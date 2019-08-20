 Akar ABD’li mevkidaşı ile güvenli bölgeyi görüştü | TÜRKİYE | DW | 21.08.2019

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Tamam
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Reklam

TÜRKİYE

Akar ABD’li mevkidaşı ile güvenli bölgeyi görüştü

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile ABD’li mevkidaşi Mark Esper arasında yapılan telefon görüşmesinde güvenli bölge konusu ele alındı.

Hulusi Akar

Hulusi Akar

Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri (ABD) arasında bir süre önce mutabakata varılan, Suriye'de Fırat nehrinin doğusuna güvenli bölge oluşturulması konusu bugün savunma bakanları düzeyinde bir kez daha görüşüldü. Türkiye Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile ABD'li mevkidaşı Mark Esper arasında gerçekleştirilen telefon görüşmesinde Akar'ın ABD'ye Türkiye'nin görüş ve beklentilerini aktardığı belirtiliyor.

Önerdiğimiz linkler

Uzmanlar İdlib'deki son durum ile Türkiye-ABD arasında sağlanan güvenli bölge uzlaşmasının ilişkili olduğunu savunuyor. Türkiye'nin bölgedeki gözlemci noktalarının varlığına ilişkin ise farklı görüşler öne sürülüyor. (20.08.2019)

İran, ABD'nin Türkiye ile Suriye'nin kuzeyinde güvenli bölge kurmak için yaptığı anlaşmanın "provokatif ve endişe verici" olduğunu belirtti. (19.08.2019)

Milli Savunma Bakanı Akar, Suriye’nin kuzeyinde ABD ile birlikte oluşturulacak güvenli bölge için kurulacak Birleşik Müşterek Harekat Merkezi’nin önümüzdeki hafta çalışmaya başlayacağını açıkladı. (16.08.2019)

Milli Savunma Bakanlığı tarafından söz konusu görüşmeye dair yapılan açıklamada, güvenli bölge için daha önce belirlenen esaslar çerçevesinde, takvimin zaman kaybetmeksizin oluşturulması gerektiğinin Akar tarafından aktarıldığı bildirildi. Görüşmede her iki bakanın, güvenli bölgenin oluşturulmasına ilişkin planın birinci aşamasının bugünden itibaren başlatılmasında mutabık kaldığı vurgulanıyor. Ayrıca güvenli bölge ile ilgili planlamanın daha sonraki aşamalarını görüşmek üzere, her iki ülke askeri heyetlerinin yakın zamanda Ankara'da yeniden bir araya gelmesi de Akar ve Esper tarafından kararlaştırıldı.

İbrahim Kalın: Erdoğan, Putin ve Trump'la görüşecek

Gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önümüzdeki günlerde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve ABD Başkanı Donald Trump ile telefon görüşmelerinde bulunacağını duyurdu. Kalın, Erdoğan-Trump görüşmesinde öncelikli olarak güvenli bölge konusunun ele alınacağını aktardıktan sonra, Eylül ayında ABD Ticaret Bakanı’nın büyük bir heyetle Türkiye'ye geleceği bilgisini paylaştı. Türkiye ile ABD arasındaki ticaret hacminin 100 milyar dolara çıkarılması için bir dizi görüşmeler yapılacağını ifade eden Kalın, Başkan Trump'ın olası bir Ankara ziyareti konusunda henüz belirlenmiş bir tarih olmadığını dile getirdi.

"Türkiye tepkisini Rus tarafına iletti"

Gazetecilerin Suriye'nin İdlib bölgesinde yaşanan gelişmelerle ilgili sorularını da yanıtlayan İbrahim Kalın, "Oradaki durumun kritik bir hassasiyet arz ettiğini ifade edebilirim. Bununla ilgili özellikle 9'uncu gözlem noktamızın intikal yoluna yapılan saldırı ve o konvoyda hayatını kaybeden Suriyeliler ve yaralanan siviller konusunda da tepkilerimizi Rus tarafına ilettik. İlgili birimlerimiz görüşmelerini sürdürüyorlar. Önümüzdeki günlerde Sayın Cumhurbaşkanımızın Sayın Putin ile bir telefon görüşmesi olacak. Bu konuyu da etraflı şekilde orada konuşma imkanları olacak" dedi.

DW / ET,BW

© Deutsche Welle Türkçe

Benzer içerik

Syrien Tote nach Luftschlägen bei Idlib

Cafa: Operasyonu tırmandıran ABD-Türkiye ortaklığı oldu 20.08.2019

Uzmanlar İdlib'deki son durum ile Türkiye-ABD arasında sağlanan güvenli bölge uzlaşmasının ilişkili olduğunu savunuyor. Türkiye'nin bölgedeki gözlemci noktalarının varlığına ilişkin ise farklı görüşler öne sürülüyor.

Hulusi Akar, Verteidigungsminister der Türkei EINSCHRÄNKUNG

Akar: Müşterek Harekat Merkezi önümüzdeki hafta çalışmalara başlayacak 16.08.2019

Milli Savunma Bakanı Akar, Suriye’nin kuzeyinde ABD ile birlikte oluşturulacak güvenli bölge için kurulacak Birleşik Müşterek Harekat Merkezi’nin önümüzdeki hafta çalışmaya başlayacağını açıkladı.

Türkei PK Außenminister Mevlut Cavusoglu

Çavuşoğlu: Bu saldırılar felakete yol açabilir 20.08.2019

Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İdlib'de Türk ordusuna düzenlenen saldırıyla ilgili olarak Şam yönetimini uyardı. Çavuşoğlu, "Bu saldırılar bir felakete yol açabilir" dedi.

Reklam

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

Bakan Soylu'nun verdiği bilgilere göre İstanbul'da 550 bin civarında Suriyeli yaşıyor

İstanbul'daki Suriyelilere tanınan süre 30 Ekim'e uzatıldı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul'da kayıtlı olmayan Suriyelilere bu kentten ayrılmaları için tanınan sürenin 30 Ekim'e uzatıldığını açıkladı. Söz konusu süre 20 Ağustos'ta dolmuştu.  

FOTO-GALERİ

Deutschland Uli Hoeneß (picture-alliance/dpa/M. Balk)

Bayern Münih'te Hoeneß devri bitiyor

Almanya’nın en başarılı futbol takımı Bayern Münih’te 40 yıldır yönetimin her kademesinde görev yapan başkan Uli Hoeneß’in Kasım ayında görevden ayrılacağı duyuruldu. İşte seveni de sevmeyeni de çok olan Uli Hoeneß:  