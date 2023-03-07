Akşener: Milletimizin iradesiyle tarih yazacağız

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı olarak duyurulmasının ardından "Milletimizin iradesiyle tarih yazacağız" mesajını paylaştı.

İYİ Parti Genel Başkanı'nın Twitter'dan bu mesajla birlikte paylaştığı fotoğraflar arasında, Kılıçdaroğlu'nun adaylığının duyurulduğu basın açıklaması, CHP liderinin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı yanına alarak yaptığı konuşma ve Akşener'in gün içinde bu iki belediye başkanıyla gerçekleştirdiği görüşmeden kareler yer aldı.

Kılıçdaroğlu'nun adaylığına itiraz eden Akşener'in geçen hafta altılı masadan kalkmasına yol açan kriz, İmamoğlu ve Yavaş'a cumhurbaşkanı yardımcılığı görevleri verilmesi üzerinde anlaşılmasının ardından aşılmıştı.

Akşener'e ortak teşekkür

İmamoğlu ve Yavaş ise Kılıçdaroğlu'nun adaylığının duyurulmasının ardından Twitter hesaplarından paylaştıkları ortak açıklamada Akşener'e teşekkür etti.

Babacan: Birleşe birleşe kazanacağız

Kılıçdaroğlu'nun adaylığının açıklanmasının ardından DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ise "Cumhurbaşkanı adayımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’dur. Açık havada saatlerce toplantımızın bitmesini bekleyen vatandaşlarımızın dediği gibi, ‘Birleşe birleşe kazanacağız’. Türkiye için şimdi kenetlenme vakti. Seçim gecesi tarihi başarıya imzamızı atacağız" diye tweet attı.

Davutoğlu: Hep birlikte kazanacağız

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Millet İttifakı olarak Cumhurbaşkanı adayımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'dur. Ülkemiz ve milletimiz için hayırlı, uğurlu olsun. Hep birlikte kazanacağız, bu zaferin kaybedeni olmayacak" ifadelerini kullandı.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, attığı tweet'te "Ortak Cumhurbaşkanı adayımız Sn. Kemal Kılıçdaroğlu'dur. Ülkemiz ve milletimiz için hayırlı olsun!" dedi.

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal ise "Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığı Vatanımıza, Milletimize hayırlı uğurlu olsun" ifadesini kullandı.

Millet İttifakı'nı oluşturan altı siyasi partinin genel başkanları, dün Saadet Partisi Genel Merkezi'nde yaptıkları toplantının ardından ittifakın Cumhurbaşkanı adayının CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu olduğunu açıklamıştı. Kılıçdaroğlu ise Millet İttifakı'nı oluşturan siyasi partilerin genel başkanlarının da cumhurbaşkanı yardımcıları olarak görev yapacaklarını duyurmuştu.

Kılıçdaroğlu'ndan liderlere teşekkür

CHP lideri Kılıçdaroğlu, gecenin ilerleyen saatlerinde, sosyal medya hesabında Millet İttifakı’nı oluşturan diğer beş partinin genel başkanlarını etiketleyerek yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Millet İttifakı'nın sayın genel başkanlarına, duydukları güven için teşekkür ederim. Şimdi el ele, omuz omuza yürüyeceğimiz uzun bir yolumuz var. Cumhuriyet'imizi demokrasiyle taçlandıracağız. Başlıyoruz!"

Kılıçdaroğlu daha sonra ise CHP Genel Merkezi önünde yaptığı konuşmadan kesitler içeren bir videoyu "Adaylarımız" mesajıyla paylaştı.

DW/CÖ,HT