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Ai Weiwei

Çinli çağdaş sanatçı. Heykel, enstalasyon, küratörlük, fotoğraf ve film alanlarında aktif olmasının yanı sıra sosyal, siyasi konularda da görüş bildiren bir sanatçıdır.

Ai Weiwei Çin'deki modernleşme sürecini eserlerinde ele alır. Weiwei, Çin hükümetinin demokrasi ve insan hakları ihlallerini de eserlerinde açık bir dille eleştirir. DW Türkçe'nin Ai Weiwei ile ilgili aktardığı haber, yorum ve multimedya içeriklerini bu sayfada toplu halde bulabilirsiniz.

16.05.2019+++ Chinese contemporary artist and activist Ai Weiwei arrives for a press conference to present his exhibition at the K21 contemporary art museum on May 16, 2019 in Duesseldorf, western Germany. - The exhibition, under the motto Everything is art. Everything is politics, runs from May 18 to September 1, 2019 at the K20 and K21 museums. (Photo by INA FASSBENDER / AFP) (Photo credit should read INA FASSBENDER/AFP/Getty Images)

Ai Weiwei: Çin Hong Kong'daki göstericilere blöf yapıyor 07.08.2019

Hong Kong'da yaşanan gösterileri Deutsche Welle'ye değerlendiren muhalif sanatçı Ai Weiwei, Çin'i eleştirdi. Çinli sanatçı, Pekin'in göstericilere yönelik uyarıları ile blöf yaptığını savundu.

April 11, 2019 - CIUDAD DE MÃâ°XICO, abril 12 (EL UNIVERSAL).- Exposiciones y funciones de danza y teatro son manifestaciones artÃÂ­sticas que podrÃÂ¡n disfrutarse de forma normal en diferentes recintos de la Ciudad de MÃÂ©xico durante este periodo vacacional de Semana Santa. En imagen, el artista chino Ai weiwei presentando su nueva exposiciÃÂ³n en el MUAC. Foto: Agencia EL UNIVERSAL/German Espinosa (Credit Image: Â© El Universal via ZUMA Wire |

Ai Weiwei'den kayıp öğrenciler için enstalasyon 13.04.2019

Çinli muhalif sanatçı Ai Weiwei Meksika'da kaybedilen 43 solcu öğrenci için bir enstalasyon yarattı. Renkli lego taşlarından oluşan duvar resmi başkent Meksiko'da sergilendi.

Ai Weiwei’den dev sığınmacı teknesi 16.03.2017

Ünlü Çinli sanatçı kariyerinin en büyük eserini Prag’da sergiliyor. Devasa bir sığınmacı teknesini simgeleyen eser 70 metre uzunluğunda ve 258 sığınmacı figürü içeriyor.

Ai Weiwei'den insanlık çağrısı 13.07.2016

Çinli sanatçı Viyana'daki yeni sergisiyle göç ve yer değiştirmenin etkilerini konu ediyor.
ARCHV 2014 *** Komiker Jan Boehmermann mit seiner Show Schlimmer als Jan Boehmermann im Postbahnhof in Berlin. © picture-alliance/Eventpress Hoensch

"Merkel beni bir despota servis etti" 03.05.2016

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için yazdığı şiir nedeniyle hakkında soruşturma başlatılan komedyen Jan Böhmermann Almanya Başbakanı Angela Merkel’i sert sözlerle eleştirdi.
Das Foto des toten syrischen Jungen Aylan Kurdi dient als Vorlage für ein Graffiti, das von den Künstlern Justus Becker und Oguz Sen am 09.03.2016 auf der Osthafenmole in Frankfurt am Main (Hessen) gesprüht wird. «Europa tot - Der Tod und das Geld» ist der Titel der gesellschaftskritischen Aktion unweit der Europäischen Zentralbank. Am 10. März soll das Werk vollendet sein. Foto: picture-alliance/dpa/A. Dedert

Aylan dev grafitti ile ölümsüzleştirildi 11.03.2016

Dünya onu Bodrum'da kıyıya vuran bedeni ile hatırlıyor. Sığınmacı krizinin minik kurbanı Aylan, Frankfurt'ta devasa bir graffiti ile ölümsüzleştirildi. Ressamlardan Oğuz Şen DW Türkçe'ye konuştu.

DW ile Haber 01.01.2016 - 14:00 01.01.2016

Dubai'de gökdelen yangını ucuz atlatıldı - Kim Jong Un'dan ılımlı mesajlar - Ai Weiwei Midilli'de... Ayrıntılar DW ile Haber'in 100 saniyelik dünya turunda.
ACHTUNG SPERRFRIST 24.03.2015 01:00 - Die Bildkombo zeigt den chinesischen Künstler Ai Weiwei und US-Sängerin Joan Baez (Archivfotos). Baez wird in diesem Jahr von Amnesty International als «Botschafterin des Gewissens» ausgezeichnet. Sie bekommt den Preis zusammen mit dem chinesischen Künstler Ai Weiwei, wie die Menschenrechtsorganisation am 23.03.2015 mitteilte. Fotos: Peter Kneffel/CHINO LEMUS/HANDOUT/EDITORIAL USE ONLY/NO SALES (zu dpa Joan Baez und Ai Weiwei werden Amnesty-«Botschafter des Gewissens» vom 23.03.2015) +++(c) dpa - Bildfunk+++

Af Örgütü'nün Vicdan Elçisi Ödülü'nü Baez ve Ai aldı 24.03.2015

Uluslararası Af Örgütü'nün (Amnesty International) Vicdan Elçisi Ödülü'nü bu yıl ABD'li şarkıcı Joan Baez ve Çinli sanatçı Ai Weiwei birlikte aldı.
Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) begrüßt am Dienstag (05.10.2010) den chinesischen Ministerpräsidenten Wen Jiabao vor dem Schloss Meseberg. Der chinesische Regierungschef nutzte seine Teilnahme am 8. ASEM-Gipfel in Brüssel, um zu einem Meinungsaustausch über Fragen der bilateralen Zusammenarbeit und der Beziehungen der EU zu China mit der Bundeskanzlerin zusammen zu treffen. Foto: Hannibal dpa/lbnnull

Berlin Çin Başbakanı'nı ağırlıyor 27.06.2011

İngiltere ziyaretini tamamlayan Çin Başbakanı Wen Jiabao resmi temaslarda bulunmak üzere Berlin’de. Görüşmelerin odağında ekonomik ilişkiler, Euro krizi ve Çin'deki insan hakları ihlalleri bulunuyor.
Europäische Presseschau türkisch 3. Mit europäischen Zeitungen. DW-Grafik: Per Sander 2010_05_28_presseschau_türkisch.psd

07.04.2011 - Avrupa basınından özetler 07.04.2011

Avrupa basınının ağırlıklı konuları, İtalya'nın Lampedusa adasında mültecileri taşıyan bir teknenin batması, Libya ve Fildişi Sahili'ndeki çatışmalar ve Çin'de muhalif sanatçı Ai Weiwei'nin gözaltına alınması.
Pro-democracy protesters hold the picture of Chinese dissident Liu Xiaobo with Chinese words reading: 'Nobel Peace prize winner held in Jail is China's shame and Release Liu Xiaobo and all dissidents during a demonstration outside the China's Liaison Office in Hong Kong Friday, Oct. 8, 2010. Imprisoned Liu won the 2010 Nobel Peace Prize on Friday for using non-violence to demand fundamental human rights in his homeland. (AP Photo/Kin Cheung)

Nobelli Çinli muhalif için "özgürlük" çağrısı 10.10.2010

Nobel Barış Ödülü’nün bu yıl Çinli muhalif Liu Şiaobo’ya verilmesinin yankıları sürüyor. Çin yönetimi Liu'ya ödül verilmesine tepki gösterirken, uluslararası toplum Liu'nun serbest bırakılmasını istiyor.
Japanische Journalisten arbeiten am Mittwoch (30.07.2008) in Peking im Hauptpressezentrum der Olympischen Spiele. Die chinesischen Olympia-Organisatoren haben die Zensur der Internets für die ausländischen Journalisten in Peking verteidigt. Der Zugang im Hauptpressezentrum sei ausreichend. Die Berichte über die Spiele sind nicht beeinträchtigt», entgegnete der Sprecher des Organisationskomitees (BOCOG), Sun Weide, am Mittwoch vor der Presse auf scharfe Kritik der Journalisten, denen vorher auch seitens des Internationalen Olympischen Komitees (IOC) freier Internetzugang bei ihrer Berichterstattung zugesichert worden war. Foto: Gero Breloer (zu dpa 0337 Olympia-Organisatoren verteidigen Zensur: Internetzugang ausreichend» vom 30.07.2008) +++(c) dpa - Bildfunk+++

Çin'de sansür karşıtlarının zaferi 02.07.2009

Çin hükümeti, internet konusundaki tartışmalı bir uygulamayı, kelimenin tam anlamıyla “son dakikada“ durdurdu. Tüm bilgisayarlara sansür uygulamasının başlamasına birkaç saat kala, Pekin geri adım attı.
Thousands of Chinese school children stand at attention during the ceremony to celebrate China Children's Day, at Beijing's Tiananmen Square Friday May 31, 2002. The event took place a day earlier actual International Children's Day.

Çin'de "tek çocuk politikası"nın meyveleri 27.02.2004

Çin Halk Cumhuriyeti'nde nüfus artışını dizginlemek için devreye sokulan "her aileye tek çocuk" politikası etkilerini göstermeye başladı.