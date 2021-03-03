Akşener-Bahçeli geriliminde yeni perde

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in TBMM grup toplantısında MHP lideri Devlet Bahçeli'yi hedef alan sözleri ve Bahçeli'nin Twitter hesabından verdiği yanıt ile iki siyasetçi arasındaki gerilim yeni bir boyut kazandı. Akşener, Twitter'da kendisi hakkında iftira ve hakaret kampanyası yürütüldüğünü belirtirken, bu kampanyanın kaynağının Bahçeli olduğunu iddia etti. Bahçeli ise İYİ Parti'ye oy verenlere "FETÖ'cülük" suçlaması yönelterek Akşener'e yanıt verdi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, meclisteki grup toplantısında doğrudan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP lideri Devlet Bahçeli'yi hedef aldı. Akşener; sosyal medyada geçen hafta "Fosforlu Meral" etiketi açıldığından yakınırken, bu etiketin nerden geldiğini, "Beş yıl evvel yol yürüdüğümüz arkadaşlarımız bilirler. Sayın Bahçeli, Konya'dan üst kurul delegelerini çağırdı ve orada bana –Fosforlu Cevriye- dedi" sözleriyle anlattı. Akşener'in sözlerini "Benim 9 aylık erkek torunuma, hem de nikah şahidi olduğu oğlumun çocuğuna –nesebi gayri sabih- dedi" diye sürdürmesi dikkat çekti.

Akşener; Cumhurbaşkanı Erdoğan'a da sert mesajlarla yüklenerek, AKP'nin teşkilat mensuplarının katıldığı toplantıda da "Fosforlu Meral" dendiğine işaret etti. Akşenek, "Seni önce eşine, sonra kızlarına, sonra gelinlerine ve sonra da bütün kadınlara şikayet ediyorum Sayın Erdoğan" çıkışında bulundu. Akşener bu çıkışını da "Seni milletin huzurunda Allah'a şikayet ediyorum. Ölsem de öldürülsem de, tehdit edilsem de, tek kişi kalsam da bu mücadeleden dönersem namussuzum, şerefsizim, namerdim. Bu da bir Türk kadınının, Müslüman Türk kadınının sözüdür, yeminidir" sözleriyle sürdürdü.

Bahçeli yanıt verdi

MHP lideri Bahçeli de, Meral Akşener'e Twitter hesabından yanıt verdi. İYİ Parti'nin oylarının araştırma şirketleri tarafından analiz edilmesini isteyen Bahçeli, İYİ Parti'nin daha bir yılını doldurmadan girdiği seçimde yaklaşık 4 milyon 900 bin oy almasının "şaibeli" olduğunu iddia etti. Bahçeli, araştırma şirketi yöneticileri Hakan Bayrakçı, Murat Gezisi ve İbrahim Uslu'nun adını vererek "Araştırma şirket sahipleri acaba bu oyun kaynağını araştırma lüzumu duymuşlar mıdır? Ayrıca FETÖ'nün siyasi ayağını hiç hesap etmişler midir?" dedi.

Bahçeli mesajında "Pensilvanya'nın desteği kime yönelmiştir. FETÖ'cüler kime destek vermiştir? Sanıyorum bu sorunun cevabı araştırıldığında İP'nin oy tabanının mahiyeti, bu kumandalı partinin kimlerin taşeronluğunu yaptığı, ezcümle FETÖ'nün siyasi ayağı deşifre edilmiş olacaktır" ifadelerini kullandı.

Bahçeli bir mesajında da Akşener'e "MHP'de yıllarca görev alan veya aramızda bulunan değerli arkadaşlarımı İP'in yönetiminden istisna tutuyor, malum ve mezkur ağır ve acınası suçlamaları vicdanlarında tartmalarını diliyorum. Söylenenler reva mıdır? Hakkaniyete sığmakta mıdır?" diye yüklendi. İYİ Parti'yi "kötülük markası" olarak tanımlayan Bahçeli, "CHP'nin ufak kopyası, PKK'nın da dümen suyuna kapıldı" sözleriyle de İYİ Parti'nin terörle arasına mesafe koyamadığını öne sürdü.

ANKA,DW/HK,JD

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