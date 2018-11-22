Akar: ABD'nin Suriye'deki gözlem noktaları planından rahatsızız

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD'nin Suriye'nin kuzeyindeki sınır bölgesinde kontrol noktaları kurma planından Türkiye'nin rahatsızlık duyduğunu ve bu rahatsızlığın ABD'li sivil ve askeri muhataplara iletildiğini açıkladı.

Akar, Anadolu Ajansı'na yaptığı açıklamada konunun Halifax Güvenlik Forumu için gittiği Kanada'da ABD Genelkurmay Başkanı Joseph Dunford ve diğer yetkililerle yaptığı görüşmelerde gündeme geldiğini belirterek "ABD askerleri tarafından Suriye sınırına kurulacak gözlem noktalarının ülkemizdeki algıyı son derece olumsuz etkileyeceğini, burada 'ABD askerleri bir şekilde terörist YPG'lileri koruyor, onları perdeliyor' şeklinde bir algıya sebep olabileceğini görüşmelerimiz sırasında dile getirdik" dedi.

"Gerekli tedbirleri alırız"

Bu tür uygulamaların bölgedeki karmaşık durumu çok daha karmaşık hale getireceğini belirten Akar, "Türk Silahlı Kuvvetlerinin, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin, sınırlarının ötesinden gelebilecek her türlü risk ve tehdide karşı gerekli tedbirleri alacağından hiç kimsenin şüphesi olmasın. ABD'li müttefiklerimizin PKK'dan hiçbir farkı olmayan terörist YPG'lilerle ilişkilerini bir an önce kesmesini bekliyoruz" şeklinde konuştu.

ABD Savunma Bakanı Jim Mattis Çarşamba günü yaptığı açıklamada, Suriye'nin kuzey sınırı boyunca gözlem noktaları oluşturmayı planladıklarını, bunun Türkiye ile Washington'ın Suriye'deki Kürt müttefikleri arasındaki gerilimin azaltılmasına yardımcı olmasını hedeflediklerini söylemiş, kararın Türkiye ile yakın işbirliği içinde alındığını kaydetmişti.

DW,AFP/BK,MY

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