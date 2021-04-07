 AİHM: Zorunlu aşı demokratik toplumlarda gerekli | AVRUPA | DW | 08.04.2021

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Tamam
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Reklam

AVRUPA

AİHM: Zorunlu aşı demokratik toplumlarda gerekli

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) demokratik toplumlarda zorunlu aşıların gerekli görülebileceğine hükmetti. Dava çocuklarının aşılanmasına izin vermeyen bir grup Çek aile tarafından açılmıştı.

default

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) demokratik toplumlarda zorunlu aşıların gerekli olabileceğine hükmetti. AİHM'deki dava dini, ideolojik ve etik nedenlerden ötürü çocuklarının aşılanmasına izin vermeyen bir grup Çek ailenin şikayeti üzerine Çekya'ya karşı açılmıştı.

Mahkeme kararında "Bu önlemlerin 'demokratik bir toplumda gerekli' olarak kabul edilebileceği" belirtilirken, Çekya'nın sağlık politikasının çocukların "yararına" olduğu kaydedildi. Kararda "Amaç her çocuğun aşı yoluyla ya da sürü bağışıklığı sayesinde ciddi hastalıklara karşı korunması olmalıdır" denildi. Böylece mahkeme Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 8. Maddesi olan özel hayata ve aile hayatına saygı hakkının korunması bağlamında bir ihlal olmadığını tespit etmiş oldu.

AİHM ilk kez çocuk hastalıklarına karşı zorunlu aşılama ile ilgili bir karar vermiş oldu. Uzmanlar Covid-19'a karşı aşılama ile ilgili olarak zorunlu aşılama politikaları bağlamında kararın yansımaları olabileceğini belirtiyor.

Çekya'da çocukların difteri, tetanoz, kızamık ve Hepatit B'nin de aralarında olduğu dokuz hastalığa karşı zorunlu olarak aşılanması gerekiyor. AİHM'deki davayı Çek aileler çocuklarına zorunlu olan aşıları yaptırmamaları üzerine kreşe kabul edilmemesi üzerine açmışlardı.

Covid-19 salgınını kontrol altına almak için geniş düzlemde sürü bağışıklığına duyulan ihtiyaç zorunlu aşı tartışmasını da gündeme getirmişti.

AFP / SSB, EC

© Deutsche Welle Türkçe

Önerdiğimiz linkler

ABD’de aşı olanlara maske muafiyeti

ABD’de aşılananların sayısının 60 milyona yaklaşması nedeniyle bazı kısıtlamalar esnetiliyor. Yeni uygulamalara göre, aşı olanlar için sosyal mesafe ve maske zorunluluğu kalkıyor.  

DSÖ'den aşı dağıtımındaki adaletsizliğe eleştiri

Dünya Sağlık Örgütü Başkanı Tedros, kimi ülkelerde sağlık personelini dahi aşılayacak aşı bulunmamasını eleştirdi. Bazı ülke liderlerinden de aşı dağıtımındaki adaletsizliğe ilişkin eleştiri geldi.  

DSÖ: Kızamık vakaları 2019'da 870 bine ulaştı

Dünya Sağlık Örgütü geçen yıl 207 binden fazla insanın kızamık yüzünden öldüğünü açıkladı. 2019'daki toplam kızamık vaka sayısı 870 binle son 20 yılın en yüksek rakamına ulaştı.  

Konuyla ilgili ses ve video dosyalarımız

AB'de "Aşı pasaportu" tartışmaları  

"Zorunlu aşı kanunen mümkün kılınabilir"  

Reklam

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

default

Fransa’da tartışmalı cami yeniden açıldı

Fransa’da tarih öğretmeni Samuel Paty’nin katledilmesinde rolü olabileceği iddia edilen cami, yönetimi ve imamının değişmesinin ardından yeniden ibadete açıldı.  

FOTO-GALERİ

default

Dahi ve haylaz – Fotoğraflarla Maradona

Futbol dünyası sihirbazlıkları ve skandallarıyla ünlü Arjantinli efsanevi futbolcu Maradona'nın yasını tutuyor.  