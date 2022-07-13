  1. İçeriğe git
  2. Ana menüye git
  3. DW'nin diğer sayfalarına git
Öne çıkan konular
NATO-Türkiye
Türkiye Ekonomisi
Ukrayna Savaşı
Türkiye, Rusya ve Ukrayna Savunma Bakanlıkları askeri heyetleri ile BM heyeti arasında Kalender Kasrı'nda yapılan toplantı
Türkiye, Rusya ve Ukrayna Savunma Bakanlıkları askeri heyetleri ile BM heyeti arasında Kalender Kasrı'nda yapılan toplantıFotoğraf: TURKISH DEFENCE MINISTRY/REUTERS
PolitikaUkrayna

Akar: Ukrayna tahılı konusunda "teknik" mutabakat sağlandı

18 dakika önce

Milli Savunma Bakanı Akar, Ukrayna tahılının sevkiyatıyla ilgili İstanbul'daki dörtlü toplantıda tarafların "teknik hususlarda" mutabık kaldığını söyledi. Taraflar gelecek hafta yeniden bir araya gelecek.

https://www.dw.com/tr/akar-ukrayna-tah%C4%B1l%C4%B1-konusunda-teknik-mutabakat-sa%C4%9Fland%C4%B1/a-62463394

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Türkiye, Rusya ve Ukrayna Savunma Bakanlıkları askeri heyetleri ile Birleşmiş Milletler heyeti arasında Kalender Kasrı'nda yapılan toplantıda "teknik hususlarda" mutabakata varıldığını açıkladı.

Savunma Bakanı Akar "Olumlu ve yapıcı bir havada gerçekleşen toplantı sonucunda İstanbul’da tüm tarafların temsilcilerinin bulunacağı bir koordinasyon merkezinin oluşturulması, liman çıkış ve varış noktalarında müşterek kontrollerin yapılması ve intikal rotalarında seyir emniyetinin sağlanması gibi temel teknik hususlarda mutabık kalınmıştır" diye konuştu.

"Gıda krizinin çözümüne katkı sağlamak maksadıyla atılmış önemli bir adım olan bugünkü toplantıda, tahılve diğer gıda yüklü gemilerin emniyetli bir şekilde deniz yoluyla intikal ettirilmesine ilişkin tüm detaylar üzerinde" çalışıldığını söyleyen Akar "Sonuç olarak temel prensipler üzerindeki mutabakatın bizim için de anlamı var" dedi.

"Bu problemin çözülmesi konusunda tarafların istekli olduğunu görüyoruz" diyen Akar "Bunu BM ile koordineli şekilde yürütmek suretiyle bir sonuca varmaya çalışacağız. Bu manada önümüzdeki hafta Ukrayna ve Rus heyetlerinin yeniden Türkiye'de toplanması konusunda fikir birliğine varıldı. Önümüzdeki hafta yapacağımız bu toplantıda hem bütün detaylar bir kez daha gözden geçirilecek hem de yaptığımız çalışmalar imza altına alınacak" ifadelerini kullandı.

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, toplantı öncesinde İspanyol El Pais gazetesine yaptığı açıklamada Rusya ile anlaşmaya yakın olduklarını söylemişti.

DW / EC, GY

Sonraki bölüme git İlgili İçerikler

İlgili İçerikler

Sonraki bölüme git DW Gündemi

DW Gündemi

Türkiye, Rusya ve Ukrayna Savunma Bakanlıkları askeri heyetleri ile BM heyeti arasında Kalender Kasrı'nda yapılan toplantı

Akar: Ukrayna tahılı konusunda "teknik" mutabakat sağlandı

Politika
18 dakika önce
Sonraki bölüme git Daha fazla DW içeriği

Daha fazla DW içeriği

Ukrayna'da üretilen tahıl Nikolaev limanında gemiye yüklenirken

Ukrayna tahılı gıda güvenliğini nasıl etkiliyor?

Ukrayna tahılı gıda güvenliğini nasıl etkiliyor?

Ekonomi
6 saat önce
Osman Kavala

Kavala’dan Avrupa’ya: Kararı uygulatın

Kavala’dan Avrupa’ya: Kararı uygulatın

Hukuk ve Adalet
7 saat önce
Meksika'da balıkçı ağlarına takılan büyük bir deniz canlısı suya bırakılıyor

Biyoçeşitliliğinin korunması hayati öneme sahip

Biyoçeşitliliğinin korunması hayati öneme sahip

Doğa ve Çevre
13 saat önce
James Webb Space Telescope - NASA & ESA| Live-Bilder | Cosmic Cliffs in Carina – NIRCam

James Webb Teleskobu astronomide yeni bir çağ başlattı

James Webb Teleskobu astronomide yeni bir çağ başlattı

Bilim
24 saat önce
Güney Sudan'ın başkenti Juba'da çocuklar

"Dünyada 800 milyondan fazla kişi açlık çekiyor"

"Dünyada 800 milyondan fazla kişi açlık çekiyor"

Gıda güvenliği
12 Temmuz 2022

2002'den beri bir ilk: 1 euro 1 dolardan işlem gördü

2002'den beri bir ilk: 1 euro 1 dolardan işlem gördü

Ekonomi
12 Temmuz 2022
Ana sayfaya dön