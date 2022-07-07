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Fotoğraf: picture-alliance/Photoshot/M. Lolos
GöçYunanistan

AİHM'den Yunanistan'a batan göçmen teknesi nedeniyle ceza

3 saat önce

AİHM, 2014'te 11 göçmenin öldüğü tekne kazasında gerekli müdahaleyi yapmadığı gerekçesiyle Yunanistan'ı, kurban yakınlarına 330 bin euro tazminat ödemeye mahkum etti.

https://www.dw.com/tr/ai%CC%87hmden-yunanistana-batan-g%C3%B6%C3%A7men-teknesi-nedeniyle-ceza/a-62401633

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, Yunanistan'ı 2014'te Ege Denizi'nde bir göçmen teknesinin battığı kazada, olaya yeterince müdahale etmediği gerekçesiyle tazminata mahkum etti. Kararda Yunanistan'ı kınayan Strasbourg'daki mahkeme, Yunan görevlilerin göçmenleri kurtarmak için gereken her şeyi yapmadığını ve onları aşağılayıcı muameleye maruz bıraktığını belirtti. Mahkeme ayrıca 11 göçmenin öldüğü olayın aydınlatılması adına Yunanistan'daki yetkili makamların derinlemesine ve etkili bir soruşturma yürütmediği sonucuna vardı.

AİHM, Yunanistan'ı davayı açan kurban yakınlarına toplamda 330 bin euro tazminat ödemeye mahkum etti.

Çoğunlukla Afganistan vatandaşlarının bulunduğu 27 kişiyi taşıyan tekne Ocak 2014'te Didim'in karşısındaki Yunanistan'a bağlı Bulamaç Adası (Farmakonisi) yakınlarında batmıştı. Kazadan kurtulanlar, Yunan sahil güvenlik gemisinin kendilerini Türkiye sularına geri itmek amacıyla yanlarından kasten çok yüksek hızla geçtiğini, bunun sonucunda da teknenin alabora olduğunu öne sürüyor. Yunan yetkililer ise göçmenleri kurtarmak amacıyla teknenin Bulamaç Adası'na doğru çekilmeye çalışıldığını ancak, göçmenlerin panikle ani hareketler yapması nedeniyle teknenin ters döndüğünü savunuyor.

Uluslararası sivil toplum örgütleri, Yunanistan'ı sık sık göçmenleri Türkiye tarafına doğru geri itmekle suçluyor. Atina ise, göçmenlerin Yunanistan ve Avrupa Birliği (AB) sınırına doğru hareket etmesine izin verdiği gerekçesiyle Türkiye'yi sorumlu tutuyor.

dpa / GY, HT

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