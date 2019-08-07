Çinli çağdaş sanatçı. Heykel, enstalasyon, küratörlük, fotoğraf ve film alanlarında aktif olmasının yanı sıra sosyal, siyasi konularda da görüş bildiren bir sanatçıdır.

Ai Weiwei Çin'deki modernleşme sürecini eserlerinde ele alır. Weiwei, Çin hükümetinin demokrasi ve insan hakları ihlallerini de eserlerinde açık bir dille eleştirir. DW Türkçe'nin Ai Weiwei ile ilgili aktardığı haber, yorum ve multimedya içeriklerini bu sayfada toplu halde bulabilirsiniz.