Akar: Ukrayna tahılı konusunda "teknik" mutabakat sağlandı

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Türkiye, Rusya ve Ukrayna Savunma Bakanlıkları askeri heyetleri ile Birleşmiş Milletler heyeti arasında Kalender Kasrı'nda yapılan toplantıda "teknik hususlarda" mutabakata varıldığını açıkladı.

Savunma Bakanı Akar "Olumlu ve yapıcı bir havada gerçekleşen toplantı sonucunda İstanbul’da tüm tarafların temsilcilerinin bulunacağı bir koordinasyon merkezinin oluşturulması, liman çıkış ve varış noktalarında müşterek kontrollerin yapılması ve intikal rotalarında seyir emniyetinin sağlanması gibi temel teknik hususlarda mutabık kalınmıştır" diye konuştu.

"Gıda krizinin çözümüne katkı sağlamak maksadıyla atılmış önemli bir adım olan bugünkü toplantıda, tahılve diğer gıda yüklü gemilerin emniyetli bir şekilde deniz yoluyla intikal ettirilmesine ilişkin tüm detaylar üzerinde" çalışıldığını söyleyen Akar "Sonuç olarak temel prensipler üzerindeki mutabakatın bizim için de anlamı var" dedi.

"Bu problemin çözülmesi konusunda tarafların istekli olduğunu görüyoruz" diyen Akar "Bunu BM ile koordineli şekilde yürütmek suretiyle bir sonuca varmaya çalışacağız. Bu manada önümüzdeki hafta Ukrayna ve Rus heyetlerinin yeniden Türkiye'de toplanması konusunda fikir birliğine varıldı. Önümüzdeki hafta yapacağımız bu toplantıda hem bütün detaylar bir kez daha gözden geçirilecek hem de yaptığımız çalışmalar imza altına alınacak" ifadelerini kullandı.

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, toplantı öncesinde İspanyol El Pais gazetesine yaptığı açıklamada Rusya ile anlaşmaya yakın olduklarını söylemişti.

DW / EC, GY