreden sıcaklar yüzünden ülkede yaklaşık 4 bin kişinin hayatını kaybettiğini hatırlattı. Bazı meteorologlar ise önümüzdeki günlerde yaşanması beklenen aşırı sıcakların 1977’deki rekora yaklaşmasından endişeli. 1977’de Atina’nın batısında bulunan Elefsina’da 48 derece sıcaklık ölçülmüş, bu da şimdiye kadar Avrupa’da kayıt altına alınan en yüksek sıcaklık olarak tarihe geçmişti.

Doktorlar, sıcaklığın geceleri bile 30 derecenin altına düşmemesi nedeniyle, vücudun geceleri de dinlenemediğini vurgulayarak, yoğun klima kullanımı nedeniyle pek çok kişinin boğaz ve baş ağrısından şikayetçi olduğunu haber veriyor. Doktorlar alkol içmemeyi, bol bol su içmeyi ve yağsız gıdalar ile beslenmeyi tavsiye ediyor. Yaşlılar ile çocuklara özellikle dikkat edilmesi çağrıları yapılırken, aşırı sıcaklara alışkın olmayan turistlere de kendilerini korumaları yönünde uyarılar yapılıyor. Bazı meteorologlar söz konusu aşırı sıcakların iki hafta buyunca sürebileceği öngörüsünde bulunuyor.

Türkiye'de de aşırı sıcaklar bekleniyor

Yunanistan gibi aşırı sıcakların etkisinde olan Türkiye'de de önümüzdeki günlerde havanın 40 derecenin üzerinde seyredeceği bildiriliyor. Yangınların sürdüğü Antalya ve Muğla’da hava sıcaklıklarının 40 derecenin üzerinde kalmaya devam edeceği, tatil beldesi Bodrum’da da rüzgarın saatte 30 km. hızla eseceği tahmin ediliyor. Bölgede etkili olan rüzgar günlerdir süren yangınların söndürülmesi çalışmalarını da zorlaştırıyor.

Türkiye'deki orman yangınlarında şu ana kadar sekiz kişi hayatını kaybetti

İtalya da sıcaklık ve kuraklığa teslim

İtalya’da ise yangınların en etkili olduğu tatil bölgesi Sicilya'nın doğusundaki Katanya’da yangının yoğun hasara neden olduğu, Başbakan Mario Draghi’nin bölgeye başka yerlerden yeni itfaiye ekiplerinin gönderilmesine ilişkin bir kararnameyi dün imlazaladığı bildirildi.

Yangınların devam ettiği Sicilya için ise orta seviyede alarm derecesinin geçerli olacağı haber verildi. Bölgede hava sıcaklığı son günlerde 40 derecenin üzerinde seyrediyordu. Aşırı sıcaklar, kuraklık ve rüzgar nedeniyle bölgede çok sayıda noktada yangın çıkmış ve hızla yayılmış, özellikle turizm bölgesi olan Sardunya Adası’daki yangınların büyük hasara neden olduğu bildirilmişti.

dpa / ETO,BÖ

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