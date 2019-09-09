 Aileler KHK′lı kayıpları aramaya devam ediyor | TÜRKİYE | DW | 13.09.2019

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TÜRKİYE

Aileler KHK'lı kayıpları aramaya devam ediyor

Türkiye'de aileler darbe girişimi sonrasında kaybolan yakınlarını aramayı sürdürüyor. Emniyetten yardım alamadıklarını öne süren aileler, "Hayatta olup olmadıklarını dahi bilmiyoruz" diye konuşuyor.

Mustafa Yılmaz'ın ailesi

Mustafa Yılmaz'ın ailesi

Türkiye'de 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sonrası ortadan kayboldukları iddia edilen kişilerin ailelerinin yakınlarını arama çabaları sürüyor. Geçen Şubat ayında Ankara'da kaybolan altı kişiden dördü Temmuz ayında ortaya çıkmışve Ankara emniyetinde oldukları bilgisi verilmişti. Hâlâ kayıp iki kişiden biri olan Mustafa Yılmaz'ın eşi Sümeyye Yılmaz ise kayıp eşinden haber almaya çalışıyor.

AFP haber ajansının haberine göre, Sümeyye Yılmaz, "Birçok sorum var. Eşim neden bırakılmıyor? Ondan ne istiyorlar?" diye konuşarak, eşinin hâlâ hayatta olup olmadığını dahi bilmediğini söyledi.

Sümeyye Yılmaz, iki yaşındaki kızlarının artık babasını sormadığını anlattı. Eşi ve diğer kayıplara ilişkin emniyetten yardım istediklerini belirten Yılmaz, buna rağmen kapsamlı bir soruşturma yürütülmediğini savundu. Şimdiye kadar  savcılık ve İçişleri Bakanlığından konuya yönelik herhangi bir açıklama yapılmadı.

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Türkiye’de KHK ile ihraç edilen ve Şubat'ta ortadan kaybolan kişilerin işkence ve kötü muameleye uğradığına dair endişe artıyor. Aileler, sivil toplum ve siyasetçilerden hükümete "Olay aydınlansın" çağrısı yükseliyor. (01.08.2019)

Konuyu yakından takip eden HDP milletvekili ve TBMM İnsan Hakları Komisyonu üyesi Ömer Faruk Gergerlioğlu, aylar sonra ortaya çıkan dört kişinin, ailelerinin nerede olduklarına yönelik sorulara yanıt alamadıklarını belirtti. Dört kişinin kayıp oldukları döneme ilişkin ailelerinin soru sormasını istemediklerini söylediklerini aktardı.

Ömer Faruk Gergerlioğlu konuyu yakından takip ediyor

Ömer Faruk Gergerlioğlu konuyu yakından takip ediyor

İnsan hakları örgütleri ve muhalafet partilerinin verdiği bilgiye göre, 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sonrası 28 kişi ortadan kayboldu. İnsan Hakları Derneği (İHD) Başkanı Öztürk Türkdoğan, "Ana şüphelimiz devlet" diye konuştu. Türkdoğan, video kayıtları ve görgü tanıklarının  ifadelerine göre kaçırma olaylarnın aynı şekilde gerçekleştiğine ve siyah Volkswagen marka bir araç kullanıldığını belirtti. Darbe girişminden bu yana Gülen yapılanmasına bağlı oldukları iddia edilen on binlerce kişi işlerinden ihraç edildi ya da haklarında soruşturma başlatıldı.

6 Ağustos'ta bir kişi daha kayboldu

Benzer şekilde 35 yaşındaki Yusuf Bilge Tunç'un da 6 Ağustos'ta ortadan kaybolduğu öne sürülüyor. Tunç da darbe girişiminden sorumlu tutulan Gülen yapılanmasına bağlı olmakla suçlanıyor. Ailesi bu nedenle işinden ihraç edildiğini belirtti. Tunç'un adını gizli tutmak isteyen eşi,  "En kötüsü, ona ne olduğunu bilmiyoruz" dedi.

Tunç'un kaybolmasının ardından, emniyetin devreye girmediğini öne süren eş, kaybolmasının üstünden geçen ilk dört günde dahi Tunç'un arabasının incelenmediğini söyledi. Tunç'un eşi de konuyu Birleşmiş Milletler ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne taşıdı.

Şubat ayında kaybolan ve Temmuz'da Ankara emniyetinde olduklarına yönelik ailelerine haber verilen Yasin Ugan, Özgür Kaya, Erkan Irmak ve Salim Zeybek 12 gün gözaltında tutulmuş ve savcılık sorgularının ardından tutuklanmıştı. Tutuklamanın gerekçesi açıklanmazken, söz konusu dört kişinin sorgularında avukatlara erişimin engellendiği iddia edilmişti.

 

DW,AFP,GA/JD

© Deutsche Welle Türkçe

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